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中美貿易戰的戰火延燒到了媒體。近日，中美兩名女主播就貿易問題在網絡上展開舌戰，並約定要在北京時間周四（5月30日）早上八點進行電視辯論。

香港浸會大學傳理學院高級講師呂秉權接受BBC中文採訪時分析稱，劉欣應該獲得了官方的同意，「沒有官方的背書，她不敢這樣做」。

隔空舌戰

5月22日，中國國際電視台女主播劉欣在一則視頻中表示，美國福克斯電視台女主持翠西•里根（Trish Regan）在談論中美貿易戰時宣洩情緒和指責。

劉欣批評的是翠西5月14日發表的評論。翠西在評論中稱：「中國從我們這裏購買的東西比我們從中國購買的多。我們是他們的第一大客戶，每年交易額超過5000億美元。如果我們停止購買，他們就會停止賺錢：這是我們的武器，也是特朗普總統不怕使用的武器。」

「中國每年從我們這裏竊取價值6000億美元的知識產權，」翠西還說，「從品牌標識到軟件，中國人都偷，應有盡有。如果不加以控制，他們會繼續竊取。」

劉欣指出，翠西宣洩的盡是情緒和指責，卻少有實質依據。而數以百萬的美國民眾可能已經聽到她的言論，世界其他地方的很多人或許也能聽到。

「看著翠西的評論，我意識到，美方要是帶著這樣的偏執和敵意，中美貿易磋商會無果而終，」劉欣說，「一段時間以來，美方給中國用的言辭說貶損都太輕了。」

隨後翠西開始在推特上與劉欣約戰：「不如我們來一場開誠佈公的貿易辯論。」

經過在推特上的數次交流，她們最終定於在北京時間周四早上八點，劉欣作為翠西的節目嘉賓參加電視辯論。

兩名女主播是誰？

兩人的辯論在網絡上引發熱議，一些網民討論中國內地不能正常使用推特等社交媒體的問題，還有網民關注兩名女主播的教育和工作背景，估測她們的勝負。

微博網友「MR-WANBING」說：「解釋下為何官媒可以上推，百姓卻不允許！」

公開資料顯示，劉欣畢業於南京大學外國語學院，曾獲得多項英語演講賽事獎項。她曾先後任中央電視台英語國際頻道主持人、央視駐日內瓦記者，現為中國國際電視台《欣視點》欄目主持人。中國國際電視台成立於2016年12月底，由中央電視台籌建。

美國福克斯電視台主持人翠西今年47歲，目前是該台Trish Regan Primetime節目主持人。她畢業於哥倫比亞大學，此前在彭博電視、哥倫比亞廣播公司等媒體任職。

不少中國網友對劉欣表達了支持。「劉欣加油，好好討論討論，讓他們知道中國的厲害，」微信網友 「亞朋」說。

中美輿論角力

中國官方媒體的主持人一般都較為低調，而這場辯論背後，中國官媒一直在為劉欣造勢。央視、《人民日報》、《環球時報》等官方媒體都轉發了辯論的報道。

北京外國語大學國際新聞與傳播系退休教授展江對BBC中文表示，這次隔洋約辯，在中美雙方都較少見。

展江指出，劉欣此次應戰肯定得到了中國官方的許可，「（中國官方）嘴上還是要表示強硬，輿論上不能輸於對方」。

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香港浸會大學傳理學院高級講師呂秉權也認為，劉欣獲得了官方的同意，「沒有官方的背書，她不敢這樣做」。

呂秉權還表示，劉欣參加辯論不是兩名記者的事情，某種程度上來說是一種國家行為，是中國近年來靈活多變的「大外宣」策略之一。

「他們希望透過這種國際話語權影響西方社會，用所謂中國的聲音消除一些對中國的誤解，」呂秉權說。