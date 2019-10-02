圖片版權 王溦 Image caption 菲律賓的中國城裏的老華僑，有兩批人，各自對中國有不同的解讀。

20世紀中國抗日及國共內戰期間，人們生活困苦、民不聊生； 有些人為了生計遠赴東南亞討生活。兩岸分治後，很多留在異國他鄉的老華僑仍然心系祖國，但對中國的解讀漸漸行漸遠。支持國民黨和共產黨的華僑在身份認同上走向對立兩面。

菲律賓就有一群華僑，他們的國家認同隨著海峽兩岸分治後產生分歧，有人認為自己是「中華民國」的人，也有人覺得是「中華人民共和國」的人。

兩名九旬菲律賓的老華僑，各自向BBC中文闡述，各自所屬的「中國」。

國民黨前書記長

圖片版權 菲華文經總會 Image caption 林樹燦擔任秘書長時在國民黨上的會議發言。

「我不是台灣人，我是中華民國的國民。」輪椅上的林樹燦已95歲高齡，卻一字字堅定地說出對國家的認同與驕傲。年邁已高的他，耳朵不好，聽不清楚，講話語速緩慢，有時詞不達意，但每當提及中華民國，眼睛卻總是發亮，從字句中也能聽出他對於「祖國」的深刻情感。

1924年出生的林樹燦，14歲離開福建泉州到菲律賓馬尼拉。他回憶，當年中國正發生抗日戰爭，經濟民不聊生。林樹燦說：「那時候生活很困苦，三餐沒有米飯，只吃地瓜乾。」

林樹燦向BBC中文表示，因為家境貧窮，父母希望他到南洋發展，1938年某天，他和哥哥兩人，雙手空空連證件都沒帶，就搭上載有十幾人的小船，花了近一周從泉州抵達菲律賓。他回憶：「在船上我很怕翻船，那就什麼都沒了。」

抵達菲律賓後，林樹燦到處找機會打零工賺錢，並定期匯錢給國內的家人，他說：「為了肚子，饑不擇食。」當年，他沒想到在菲律賓一待，就待了一輩子。

林樹燦1946年加入國民黨，沒多久就在黨內任職，並一路升到黨書記長，這一當就是20多年。

圖片版權 王溦 Image caption 林樹燦1946年加入國民黨，並一路當到黨書記長。

根據台灣中央研究院記載，當年國民黨海外組織是採取集體領導，權力中心由總支部五名常務委員負責，而林樹燦所擔任的書記長則居幕僚位置，主持黨務並處理日常工作。

1949年10月中華人民共和國成立，12月中華民國政府撤退至台灣，兩岸開始分治，但中華民國仍與菲律賓保持外交關係，直到1975年，菲律賓與中國大陸建交後即與台灣斷交。

斷交後，黨務工作逐漸轉成對外聯繫，擴展關係。林樹燦回憶，當年要常去國民黨位於菲律賓各城市的支部，見官員，如今回憶起當時工作，驕傲之情溢於言表。

「中華民國」的人

林樹燦在談論過去黨務及人生經歷時，使用的不是西元，而是民國，可見他對民國的強烈情感。林樹燦重視民主自由，對菲律賓華文報紙如數家珍，至今仍能一一念出當地華文報紙的各報名稱及創辦人。

BBC中文與林樹燦談話的過程中，林樹燦不斷重覆：「破四舊、立四新」。他非常痛恨共產黨，並批評文化大革命。

圖片版權 王溦 Image caption 1924年出生的林樹燦，14歲離開福建泉州到菲律賓馬尼拉。

「破四舊」是中華人民共和國在「文化大革命」初期，進行的以「破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」相標榜的社會運動，與「破四舊」相對應，是「立四新」，意指「樹立新思想、新文化、新風俗、新習慣」。

被稱為「十年浩劫」的文化大革命，給中國帶來的影響至今難以估量，持續多年頻繁的政治運動導致經濟近乎停頓、大量的文物被毀，古蹟遭破壞。當年，中國傳統的道德倫理觀念被批判，對毛澤東的個人崇拜壓倒一切，就連教育也陷入停頓，知識得不到尊重，人性失去了尊嚴。

雖然中國官方在1981年正式否定了文化大革命，並承認這是由毛澤東錯誤發動和領導，給國家和人民帶來嚴重災難的內亂，但至今對文革的研究仍然受到諸多限制。

他批評共產黨的領袖毛澤東的文化大革命，當提及國民黨創黨人孫中山時，則是讚不絶口。他說，孫文很像美國的華盛頓，他能推翻清朝，與華盛頓一樣偉大。

不過話鋒一轉，如今國民黨在台灣並非執政黨，中華民國是由民進黨籍的蔡英文所領導，詢問林樹燦如何看待蔡英文時，林樹燦態度轉為強硬。

他指責蔡英文，「搞台灣獨立」並強烈反對，他認為，台灣是中華民國的土地，不能「拿去賣」。林樹燦擔心，台灣獨立後，共產黨一定會侵略台灣，中華民國就會換政府。

面對世界存在兩個中國，高齡95歲的李樹燦說他一生最大的願望，就是「未來能統一中國」，而這個「中國」，對他而言，當然是中華民國。他重申：「中華人民共和國在這個世界上根本不存在。」

1993年，林樹燦70歲時曾經接受台灣中研院的訪問，書面記載他當時曾提及：「為祖國統一進行溝通是應該的，但仍須堅持反共立場。」他當時強調，倘若菲律賓不是個民主自由的國家，那華僑還能好好做生意嗎？

「中華人民共和國」的人

緊握著中華人民共和國護照，書櫃上擺放習近平的書，今年91歲的王尚助與林樹燦都是國共內戰期間到菲律賓的老華僑。

圖片版權 王溦 Image caption 今年91歲的王尚助是國共內戰期間到菲律賓的老華僑。

兩人有同樣背景，來自同一塊土地，也都在異鄉過了人生的大半輩子，但心中對於「中國」的定義則大相徑庭。

雖然已到耄耋之年，王尚助講話卻仍鏗鏘有力，梳著油頭，一身乾淨筆挺的襯衫，精神抖擻地接受BBC中文的採訪。

國共內戰期間，務農的父母希望他能離開中國，在菲律賓找到經商機會。1947年19歲的王尚助，從廈門搭機抵達馬尼拉，因為苦無居留身份而決定進入學校，取得學生身份才能留下。

剛到菲律賓，不諳英文的他，雖然在中國已有初中學歷，卻得在菲律賓重新念小學。王尚助就這樣從小學一路念到了碩士。就學期間，他熱衷於學校社團，半工半讀的日子，非常忙碌。

他說：「國民黨好幾度要求我入黨，但我忙著打工賺錢，哪有時間參與政治活動。」

對於國家認同，王尚助說，他曾經覺得自己是中華民國人，但是中華民國已經結束了。他強調：「改朝換代很正常，中國也曾有408位皇帝！」並說，「中華民國已經亡了。」

圖片版權 王溦 Image caption 菲律賓馬尼拉擁有全世界歷史最久的中國城。

王尚助拿出他留存的報紙檔案，告訴BBC中文他還曾經代表中華民國參加亞洲青年會議，當年所謂的中國代表，就是指「中華民國」。時過境遷，他說：「現在的中國指的是中華人民共和國。」

當提及年份，王尚助從不以「民國」紀年，而是以西元，而每當提到中國，他則會說「國內」。字裏行間，都透露了心中對國家的情感。

手中拿著中國「一帶一路」倡議的路線圖的王尚助，心中滿是對國家的驕傲。他強調，菲律賓華人城已經是中華人民共和國的時代了。

王尚助說，菲律賓和中華民國已沒有外交關係，現在與中國往來密切，他說大陸改革開放、經濟成長，「我很光榮」。每每提及中國，王尚助總是會加上「我們」兩個字，愛國情操表露無遺。

已拿到菲律賓居留身份的他強調：「現在做一個中國人很驕傲。」他透露：「我應該是菲律賓唯一一個高齡91歲還拿著中國護照的華僑。」

至今，王尚助仍未取得菲律賓護照，目前握有的護照，是當年從中國帶到菲律賓的中華人民共和國護照，並定期到中國駐菲大使館更新。

對於全球政治和兩岸關係，王尚助非常熟悉，更能細數台灣官員的名字。他說，至今他尚未踏上台灣的土地。他宣稱，當年他曾一度因為拒絶入黨而被列入黑名單。「我有原則，你不讓我去，我也不想去。」

現在，王尚助擔任菲律賓宋慶齡基金會的秘書長，也曾多次到中國參訪，或接待來菲律賓的中國官員，與中國往來密切。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 每每提及中國，王尚助總是會加上"我們"兩個字，愛國情操表露無遺。

王尚助說，他最大的願望就是能看到世界大同。他坦承心中仍有個統一夢，他無奈地說：「我這一代應該看不到中國統一了，或許年輕一代還有機會吧！」

兩岸分治長達七十年，「親共」和「親國」的兩大營壘，隨著兩岸關係持續僵持不下，兩方在國際上的地位及力量的消長，也漸漸產生變化。

菲律賓華裔青年聯合會創會會長洪玉華（Teresita Ang See）回憶，菲律賓與台灣斷交後，還是有很多華人社團，華商團體很親台，若有來自中國的官員，他們會避免與他們見面。

她指出，中國改革開放後，華僑和中國有很多生意往來，無法避免必須與中國保持良好關係，所以許多華社會逐漸親向中華人民共和國。不過，隨著大批來自中國大陸的新華僑湧入菲律賓，這些新移民當然是中華人民共和國的國民。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 1975年菲律賓與中華民國斷交後，菲律賓中國國民黨部轉型成為華人社團，並更名為菲華文經總會。

國共內戰時期移民菲律賓的中國人，洪玉華說，華人稱之為「老僑」，她指出，老僑年輕時在菲律賓做生意，受惠於菲律賓的經濟起飛，他們對中國的感情是文化上的認同。她認為，民族與國家應該分開。她說：「這是是中華民族的感情。」

洪玉華強調，菲律賓土生土長的華人，會認同中國是中華文化的根源，但國家認同是菲律賓人。她說，菲律賓外來華僑與土身土長的華人並不相同，華人大部分認為自己是菲律賓人，但華僑對中國會有深厚感情，才會認為是「中國人」。