美國商會提醒台灣勿陷「政治假期」背後的微妙信息

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣將在2020年1月舉行總統大選，目前已確定的參選人至少有六位。

台北市美國商會發佈《2019台灣白皮書》，指出選舉獨佔台灣的社會目光，會妨礙政府正常運作而陷入「政治假期」。

專家分析，美國此建議的背後有自身利益考量，旨在加強台美關係，拉近兩邊貿易往來，在中美貿易戰中持續拉攏台灣。

「政治假期」

過去幾周，台灣國民黨和民進黨的總統參選人初選議題，像是參選人的兩岸立場、政治傾向、政黨初選辦法等，佔據了所有台灣媒體版面。主流報紙更是幾乎天天公布新的民調結果，而電視政論節目討論的議題，也清一色都和選舉有關。

台北市美國商會5月29日發佈《2019台灣白皮書》，指出「台美關係似乎處於數十年來最佳狀況」，並提醒，鑒於過往經驗，接下來超過半年的時間，選舉將獨佔整個台灣社會的關注目光，會妨礙台灣政府正常運作，並表示：「台灣是否該沉湎於這種政治假期，令人存疑。」

圖片版權 CNA Image caption 美國商會稱台美關係處於數十年來最佳狀況。

白皮書發佈會上，美國商會也提及中美貿易戰對台灣並非全然不利，因為貿易戰促使部分台商考慮將中國大陸的生產基地搬回台灣，這對台灣創造就業機會、增加稅收及刺激產業發展，都是正面訊息，同時也向台灣政府喊話，應該努力爭取簽訂台美雙邊貿易協定（BTA）。

學者認為，美國商會這番建議，仍有美國自身利益考量。台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生向BBC中文分析，雖然美國商會是民間單位，但白皮書反映了美國政府的想法。

他指出，過去沒有貿易戰時，在台灣總統陳水扁執政時期，美國商會是希望台灣改善兩岸關係，使台灣經濟更自由開放。現在因為貿易戰，美國會希望商會在台灣有更多發揮，但台灣卻是過度重視選舉及政治，所以希望能更重視經濟政策。

嚴震生認為，美國商會期待台灣能因應中美貿易戰，制訂相關的政策或策略，而不是像現在「天天打選舉，沒有為這些做凖備。」他進一步說明，很多政治人物在口頭上說要「拼經濟」，卻沒有實際的政策。

香港大學政治與公共行政學系副教授朱江南也認為，美國現在正企圖要台灣在中美貿易戰中選邊站，借由明示或暗示的拉攏手法，希望能將台灣拉進貿易戰中。

「台灣牌」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國商會稱，接下來超過半年的時間，選舉將獨佔整個台灣社會的關注目光。但台灣不應忽略一些經濟議題。

台灣中山大學政治學助理教授陳宗岩認為，美國商會對台灣過於關注選舉做出提醒，也表達出他們的憂慮，擔心未來政治情勢不穩會影響投資環境，像是近期統獨就是選舉議題之一。他對BBC中文說：「高度不穩定的政治環境，投資風險就很高。」

不過，對於美國商會指出政府在選舉期間，有可能陷入「政治假期」而停擺，陳宗岩則持反對意見。他認為台灣文官體系素質高，「大部分的公務員，不管誰當選，該進行的大小政策都會進行。」

事實上，自中美貿易戰開始以來，美國與台灣在外交及軍事上的關係更加密切，5月26日，台灣宣佈將處理對美事務的代表機構「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」，並強調這是台美關係更加緊密的最好見證。

而就在台北市美國商會發表白皮書的同一天，中國國台辦在例行記者會上表示，絶不允許外國勢力打「台灣牌」，損害兩岸人民的利益。

發言人安峰山表示，大陸堅決反對美國和台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，呼籲台灣不要靠攏美國。他強調稱，「搞台獨，把寶押在外國勢力身上是靠不住的。」

台灣陸委會則回應，會繼續與美國合作，抗拒中國「非和平、非民主」的行為。

台北市美國商會會長李豪（Leo Seewald）5月29日接受台灣媒體採訪時表示：「美國商會不屬於任何政黨，我們不在乎在當選，我們只希望能持續與政府合作。」