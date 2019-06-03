華為事件會給全球兩大經濟體帶來何種傷害

圖片版權 Getty Images Image caption 中美衝突升級使得短期內達成貿易協議的願望落空。

美國與中國日益加劇的衝突，使得雙方的經濟和外交關係都面臨風險。通過上調關稅升級貿易戰後，美國開始限制華為與美國公司進行的合作。隨著貿易戰擴大為「科技冷戰」，雙方達成協議的可能性似乎越來越低。

歐亞集團（Eurasia Group）亞洲區主管邁克爾·赫爾森（Michael Hirson）表示：美國最近對華為採取的行動是個分水嶺，緊張局勢明顯已經升級。

「短期內要簽下協議是不大可能了。」

對華為的壓制已成為華盛頓與北京關係的核心。美國稱華為對國家安全構成風險，以此證明其對華為採取行動是合理的。

但特朗普也開始將這場對華為的施壓與貿易戰聯繫起來。

不久前，特朗普表示華為可能成為世界兩大經濟體之間貿易協議的一部分。這一表態可能強化一種觀點：針對華為的行動不僅僅是出自國家安全風險。有人認為，隨著中國在世界上的重要性日益增強，這是美國企圖遏制一家強大的中國企業。

「美國採取行動狙擊中國最著名的科技公司之一，後者在全球5G布局佔有一席之地的野心。美國此舉已使得中國民族主義情緒高漲。」赫爾森說。

對華為的傷害有多大？

除非擁有特許證，美國已經將華為列入美國無法交易的公司清單中。與此同時，特朗普簽署了一項行政命令，有效禁止美國公司使用被認為構成國家安全風險的外國電信公司。

「在特朗普提出的兩項舉措中，行政命令以及將華為加入實體名單，後者的影響更大，」赫爾森解釋。

華為是全球第二大智能手機製造商，也是下一代5G技術發展的關鍵角色。華為首席法務官宋柳平表示，超過30億的華為消費者可能會遭受打擊。

美國此舉已經在科技界引發漣漪。谷歌已禁止華為手機的安卓操作系統進行更新。新生產的華為智能手機將來無法下載使用谷歌的應用程序。威拉姆特大學（Willamette University）經濟學副教授梁燕（音，Yan Liang）表示：「如果華為因為手機缺乏Android操作系統而銷量下滑，那麼手機市場的競爭將受到限制，導致手機價格上漲。"

圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌已禁止華為手機上的安卓系統更新。

對華為的打壓也可能損害5G的發展： 「華為在5G開發中擁有十幾項專利。限制華為將推遲5G技術發展，並使日後全球5G發展的實施成本增高，」梁教授補充說。

美國公司會受到多大傷害？

華盛頓對華為的限制也會傷害美國公司。華為首席法務官宋柳平表示，將有1200多家美國公司受到"直接"打擊。

華為創始人任正非最近告訴彭博社，如果美國有進一步的限制，華為將使用更多的自有芯片，減少從美國購買相關產品。他說，華為使用的芯片有一半來自美國公司，有一半是華為自製。

「你懲罰華為的同時也在懲罰自己。你會失去了市場份額，失去華為的訂單。」中國和全球化中心主席（Centre for China and Globalization ）王輝耀說。

「而且這可能迫使華為發展自己的技術，這對美國來說不是明智之舉。」 王輝耀補充。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為是全球第二大智能手機製造商，也是下一代5G技術發展的關鍵角色。

特朗普採取對抗戰略的其它原因？

相關分析指出，大選之前表明對中國的態度是一種政治考量。在華盛頓已逐漸成為共識，認為中國多年來通過不公平手段在全球貿易中獲益。因此對中國採取強硬措施，已成為在2020年總統大選投票前容易得分的方法。

這意味著美中貿易協議可能不會在短時間內簽訂。「政治考慮是白宮的前沿和核心，絶對會影響談判進程。」韓禮士基金會(Hinrich Foundation)研究員斯蒂芬·奧爾森（Stephen Olson）說。

「不管政治算計凖確與否，特朗普已借著貿易戰奠定了自己的政治基礎。這不一定是好兆頭。」

特朗普將來不得不平衡他強硬的中國政策可能導致經濟放緩的風險，以及股市的損失。

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貿易協議注定落空？

儘管近期美中貿易戰的升級，已經讓盡速解決爭端的希望幻滅，但相關分析認為簽訂貿易協議的努力尚未失敗。

重要的是中國表明談判的意願，外界分析這種情況會繼續，因為中國試圖保住道德制高點。儘管特朗普政府對2000億美元的中國商品徵收關稅，並威脅將對其他產品也採取同樣行動，但中國還是表示將前往華盛頓進行貿易談判。

「不可否認，現在事情看起來很糟糕。」奧爾森說。

「但有一種情況是完全合情合理的。那就是在這些國家之間總會有冷靜期。經過一段時間後，開始會有幾通電話，一些會議，事情也會開始重整。」

特朗普和習近平預計6月在日本舉行的G20峰會上會面。

歐亞集團的赫爾森說，這次會議將是緩和緊張局勢的關鍵窗口。但是，「如果美中在G20峰會沒有達成任何休戰協議，那麼特朗普很可能會繼續威脅對中國徵收額外關稅，雙方於是將度過一個更漫長炎熱的夏天。」