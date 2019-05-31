圖片版權 xinhua Image caption 中國商務部發言人高峰說，中國政府將根據《對外貿易法》，《反壟斷法》和《國家安全法》等有關法律法規建立不可靠實體列表制度

中國將推出一個所謂的「不可靠實體清單」，把那些損害中國公司利益的公司，組織和個人列入名單。在中國電訊巨頭華為公司遭到美國制裁後，中國媒體周五（5月31日）作了上述報道。

中國媒體引述商務部發言人的話說，中國將依法建立「不可靠實體清單」制度。那些不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」。中國不久將公布具體的措施。

中國商務部發言人高峰說，中國政府將根據《對外貿易法》，《反壟斷法》和《國家安全法》等有關法律法規建立不可靠實體列表制度，列入那些基於非商業目的對中國實體實施封鎖並對中國國家安全構成威脅或潛在威脅的國外法人組織或個人。

商務部發言人說，這類外國實體和個人不僅損害了中國企業和國家的利益，也危脅到全球產業鏈，供應鏈的安全，對全球經濟造成負面的衝擊。

美中關稅戰本周末進一步激化，美國對來自中國的2000億美元的貨物提高關稅。與此同時北京也在實施的美的報復措施。

圖片版權 xinhua Image caption 《榮濱日報》報道說，中國不許美國用中國稀土製造的產品遏制中國發展（5月20日習近平參觀了江西的稀土企業）

對抗升級

美國政府已經採取措施限制華為在美國出售設備，限制美國供應商對華為供貨，因此可能危及中國最成功的一個全球化高科技公司。華為受到美國制裁令美中兩國的關稅戰到更廣泛的雙邊對抗。

彭博新聞周五報道說，據知情人士透露，北京已經凖備好了限制向美國出口稀土的計劃，在必要時實施。周三（5月29日）中國《人民日報》發文說，中國人民絶不答應美國用中國稀土製造的產品遏制中國發展，並警告美國到時「勿謂言之不預！」。

中國可能利用稀土作為反制手段對付美國的制裁上月先由中國著名國際問題專家提出，說稀土可以成為中國反制美國的「撒手鐧」。隨後在5月20日中國領導人習近平參觀了江西的稀土企業並被中國媒體廣泛報道。

如果中國開始限制對美國出口稀土，價值萬億的依賴稀土供應的美國主要企業將受到巨大衝擊。

不過美國國家公共電台引述分析人士的話說，中國的稀土牌只能打一次，因為等美國減少對中國稀土供應的依賴後，稀土牌就喪失了價值。另外，中國打稀土牌會增加華盛頓的對華「鷹派」的支持率。