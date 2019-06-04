特朗普訪問英國惹爭議 習近平因何「躺槍」

Image caption 英國女王在白金漢宮歡迎美國總統特朗普。

美國總統特朗普對英國進行為期3天的國事訪問，在飛機到達落地前特朗普發推特攻擊倫敦市長薩迪克·汗，說他作為倫敦市長做得很糟糕，很愚蠢地惡劣對待來訪地美國總統。

特朗普還說，倫敦市長薩迪克·汗讓他想起無能的紐約市長白思豪(Bill de Blasio)，他們做得都很糟，只是倫敦市長的身高只有紐約市長的一半。

特朗普在英國的訪問行程包括出席在白金漢宮舉行的歡迎酒會，同英國女王伊麗莎白二世，威爾士親王和康沃爾公爵夫人會面。

倫敦市長薩迪克·汗周末表示，美國總統是「與日俱增的全球威脅的一個突出具體實例」，他還把特朗普的語言比作「20世紀的法西斯」。

抗議特朗普訪問

圖片版權 Getty Images Image caption 6米高的名為"特朗普娃娃"的氣球在去年和今年特朗普訪問英國時都被在議院廣場升空以示抗議。

特朗普對英國進行國事訪問正逢英國脫歐爭議引起國內政治危機。英國民調顯示，許多英國人不喜歡特朗普。在特朗普訪問期間在倫敦會發生針對特朗普的抗議。

報道說，許多重要的政界人士，包括兩大反對黨的領袖，工黨領袖科爾賓，自民黨領袖溫斯·凱博，議會議長約翰·伯考等人都拒絶參加歡迎美國總統的國宴的邀請。

儘管如此，英國《獨立報》報道說，英國人善於維持面子，特朗普會受到禮儀周全的歡迎。另外他還會去南部的朴茨茅斯軍港參加二戰諾曼底登陸75週年的紀念儀式。

特朗普的"美國優先"政策使華盛頓和倫敦在一系列國際問題上產生了分歧，諸如伊朗核協議，中東和平進程，巴黎氣候協議以及世貿組織的前途問題。美國和英國在對待國際法律和條約方面暴露了巨大分歧。

《獨立報》報道說，最重要的分歧恐怕是在處理對中國關係方面。到目前為止，英國政府一直拒絶加入美國圍堵中國電訊巨頭華為的國際行動。英國並沒有完全把華為排斥在英國的5G網絡建設外，而且仍然期望英中經濟關係能夠進入"黃金時代"。

英國媒體報道稱，如果英國政府允許華為參加英國的5G網絡建設，特朗普將威脅限制同英國分享情報。特朗普政府不僅禁止華為設備參與美國的5G網絡建設，也一直敦促盟國抵制華為。

習近平「躺槍」

圖片版權 PA Image caption 英國女王的一次私下聊天被錄像曝光，其中提到中國國家主席習近平去年訪英期間中國官員表現"非常粗魯"。

特朗普的批評者抱怨說，美國總統不應該受到如此禮遇。但是反駁者認為，歡迎美國總統的意義不僅是針對特朗普個人，而是對美國國家。美國自上世紀40年代起一直是英國的最緊密盟友，今後在特朗普卸任後，也很可能仍然是英國最緊密的盟國。

他們說，英國女王既然能夠歡迎接待中國國家主席習近平，她當然就能接待歡迎特朗普。顯然習近平被列為英女王接見過的"有爭議"的領導人。

英國國際發展事務大臣、保守黨領袖的角逐者羅里·斯圖爾特（Rory Stewart）周一（6月3日）在廣播節目中也認為英國應該歡迎特朗普到訪，他也說英國既然能在2015年接待中國領導人習近平，為什麼不能歡迎特朗普。

去年7月特朗普訪問英國會見女王也曾引起輿論爭議，在辯論中有人提到習近平，羅馬尼亞前共產黨領導人齊奧塞斯庫在英國受到隆重接待，以此說明既然英國能歡迎「獨裁」國家領導人來訪，為什麼不能歡迎最親密美國的總統。

2015年10月中國領導人習近平訪問英國受到官方隆重接待。但在歡迎人群一邊，也有人權活動人士，法輪功和流亡西藏的支持者進行抗議。工黨領袖科爾賓當時還表示，要在參加國宴時向習近平提及人權問題。

2016年，英國女王的一次私下聊天被錄像曝光，其中提到習近平去年訪英期間中國官員表現「非常粗魯」。當時BBC報道說，一名英國官員對女王介紹說，高級警監路西·德奧絲女士（在習近平訪英期間）的工作"受到中方非常嚴重的干擾和阻礙，但她仍保持克制，自始至終掌握指揮安保的工作。"

在對話中，女王評論說，「他們對（英國駐華）大使非常粗魯」，「太出格了」。