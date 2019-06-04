特朗普訪問英國惹爭議 習近平因何「躺槍」
美國總統特朗普對英國進行為期3天的國事訪問，在飛機到達落地前特朗普發推特攻擊倫敦市長薩迪克·汗，說他作為倫敦市長做得很糟糕，很愚蠢地惡劣對待來訪地美國總統。
特朗普還說，倫敦市長薩迪克·汗讓他想起無能的紐約市長白思豪(Bill de Blasio)，他們做得都很糟，只是倫敦市長的身高只有紐約市長的一半。
特朗普在英國的訪問行程包括出席在白金漢宮舉行的歡迎酒會，同英國女王伊麗莎白二世，威爾士親王和康沃爾公爵夫人會面。
倫敦市長薩迪克·汗周末表示，美國總統是「與日俱增的全球威脅的一個突出具體實例」，他還把特朗普的語言比作「20世紀的法西斯」。
抗議特朗普訪問
特朗普對英國進行國事訪問正逢英國脫歐爭議引起國內政治危機。英國民調顯示，許多英國人不喜歡特朗普。在特朗普訪問期間在倫敦會發生針對特朗普的抗議。
報道說，許多重要的政界人士，包括兩大反對黨的領袖，工黨領袖科爾賓，自民黨領袖溫斯·凱博，議會議長約翰·伯考等人都拒絶參加歡迎美國總統的國宴的邀請。
儘管如此，英國《獨立報》報道說，英國人善於維持面子，特朗普會受到禮儀周全的歡迎。另外他還會去南部的朴茨茅斯軍港參加二戰諾曼底登陸75週年的紀念儀式。
特朗普的"美國優先"政策使華盛頓和倫敦在一系列國際問題上產生了分歧，諸如伊朗核協議，中東和平進程，巴黎氣候協議以及世貿組織的前途問題。美國和英國在對待國際法律和條約方面暴露了巨大分歧。
《獨立報》報道說，最重要的分歧恐怕是在處理對中國關係方面。到目前為止，英國政府一直拒絶加入美國圍堵中國電訊巨頭華為的國際行動。英國並沒有完全把華為排斥在英國的5G網絡建設外，而且仍然期望英中經濟關係能夠進入"黃金時代"。
英國媒體報道稱，如果英國政府允許華為參加英國的5G網絡建設，特朗普將威脅限制同英國分享情報。特朗普政府不僅禁止華為設備參與美國的5G網絡建設，也一直敦促盟國抵制華為。
習近平「躺槍」
特朗普的批評者抱怨說，美國總統不應該受到如此禮遇。但是反駁者認為，歡迎美國總統的意義不僅是針對特朗普個人，而是對美國國家。美國自上世紀40年代起一直是英國的最緊密盟友，今後在特朗普卸任後，也很可能仍然是英國最緊密的盟國。
他們說，英國女王既然能夠歡迎接待中國國家主席習近平，她當然就能接待歡迎特朗普。顯然習近平被列為英女王接見過的"有爭議"的領導人。
英國國際發展事務大臣、保守黨領袖的角逐者羅里·斯圖爾特（Rory Stewart）周一（6月3日）在廣播節目中也認為英國應該歡迎特朗普到訪，他也說英國既然能在2015年接待中國領導人習近平，為什麼不能歡迎特朗普。
去年7月特朗普訪問英國會見女王也曾引起輿論爭議，在辯論中有人提到習近平，羅馬尼亞前共產黨領導人齊奧塞斯庫在英國受到隆重接待，以此說明既然英國能歡迎「獨裁」國家領導人來訪，為什麼不能歡迎最親密美國的總統。
2015年10月中國領導人習近平訪問英國受到官方隆重接待。但在歡迎人群一邊，也有人權活動人士，法輪功和流亡西藏的支持者進行抗議。工黨領袖科爾賓當時還表示，要在參加國宴時向習近平提及人權問題。
2016年，英國女王的一次私下聊天被錄像曝光，其中提到習近平去年訪英期間中國官員表現「非常粗魯」。當時BBC報道說，一名英國官員對女王介紹說，高級警監路西·德奧絲女士（在習近平訪英期間）的工作"受到中方非常嚴重的干擾和阻礙，但她仍保持克制，自始至終掌握指揮安保的工作。"
在對話中，女王評論說，「他們對（英國駐華）大使非常粗魯」，「太出格了」。