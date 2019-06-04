基因編輯：研究稱中國科學家賀建奎的行為「愚蠢而危險」

圖片版權 Jiankui He

中國教授賀建奎對雙胞胎嬰兒進行基因改造，試圖防範艾滋病。此舉震驚世界。最新研究表明，經賀建奎基因編輯的雙胞胎女孩，可能發生基因變異，令其壽命縮短。

《自然醫學》期刊昨日發表研究，表明因自然變異而攜帶賀建奎改造的基因的人，很可能英年早逝。學者表示，賀建奎的行為「非常危險且愚蠢」。

賀建奎想做什麼？

賀建奎針對一種名為CCR5的基因進行改造。這種基因帶有人類的遺傳指令，對免疫系統的功能非常重要。

這組基因也是人類免疫缺陷病毒（HIV）感染細胞的渠道。改造CCR5基因令渠道受阻，可抵抗艾滋病毒。

賀建奎通過體外受精培育胚胎，再使用基因編輯技術改變CCR5基因，令一對雙胞胎女孩露露和娜娜在去年誕生。

圖片版權 Getty Images Image caption 人類免疫缺陷病毒通過CCR5進入細胞。

這跟壽命有何關係？

問題是，CCR5基因不僅是艾滋病毒侵入人體的渠道，它還有其他作用。

該基因活躍於大腦，令人類抵抗其他病毒感染，尤其是流感。

加州大學伯克利分校對此做了研究，在英國有近41萬人的樣本。

結果顯示，體內只有CCR5變異基因的人在78歲之前死亡的可能性要高20％。

加州大學伯克利分校的拉斯穆斯尼爾森（Rasmus Nielsen）教授說，「這樣看來，這樣的基因改變可能並不是大多人想要的。」

「實際上，這樣做總體上會讓人變得糟糕。」

研究員魏偉竹（音譯：Weizhu Wei）博士表示，基因編輯技術Crispr對幼兒風險太大。

「Crispr技術太危險了，無法立即用於胚胎編輯，」她說。

這對雙胞胎誕生意味著什麼？

目前尚不清楚對露露和娜娜的影響。

弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）的羅賓·洛弗爾-巴丁（Robin Lovell-Badge）教授說：「無法預測基因編輯會對雙胞胎女孩產生什麼影響。」

研究中，並非每個攜帶變異基因的人都會英年早逝，但機會很大。

壽命長短受人體內DNA和生活綜合影響。

賀建奎改造CCR5的方式與艾滋病病毒產生抗藥性的方式相似，但不完全相同。這令事情進一步複雜。

洛弗爾-巴丁表示，這項研究「再次表明，賀建奎改造CCR5基因的行為極其愚蠢。」

賀建奎對此如何回應？

賀建奎於去年11月宣佈基因編輯的結果。科學家普遍譴責其行為，有人將此實驗形容為「怪異」。

有人批評賀建奎，令原本健康的幼兒面臨未知風險，其實驗也違反中國法律。

另外，感染艾滋病毒可以得到治療，而將艾滋病陽性病毒傳給後代的機會也微乎其微。

中國當局調查後得出結論，賀建奎為追求「名利雙收」而非法實驗。

賀建奎一直為其實驗辯護，在一次香港舉行的科學峰會上，他對自己的基因編輯工作感到「自豪」。