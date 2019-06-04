六四30週年：維園紀念會場內外的民主呼聲

圖片版權 AFP Image caption 主辦方稱18萬人參加維園燭光晚會悼念天安門事件。

中國北京六四民運30週年，中國在嚴密管控下，官方與民間也沒有大型悼念活動，30年前民眾集會高呼民主和自由的天安門，早上照常舉行升旗儀式，但在中國社交媒體上難以搜尋到與「六四」相關或帶有暗示的內容。

中國官員和官方媒體罕有就「六四」表態，試圖為事件洗白，以維持穩定和經濟發展的名義將當年的武力鎮壓描述為合理。美國與歐盟分別發出聲明，促請中國政府公開當年死傷人數，正視人權問題。

而香港則維持每年悼念的傳統，大批民眾出席維多利亞公園的燭光晚會，希望憑借點點的燭光，讓記憶不會褪色，把歷史傳承下去。主辦單位支聯會表示人數超過18萬人。但香港警方表示，最高峰人數約3.7萬人。

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銘記六四

在香港維園的燭光晚會上，與往年一樣，同樣有獻花、默哀、致悼詞、誦讀大會宣言、全場演唱民主歌曲、播放「天安門母親」成員錄像講話等環節。

現場不乏中國大陸的學生和遊客，然而BBC中文記者要求採訪時，他們大多要求化名、不能露臉，反映他們擔心中國當局打壓的疑慮。

就讀香港大學的大陸學生黃同學對BBC中文表示，她對香港持續悼念「六四」感到敬佩，如果不是來香港讀書，也許她對這段歷史也會不聞不問，雖然她認為中國爭取民主十分困難，「但至少有一群人支持當年的學生，我覺得這已很好，令我很感動。」

來自成都的曾先生今年44歲，30年前他曾為成都的示威學生在街上送水支持。他帶著自己的太太和11歲的女兒特意來到香港，希望自己的女兒可以認識到真正的歷史。他的女兒說，「我今天是來學習關於國家的歷史的，現在覺得這個國家不比其他國家好。」曾先生還說，香港原本應該是中國通往民主的跳板，但現在反倒受中國影響嚴重，對未來香港民主狀況表示擔憂。

Image caption 75歲的香港市民李先生和妻子每年都參加維園的晚會，他感慨香港言論自由持續倒退，「我已經老了，我有生之年應該看不到香港實現真正民主。」

Image caption 40歲的香港人陳先生，帶著兒女參加悼念集會。

今年40歲的香港市民陳先生，帶著兒女參加「六四」悼念集會，他對BBC中文表示，作為父親，有責任教育下一代，告訴他們歷史，「在他們還沒出生前，有一群人為他們犧牲，為他們爭取民主自由。」他期待看到中國也能公開悼念「六四」的那一天。

55歲的鄧女士表示，除了第一年以外，均沒有參加燭光晚會，但這次30週年是特殊的一年，她表示，香港近期言論及表達自由的情況愈來愈差，《逃犯條例》令到很多香港人對這個城市沒有信心，她擔心日後連這個集會也沒有，所以一定要出來發聲。

香港政府並沒有阻止維園舉行悼念活動，香港行政長官林鄭月娥說，「今天的日子，很多人都有一個回憶」，政府尊重市民表達、言論自由。香港建制派議員拒絶就事件作出評論，他們當中不少人在30年前曾表態要求北京當局道歉。

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香港六四維園燭光晚會出席人數

不過，並不是所有人都支持支聯會在維園舉行燭光晚會，約200人響應號召在尖沙咀出席悼念活動，他們尋求以香港人的角度去紀念六四。

香港大學學生會表示，不認同支聯會以愛國情懷包裝悼念六四，所以不出席維園的晚會，但港大學生會則在校園內洗刷國殤之柱，為死難者默哀，又在校內的太古橋，油上「冷血屠城、烈士英魂不朽、誓殲豺狼、民主星火不滅」二十個大字。

香港大學民意研究計劃的調查發現，支持平反六四的香港人比率約有五成九，比不支持的比率多36個百分點，差距和過去多年相約，年輕人組別支持平反比率高達74%，顯示年輕一代對民主的訴求。半數受訪者認為中國應多發展民主，是調查以來的新高，認為中國應該發展經濟的，只有31.1%。

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圖片版權 Luis Leong Image caption 澳門約幾百人參與悼念活動。

圖片版權 Luis Leong Image caption 澳門悼念活動上播放了BBC中文的紀錄片。

北京的記憶

在北京，30年前民眾集會高呼民主和自由的天安門，早上照常舉行升旗儀式，不過北京市的保安嚴密，警察會在鐵路出入口檢查途人的身份證明文件，許多外國記者不容許進入天安門廣場，一些獲准進去的人則被警告不能夠拍照。

中國沒有對事件有任何官方悼念活動。BBC記者沙磊（John Sudworth）形容，中國每一年都採取大規模的「忘卻」行動，啟動了世界上最大的審查機器，在互聯網上清理任何有關天安門事件哪怕最隱晦的信息，一些想避過審查的人，隨時被關進監獄或是被扣留。早前沙磊在北京街頭採訪民眾，問他們是否認識代表「六四」事件的「坦克人」的照片，約8成人表示不認識，但不清楚他們是害怕說自己看過，還是真的沒看過。

你的器材不支持播放多媒體材料 六四30週年：中國被消失的坦克人照片

有意無意的淡忘

BBC中文記者 發自北京

Image caption 北京的天安門這天沒有異常。

6月4日傍晚，北京天安門廣場在零星的小雨中游客稀疏。在嚴格的安保下，這裏井然有序，看不見有關30年前那場運動的任何印記。

拿著自拍桿的年輕人嬉鬧著擺造型與國旗合影；等待降旗的遊客正向孩子介紹天安門的歷史；照相小販不停詢問是否需要拍一張遊客照……

30年前，這裏被譽為「自由的孤島」，而如今，這裏似乎成為了另一座「資訊的孤島」。

無論是有意還是無意的淡忘，顯然，這裏的大多數人們不再願意麵對那段摻雜著血與淚的歷史。

「六四」事件遇難者家屬，包括「天安門母親」成員周二（4日）在北京當局安排下，到萬安公墓拜祭親人，家屬讀出悼詞時表示，當年政府調動軍隊殺害手無寸鐵的愛國群眾，他們永遠不會忘記慘痛的時刻，家屬指，執政當局對於「六四」慘案不敢面對，不敢回答，30年來裝聾作啞，但歷史是不會永遠被謊言掩蓋，被篡改的歷史早晚會真相大白，敦促政府與家屬對話。

人權組織表示，中國在近期加強了對異見人士的監控，部分人「被旅遊」，或是被軟禁。聯合國人權辦公室發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示組織亦接到就天安門事年週年而「增加審查」的報告，呼籲中國政府部門提升民眾和平集會及表達的自由。

學運領袖王丹表示，抵抗專制，爭取民主的路是「荊棘密布，看不到遠方」，但是，追求理想本來就是一個過程，既然是一件正確的事情，就算不合時宜，也要堅持下去，也要保持希望。

學運領袖陳衛表示周二絶食24小時，因為絶食是當局不能控制的悼念方法。

中國國防部長魏鳳和早前說，1989年的運動中，中國採取果斷措施，制止並平息「動亂」，保持中國穩定，是正確的決定。中國《環球時報》英文版發表社評，形容「六四」是「褪色的歷史事件」，又指事件猶如「疫苗」，令中國對政治動蕩「免疫」。文章認為中國政府當年避免走向前東歐共產國家的下場，現在已成為世界第二大經濟體，證明當局當年決定有助國家經濟起飛。中國外交部說，中國政府早已就這場「政治風波」有明確結論，政府行動「完全正確」。

圖片版權 EPA Image caption 台北也有悼念六四的活動。

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這些中國官方罕有的論述，引發香港和台灣輿論不滿，港台網民、政客和媒體直斥北京為「六四」事件洗白，難以接受。

台灣總統蔡英文在社交網站貼文指，指一個國家文明與否，在於政府怎樣對待人民和過去錯誤，學運領袖封從德被拒入境香港以及中國防長的說法顯示，中國政府無打算反省當年錯誤，還想繼續遮蓋真相。

台北市長柯文哲被問到怎麼看魏鳳和的說法時，他說「不要去理他就好了」，他說「六四」是近代史的悲劇，但他表示，如果沒有人問他，他不會發表評論，否則會讓對方感到不悅。

高雄市長韓國瑜表示，中國大陸過去30年經濟發展讓人刮目相看，但也要記取歷史教訓，不能重蹈覆轍，他同時期待大陸當局要有智慧地處理歷史傷痛，能前膽開展一個符合大多數大陸民眾期待的政治體制改革，台灣民主蛻變的過程與信念，也可提供大陸邁向政治改革開放步伐參考與借鏡。

台北亦有舉行紀念晚會，主辦團體華人民主書院董事會主席曾建元接受BBC中文訪問時認為，「六四」示威學生讓台灣在處理民主運動的時候，知道不能重蹈覆轍，讓台灣邁向民主化加大了動力。「我們抱著懷念和感恩的心情，來看待當年在中國大陸發生的這個事件，對於台灣民主化的一個促進的作用。」

歐美促請北京保障人權

歐盟發聲明向天安門的遇難者致衷，歐盟外交事務高級代表莫蓋思妮（Federica Mogherini）在聲明中表示，要求北京全面負起責任，提高保障人權，強調歐盟與中國的關係，人權一直會是重要的基礎。

英國外長亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）發聲明，呼籲中國容許人民可以和平示威，享有表達自由。

你的器材不支持播放多媒體材料 一場學生運動，為何以武力鎮壓結尾？

美國國務卿蓬佩奧發表聲明，讚揚當年爭取權益的中國人「勇敢」，啟發全球下一代爭取民主自由，他說，過去美國希望中國融入國際系統，會發展成一個更開放和包容的社會，但這個希望已經破碎，一黨專政下繼續侵犯人權，特別是新疆打擊的宗教自由。他促請北京公布當年死傷及失蹤人數，安撫這段歷史中黑暗一章的遇難者，並停止任意拘捕異見人士，放棄打壓宗教與言論自由的政策。

美國總統特朗普日前因應弗吉尼亞州槍擊案，下令所有駐外使館下半旗致衷，令美國駐北京大使館，和美國駐香港總領事館，在這個特別的日子下半旗，使領館也在社交媒體播放美國製作有關當年的片段，並指這些影片在中國會被審查的。

中國外交部發言人耿爽批評，蓬佩奧惡毒攻擊中國政治體制，大肆抵毀中國人權和宗教狀況，干涉中國內政，中方已向美方提出嚴正交涉。他說，這種癡人說夢式的胡言亂語，注定要被扔進垃圾堆，奉勸打著民主人權晃子的人，停止損害中美互信的言行，否則只會淪為國際社會笑柄。他被問到六四事件會否重演，耿爽反問記者有沒有這方面擔心，強調沒有誰比中國共產黨和中國政府更關心中國前途，以及中國人民的幸福安康。