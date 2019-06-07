圖片版權 Reuters Image caption 電話、電動汽車等產品都需要鋰電池驅動，中國目前需要利用進口，滿足國內80%的需求。

中國科學院宣佈在雲南發現鋰礦，估計蘊藏量約500萬公噸，但不一定能迅速大幅增加產量，改變目前依賴進口鋰來滿足國內需求的情況。

中國科學院6月3日發表聲明指，在面積約7.2平方公里的測試場地內發現的氧化鋰礦石藏量大約為34萬公噸，照此計算，這一礦區的氧化鋰礦石總蘊藏量可達500萬公噸。 這一發現讓中國境內的氧化鋰礦石蘊藏量增加了一倍多。

美國地質調查局（US Geological Survey）最新數字顯示，中國的鋰礦石蘊藏量佔全球已知蘊藏總量第六位，但開採量並不高，中國國內約80%的鋰需要進口。中國有意見認為，繼續這樣大程度依賴進口鋰會影響中國的能源安全。

但有分析留意到，中國國內的鋰礦所在地存在運輸和地理等方面的限制，不一定可以迅速大幅提高鋰產量，滿足國內需求，而且中國必須進行「數以年計」的前期工作，才能開始開採這個新發現的鋰礦場。

中國擁有全球第六大的已知鋰礦藏量 單位：百萬公噸

急需增加國內產量

鋰是製造可充電電池的主要材料，用於手機和電動汽車。隨著中國近年發展成世界最大的電動汽車製造國，中國對鋰的需求不斷增加。

官方《中國日報》英文版引述發現雲南鋰礦其中一名研究員溫漢捷指出，中國工業在2011至2015年使用的鋰當中，有80%是從外國進口，因此中國在本國找尋鋰供應「是個急切的需求」。

但中國要增加自身鋰的供應，不是短時間內可以完成的事。澳大利亞悉尼科技大學學者久爾科（Damien Giurco）介紹，要開採礦物，首先需要斷定礦物的藏量和位置，找出藏量最集中的地方開採，過程一般來說不會在數月完成，通常都以年來計算。

他接受BBC中文訪問時說，世界對鋰的需要快速上升，因此「可以想像有很大的動力，去加快這個過程。」

圖片版權 Reuters Image caption 智利阿塔卡馬鹽沼一年生產約33,000公噸鋰，比中國兩個藏量最高的鋰礦加起來還要多。

需求頂峰

美國地質調查局（US Geological Survey）今年發表的報告顯示，中國已知鋰礦石藏量約450萬公噸，這一數字並不包括這次發現的新礦場。

中國媒體《財新》去年報道，中國最大的其中兩個鋰礦位於西藏和青海，但交通不便，這兩個礦2017年的產量均少於2萬公噸。相比之下，智利阿塔卡馬鹽沼（Atacama）的鋰藏量差不多，年產量卻高達3.3萬公噸。

為了打破這個局面，許多生產鋰的中國公司近年積極開拓海外市場，購入外國礦場以後，把鋰礦石運回中國處理，嘗試增加供應。

但中國乃至全球對鋰的需求可能會慢慢降低。中國政府對新能源汽車行業的補助將會在2020年結束，美國和丹麥等國家的經驗顯示，新能源汽車銷量在政府補貼結束後通常會減少。

摩根士丹利去年一份報告也預測，全球對鋰的需求在2019年後將出現過剩，到2021年鋰的每噸售價將降低45%。