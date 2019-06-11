台灣大選：總統參選人韓國瑜的支持者是誰

圖片版權 CNA Image caption 6月1日，「庶民韓粉後援會」在台北舉辦的造勢活動。學者分析，「韓粉」還是以國民黨支持者為主。

韓國瑜從去年當選高雄市長後，在台灣的人氣直線上升，6月1日「庶民韓粉後援會」在台北舉辦的造勢活動更吸引上萬人參加。為何這名原本被台灣政壇遺忘的政治人物，在幾個月內快速竄起，且成為目前支持度最高的總統參選人，他背後的死忠「韓粉」（韓國瑜的支持者）又是誰？

過去對參選總統曖昧不明的韓國瑜，在6月5日明確表態參選國民黨內初選，並表示會配合初選作業，甚至連黨內規定新台幣500萬（110萬人民幣）的作業費，都已經凖備好了。至於國民黨內另一名總統參選人王金平，則在6月6日突然宣佈不參加黨內的總統初選。

「韓粉」是誰？

6月1日，上萬名韓粉擠滿台北街頭，高雄市長韓國瑜在舞台上指出，民進黨三年來執政太差，並宣佈2020將承擔任何重要的職務。他高喊：「不惜為中華民國粉身碎骨。」

台下支持者中，有不少人是專程從海外回台灣參加「庶民韓粉後援會」活動。香港台商張佐民就是其中之一，他向BBC中文表示，擔心參加人數不夠多，所以才買機票回台灣參與。

圖片版權 DANIEL SHIH Image caption 韓國瑜在6月5日明確表態參選國民黨內初選。

韓國瑜參選高雄市長時，張佐民是韓粉之一，當時傾全力支持韓國瑜。如今卻改口說，國民黨推派誰參選總統，他就支持誰。他說：「這個人不一定要是韓國瑜。」並澄清說，「我不算是鋼鐵韓粉」。

張佐民說，他盼望看到台灣改變，因為台灣正在倒退，像是年輕人低薪和經濟問題都得解決。他並強調，不能只顧政治，不顧經濟。

張佐民這番話道出韓國瑜的論述。韓國瑜曾說：「政治零分、經濟一百分。」完全道出他的心聲。學者分析，韓國瑜懂得使用庶民語言，走平民路線，營造出與民眾站在同一陣線的形像，讓他在台灣成功獲得人氣。

德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心短期訪問學者關仲然向BBC中文分析，台灣社會彌漫一種「想要改變」的氛圍，而韓國瑜以親民形像成功銷售「改變的可能」。他說：「韓粉支持韓國瑜不是為了政策，而是希望現在的社會氛圍能改變。」

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關仲然舉例，過去台灣重北輕南，但因為韓國瑜，大家對高雄的關注度提高，這的確是韓國瑜為高雄帶來的改變。他解釋，這也是高雄市民當初的期待，而現在很多來自各地的韓粉的期待也一樣，都是希望看到改變。

綜合台灣媒體觀察，6月1日造勢現場中最核心的參加民眾以中老年男性為主，一半是勞工階層，另一半則是眷村外省族群和「軍公教」（軍人、公務員、教師）。關仲然分析，「韓粉」還是以國民黨支持者為主，深藍和淺藍都有，其中包括大批保守派、不滿民進黨年金改革的軍公教和中老年人。

支持者稱韓國瑜為「庶民總統」，擔任韓國瑜的核心幕僚張五岳觀察，韓國瑜說話直白、身段低，讓人感覺真誠，因此吸引了很多社會底層的民眾。

知識分子的支持

不過，這並不代表韓粉中沒有高知識分子，一名不願具名的台灣國立大學任教超過20年的女教授，6月1日也參與造勢活動。她透過電話向BBC中文表示：「學術界有超過50人到現場支持韓國瑜。」這打破外界認為韓粉都是學歷低或社會底層的印象。

圖片版權 CNA Image caption 6月1日，「庶民韓粉後援會」在台北舉辦的造勢活動吸引上萬人參加。

她透露，在學界支持藍營的教育工作者，有六成都是支持韓國瑜，並指出蔡英文執政三年，人才流失問題嚴重，對民進黨失望。她說，我們理性分析韓國瑜，認為他非常適合擔任領導人。

她向BBC中文說：「韓國瑜會把責任、壓力扛在身上，不會因為下屬說話或做事不周延就輕易換將。」對韓國瑜的支持表露無遺，她強調，從各個面向可以看出韓國瑜是個應變力很好的領導者，若外界批判合理，他願意去聽，但若批判不合理，反擊力很有強，這跟傳統彬彬有理、知書達禮的政治人物很不同。

嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯也說，韓國瑜並非出身傳統的政治菁英，他走的是平民路線，目前兩黨都沒人有他那樣極佳的溝通能力。他舉例說：「過去民進黨罵他土包子，他就說自己是土包子，吸引民眾支持。」

此外，蔡英文執政不利，經濟政策、退休制度及兩岸關係處理不好，也使得更多人選擇國民黨。香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文分析，韓國瑜是國民黨的新面孔，過去國民黨勢力低落，對於支持者而言，會是一個新希望。「大家看膩國民黨內的政治人物，會覺得韓國瑜是唯一能為國民黨帶來希望的人。」

不過他也提出，韓國瑜能吸引大批韓粉的另一原因是媒體的高度關注。他直言：「韓國瑜是台灣媒體創造出來的。」從電視政論，到新聞報導篇幅都能看到大量與韓國瑜有關的新聞。

台灣國家通訊傳播委員會在6月5日公布一項針對去年地方選舉電視新聞報導的觀察統計結果，發現被報導最多的候選人是高雄市長韓國瑜。其中，中視、中天對韓國瑜的報導則數和秒數皆超過五成，有偏高現象。

高敬文說，韓國瑜的政策和政治立場很模糊。他認為，韓國瑜這類突然竄起的政治人物，支持度很容易突然快速下降，若接下來代表國民黨參選，仍沒有舉體政見或無法履行政策，民眾失望，就會立刻反應在支持度上。