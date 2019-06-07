圖片版權 SAM YEH Image caption 今年5月30日台灣舉行的漢光演習有多輛坦克參與。

路透社6月5日報道稱，美國計劃對台灣出售超過20億美元的M1A2主戰坦克和飛彈等其他軍備，美國未證實，但台灣國防部表示這項軍售屬實並稱進展順利，中國外交部則表示「嚴重關切」，敦促美國停止對台軍售。

專家分析，美國近期釋放台灣軍售消息，一再強化美台關係，無疑是在中美貿易戰中大打「台灣牌」，向中國施壓，同時在台灣大選這一關鍵節點前施加影響力。

中美貿易戰與軍售

根據路透社報道，美國凖備對台灣軍售20億美元中的軍武包括M1A2主戰坦克、1240枚反坦克飛彈、409枚標槍飛彈以及250枚刺針防空飛彈等。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，不會評論單一軍售案。 但他指出，確實看到來自中國的威脅持續增加，中國的侵略性行為並沒有改變，必強調美方會履行台灣關係法義務，提供台灣軍備項目。

台灣國防部6月6日則證實此軍售案，表示目前均按相關軍售程序執行。中國外交部發言人耿爽稱，北京對華盛頓的有關動向表示「嚴重關切」。同時指出，中國政府堅決反對美國對台銷售武器的立場是一貫的、明確的。

耿爽在記者會上強調，北京敦促美方停止對台軍售以及軍事聯繫，以避免進一步損害正遭受貿易戰衝擊的中美關係。

圖片版權 EPA Image caption 台灣空軍有400多架戰機，包括130架經國號、150架f-16S、60架幻影戰機。（資料照片）

軍售消息曝光的同一天，美國總統特朗普對媒體表示，可能將對中國額外的3000億美元商品加徵關稅。

東吳大學政治系教授劉必榮分析，中美貿易戰持續延燒，台灣夾在中美兩個大國之間，美國釋放對台軍售案，是美國在貿易戰中的"台灣牌"策略，借此向中國施壓。

他向BBC中文表示，中國大陸在南海力量加強，軍隊強勢，因此美國必須加強在亞太的軍事力量。他說：「希望可以保護台灣安全的同時，遏止中國軍事勢力往海外擴張。」

不過他提醒，中美貿易戰，雙方會動用各自手段，台灣在與美國維持關係的同時，必須小心不要挑釁中國，因為中國若要對付美國，「也可能拿台灣開刀」。

他解釋：「面對中美貿易戰，習近平感受很大壓力，為鞏固政權，就會透過民族主義，向台灣施壓。」

兩岸關係被放大

4月，美國剛批准對台灣出售軍機駕駛員訓練課程及F-16戰機維護和後勤支援服務，總價約5億美元。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，6月這筆最新軍購符合台灣嚇阻戰略，將有助防範侵略，中國軍隊一旦犯台，將更難在北台灣建立灘頭堡。

她認為，下一筆軍售可能就是先前傳出的66架F-16V戰鬥機。根據台灣媒體報道，台灣已向美國釋出「希望能在9月份前宣佈」這筆軍售案的訊息。

事實上，特朗普上台三年每年都會宣佈對台軍售，金額分別是14.2億、3.3億和5億美元，若此次對台軍售屬實，將是特朗普任內第四次對台軍售，也將是規模最大一次。

特朗普上任後的美國對台軍售

2017年：早期預警雷達提供技術支持、反輻射導彈、魚雷以及SM-2導彈零部件等七項軍售案，共14.2億美元。

2018年：F-16、C-130、F5與IDF經國號戰機與其所有航空系統備件，共3.3億美元。

2019年：美國國務院批准對台出售軍機駕駛員訓練課程，以及F-16戰機維護和後勤支援服務，總價約5億美元。

更早前，奧巴馬時期，美國在2010、2011與2015年分別向台灣出售三次武器，金額分別是63.94億、58.52億與18.31億美金。

劉必榮說，當中美關係緊張遇到台灣選舉，很多例行性事務的關注度就會被放大。他舉例，像是法國軍艦和美國軍艦穿越台灣海峽，在一般情況下，不會如此受到關注。

另外，上周美國國防部公布印太戰略報告。特朗普政府在報告中，特別將台灣與新加坡、紐西蘭、蒙古並列，並被稱為「國家」。劉必榮認為，這不一定是意外，看起來似乎是「象徵性」，但背後有其意義。

他認為，這應該與中美貿易戰有關，是在打「台灣牌」。