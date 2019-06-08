英國中文教學進入社區層面 倫敦遠郊出現雙語幼兒園

圖片版權 BBC Chinese Image caption 倫敦布羅姆利（Bromley）的兩任市長金波婷到場祝賀許智校長。

隨著中國經濟近二、三十年來的發展和對外交流日益頻繁，國際間對中文的需求也在不斷增長。這些都在一定層面促進了海外華社和中華文化與所在地的融合。近日，一所英中雙語教學幼兒園在倫敦東南遠郊的佩茨伍德（Petts Wood）開辦，顯示在英國中文教學的影響已超越華人社區和市中心地段，開始走向英國的基層社區層面。

倫敦布羅姆利區（Bromley）成立的巴婁（Rev Ben Barlow）牧師是佩茨伍德中英雙語幼兒園的主要合作者。他認為佩茨伍德中英幼兒園令當地的中文教育達到了一個新水平，讓熱衷中國文化和語言學習的當地人和華人社區第一次有了讓子女在學齡前學習雙語的環境。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 佩茨伍德中英雙語幼兒園在中國的端午節這天舉行成立發佈會，與會者有機會體驗了包粽子。

佩茨伍德中英雙語幼兒園的許智校長和她的團隊曾觀摩過許多國家的教學模式，從中汲取經驗並結合英國特點，設計採用目前流行的沉浸式雙語教育。

據介紹，佩茨伍德中英雙語幼兒園的宗旨就是讓兒童從小打下中英文基礎，最大程度開發孩子的認知能力。金融業的專業人士出身的王婧校長能說三種語言。她認為在雙語環境中成長的兒童在智力發育和交流方面都更具有優勢。

中英雙語學校和最近的雙語幼兒園是中英經濟和文化交流的一個側影。隨著中英合作交流增加，在英中國企業已經超過500家。中國職員的子女，既需要接受當地的英文教育，也需要培養牢固的母語基礎。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 漢語學習得到越來越多的英國家庭的重視

另一方面，隨著中國國際影響力擴大，漢語學習得到越來越多的英國家庭的重視。目前漢語教學已經走入英國中小學，被納入GCSE和A-Level考試科目。

2016年英國政府就正式啟動了「中文培優項目」（MEP），並計劃在2020年底前投入一千萬英鎊培養至少五千名能用漢語交際的年輕學生。