逃犯條例爭議：大批香港市民參加周末大遊行

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大批香港市民周日（6月9日）下午上街遊行，抗議香港政府修訂逃犯條例，他們擔心修例後，身在香港的人會被移交到中國大陸受審並遭遇不公平審訊。

在30多度的天氣下，參加遊行的香港市民身穿白色衣服，撐著黃色雨傘，打著「反送中」、「林鄭下台」等標語，要求政府撤回草案。

今天的遊行被稱作2014年香港雨傘運動後最大規模的遊行。但最終參加人數還沒有公布。

香港保公益撐修例大聯盟則稱，收到約71萬市民網上聯署，支持修例。

多名遊行人士對BBC中文表示，這是他們首次參加遊行。他們擔心香港在中國影響下，失去新聞和言論自由。

遊行起點在香港維多利亞公園，終點在香港政府所在地金鐘。截至下午四點，在現場的BBC中文記者稱，有遊行人群已到達金鐘的政府所在地，而維多利亞公園還有大量人群在等待出發。

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圖片版權 Getty Images Image caption 遊行現場有人士扮演「逃犯」。

修法的內容

香港目前與20個國家簽有長期的逃犯移交協議，讓這些國家可以要求香港政府代為拘捕和移交逃至香港的疑犯，送回申請國受審。相關法律也訂明香港與除了這20個地區外的國家進行一次性移交，這些一次性移交的申請會交由香港立法會審議，決定是否批准。

但目前的條文訂明，香港的移交逃犯法律不適用於中國大陸、澳門和台灣。香港政府建議刪除這個限制，同時把審議移交逃犯申請的權利轉交行政長官，並由香港法庭作最終決定。

各方的憂慮

反對修訂法律意見最主要的憂慮是源於對中國大陸司法制度缺乏信心。香港泛民主派議員涂謹申指出，香港與中國大陸一直都有就達成長期移交協議商討，但至今仍未成事。他認為這是因為香港與中國大陸的「價值、人權的標凖不同，所以是簽不了」。

早前曾被中國大陸當局扣押的香港書商林榮基公開表示，他在中國大陸被控違法經營書籍售賣罪，如果《逃犯條例》修訂獲通過，大陸政府可以理直氣壯要求把他引渡到當地受審。他又留意到中國大陸政府以醉駕之名控告另一名香港書商桂民海，另外又以避稅之名控告中國異見人士兼藝術家艾未未，直言大陸政府會以刑事罪名起訴政治犯。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港《逃犯條例》爭議持續 立法會爆發嚴重衝突。

針對香港政府指引渡申請會由香港法庭把關的說法，民主派立法會議員楊岳橋指出，法庭審視引渡要求時，採取的標凖與方式與審理一般案件並不相同。

他接受BBC中文訪問時指出，即使被告指自己有證據，香港法庭一般都不會接受，轉而交由引渡申請國的法庭處理。而香港法庭在審視引渡逃犯的申請時，只會審視香港政府代表引渡申請國提交的文件。法庭考慮這些文件和證供時必須考慮它們是"可信和可靠的"，如果這些可以滿足香港法庭，"那麼法庭就需要接納"引渡要求。

楊岳橋補充說，香港法庭當然還可以考慮申請有沒有政治動機、是否涉及宗教、被引渡的人會否被判處列刑等因素，但他認為外界可以想像「沒有一個國家會揭開肚皮跟對方說自己是因為政治原因」檢控疑犯。

「因此一貫來說，在香港成功挑戰引渡聆訊是十分困難的事。」

佔中發起人、香港大學法律學者戴耀廷認為逃犯條例是一種產生震懾作用的工具，從而達到威權統治的效果。

香港政府的修例建議也引起台灣當局的關注。台灣的大陸委員會副主席邸垂正指出，如果香港的修例導致情況惡化到台灣人人身自由無法得到保障，台灣就當然要提供旅遊警示和各種宣導。

圖片版權 Getty Images Image caption 一位示威者在頭上打出「反對遣送中國」的標語。

港男在台涉嫌殺人案

香港官員為修改《逃犯條例》爭取支持的時候，多次提到涉嫌在台灣諜殺女友的香港男子陳同佳，官員指如果立法會否決修例，就不能在這個案件中彰顯正義。

至於陳同佳的案件，民主派議員楊岳橋指出民主派一直都要求香港政府直接與台灣當局處理這個案件，而不是修改法律。建制派議員梁美芬也認為，香港有聲音要求把陳同佳繩之以法，但要與台灣達成這種移交協議並不是短期的事情，因此修法容許這種以個案方式處理案件主要是考慮香港的情況。

但是，兩人均同意香港與其他地方以簽訂長期協議制定移交逃犯的規定比較可取，因為討論協議期間雙方有更多時間商討細節。

香港大律會公會4月2日發表的聲明也提出類似的看法，指出如果香港政府認為中國大陸的的司法體制已經成熟得可以與香港簽訂類似的逃犯移交協定，就應該以長期協議的方法制定相關安排，但香港政府至今未有提出這種看法。

楊岳橋指出，只有經過討論這些長期協議，立法會才可以把關。而許多香港與其他司法管轄區的協議中都包括條文，讓雙方可以把一些大家認為不合適的可引渡罪行剔除。"這才是最負責任的做法。"