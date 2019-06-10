香港反逃犯條例大遊行：台灣人的警醒與沉默

圖片版權 Anthony Kwan Image caption 6月9日香港抗議逃犯條例遊行，數以十萬計市民走上街頭。

6月9日香港103萬人走上街頭，參與抗議逃犯條例遊行。 與香港一海之隔的台灣，多名政府官員表示支持香港，反對台灣實施一國兩制，而除了《中國時報》，台灣今天（6月10日）各大報皆以頭版方式，大篇幅報導香港遊行。

總統蔡英文兩次針對香港遊行表示，香港在「一國兩制」下，自由不再理所當然，呼籲台灣要深深警醒；行政院長蘇貞昌則指出，台灣不能為了小利而步上香港的後塵。

台灣人的憂慮

6月9日的香港街頭遊行人群中，有人揮舞中華民國旗幟，也有人高舉象徵「太陽花學運」的向日葵，這是因為遊行參與者中有不少在香港工作的台灣人。夏先生就是其中之一，他向BBC中文表示，為支持香港僅存的民主活動而站出來，因為可能不久後就沒有了。他擔心：「台灣未來也會變成香港。」

夏先生也許道出了部分台灣人的心聲，台灣青年亦發起聲援行動。包括台灣大學及成功大學學生會、「太陽花學運」領袖之一林飛帆等人，已於6月10日晚間在香港在台經貿辦事處聚集，聲援香港人。

台大學生會會長吳奕柔向BBC中文表示，希望更多人意識到「逃犯條例」對台灣人的影響。她也看到香港在一國兩制的體制下，司法一步步受中國入侵，並擔憂地說：「各個政黨都要意識到親中的行為，其實是把台灣賣給中國。」

吳奕柔說，一國兩制未來若發生，台灣人民會反抗，從香港的例子看到不是真正的「兩制」，而是實際上的「一國」。

拒絶「一國兩制」

這場香港回歸以來最大規模的示威活動，使「一國兩制」在台灣社會再次引發討論，各地市長及有意角逐明年台灣總統大選的人士，也紛紛對遊行作出評論。

台北市長柯文哲稱，一國兩制若是香港模式，台上講，台下台灣人就跑光。高雄市長韓國瑜6月9日對媒體表示：「不清楚、不知道」，引發外界批評。隔天中午，韓國瑜另發聲明稱，對台灣的民主與人民充滿信心，大多數台灣民眾都認為香港的「一國兩制」，不論實施成功或失敗，都不適用於台灣。

圖片版權 CNA Image caption 韓國瑜稱對反送中表示不了解，隔日則發表聲明稱，一國兩制不適用於台灣。

蔡英文兩度在臉書上發文強調，「一國兩制」對台灣來說是絶對不能接受的。今天適逢民進黨總統初選民調首日，另一名總統參選人賴清德也聲援香港，並譴責中國鉗制香港言論自由，要求中國停止此暴行。

另外，國民黨總統初選參選人也紛紛表態支持香港，參選人朱立倫表示：「今日香港，永遠不會成為明日台灣；因為我們從沒有將『一國兩制』當作選項。」另一名參選人郭台銘則說，「香港的『一國兩制』是失敗的。」

針對逃犯條例是否破壞一國兩制，台灣前總統馬英九6月10日受訪指出，「確實要好好小心處理」。

事實上，香港103萬人上街抗爭的這一天，台灣亦有超過百人在台北舉行「反送中」集會，在香港經貿辦事處現場，大喊「反對送中」的口號。銅鑼灣書店前店長林榮基到場聲援，他說，若港人不反抗會很糟糕，因為修例對香港人、台灣人以至各國人都有影響。

他並以自身經驗告誡香港人：「過去在香港買書不違法，但現在我也變成通緝犯，我不能不跑啊。」林榮基還說，他搞不清楚為何有些台灣人想要中國大陸來統治。

圖片版權 CNA Image caption 在台港生赴台北香港經貿辦抗議 林榮基等人到場聲援。

親中媒體冷處理

台灣主要報紙6月10日皆以頭版大篇幅報導香港示威遊行，唯獨立場親中的《中國時報》將該內容放在內頁第九版，並以不到四分之一的版面報道遊行事件，標題稱：「警方指24萬人參加」， 「要求撤回修法，港辦反送中大遊行。」

同集團的《中時電子報》上也發佈了關於香港大遊行的新聞。不過BBC中文發現， 該新聞內容6月10日上午已從官網下架。而同屬旺旺中時集團的《中天新聞》，根據內部人士透露，6月9日則未有任何相關報導。

台灣卓越新聞獎基金會執行長邱家宜對此感到「不可思議」。她向BBC中文表示，那麼大的事情應該顯著處理，媒體在評論或社論上可以有其他角度，但不應該刻意「做小」，她批評中國時報「完全違背新聞原則」。

邱家宜指出，台灣即將舉行總統大選，兩岸關係受到關注，此事件攸關大陸政權如何處理香港的議題，與台灣關係密切。她強調：「這可以突顯中國能否容忍香港的人權和執法獨立。」並補充：「顯然香港人不相信政府，才有那麼大的社會動員。」

她也提及，韓國瑜遊行當天受訪時表示對香港遊行不清楚，也代表某一群體的聲音，「部分台灣人選擇不重視或不在意」。

圖片版權 Anthony Kwan Image caption 香港政府大力推動修訂《逃犯條例》引發廣泛爭議，成千上萬的人參與遊行。

台灣政治大學新聞學系教授蘇蘅則對《中天新聞》對香港遊行事件的處理方式，表示「不意外」。她向BBC中文表示，旺旺中時集團旗下的媒體，親中立場很明顯，這樣的新聞處理，很符合他們一貫立場及台灣讀者對他們的印象。

不過，蘇蘅認為這不會阻礙台灣人得知香港示威事件，因為台灣讀者習慣從各管道獲取新聞。

她強調，香港抗議逃犯條例遊行對台灣會有很大衝擊，不同於定位於學生運動的「雨傘運動」，這次因為修法引起社會更大的關心。她指出，很多政治人物都對香港遊行提出對一國兩制的質疑，這是因為香港一直是台灣人觀察的對象。

蘇蘅說：「台灣過去沒有那麼認真地討論一國兩制，但經由這個議題會繼續發酵下去。」