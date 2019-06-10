你的器材不支持播放多媒體材料 逃犯條例遊行紀錄：香港市民在擔心甚麼？

香港爆發主權移交後最大規模的示威，抗議當地政府修訂《逃犯條例》，容許政府可以按中國大陸政府的要求，把犯罪嫌疑人移交到大陸接受審訊。

遊行的發起人估計約103萬人參加周日（6月9日）的示威，警察則表示高峰期有24萬人參加，而兩個數字都是近年遊行人數的新高。雖然如此，香港行政長官林鄭月娥堅持不會撤回修訂，10日對媒體表示，將按原定計劃周三（6月12日）在立法會恢復審議草案。

她的講話引起泛民主派議員的不滿，批評政府不尊重民意，發起周日遊行的組織民間人權陣線宣佈，凖備周三在立法會大樓外示威。

周日的遊行結束後，幾百名留守立法會附近的示威者與警方爆發衝突，多人受傷及被捕。港府及建制派陣營譴責示威者使用暴力，但民主派認為，警民衝突是因為政府沒有回應而導致，林鄭月娥需要負全部責任。

佔立法會大多數議席的親北京派議員已經明言，會投票支持修例，草案很大可能會順利通過。

圖片版權 Reuters Image caption 警方說，6月9日的遊行人數最高峰為24萬人，主辦單位稱參與遊行人數為103萬。

林鄭月娥周一（6月10日）接受訪問時堅持香港政府的立場，重申她明白市民對修法的關注，也會特別加入更多有法律約束力的人權保障。記者問她會不會辭職，她回應稱，香港目前需要穩定的工作團隊。她又認為，周日的遊行顯示了香港是個自由的地方，政府尊重市民表達不同意見的自由。

多個政黨先後針對遊行發表聲明。親北京政黨民建聯說它明白和支持政府修訂《逃訂條例》，認為修例可以填補法律真空，又指出一個網上聯署已經收集到超過70萬個支持修例的簽名。屬親北京政黨的經民聯立法會議員梁美芬也發文，指出政府已經平衡了各方利益，做出兩次重大讓步，值得支持。

中國官方報紙《環球時報》周一發表社論，聲言香港的泛民主派「勾結西方撼動不了香港大局」，也點名批評美國國會共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）早前的言論，美國要檢討給予香港貿易和經濟特殊待遇的政策。社論認為這令人懷疑，美國要「以損毀香港的繁榮穩定為手段來遏制中國發展」。

圖片版權 Reuters Image caption 許多香港市民並不信任中國的司法制度。

另一方面，屬民主派的民主黨指出，超過100萬名香港市民參加反對修例的遊行，反映港人的民憤已經到達極點，要求林鄭月娥問責下台。公民黨的聲明指出，反對修例的集合原本和平進行，但政府發出拒絶讓步的聲明後激發了示威者的情緒，形容政府官員的傲慢是激起衝突的主因。

公民黨主席楊岳橋接受BBC中文訪問時說，周日的遊行主題明確，就是要求政府撤回修訂《逃犯條例》和林鄭月娥下台，與過往遊行有訴求多樣化的情況不同，「任何一個正常的政府對一個這樣大型的遊行都應該正面回應」。

「我們看見，這次修例在沒有迫切性的情況下仍然強行通過，完全違反邏輯。」

反對修訂一方有何後續行動？

林鄭月娥早前表示，希望立法會七月休假前可以表決法案，換句話說，立法會只剩下五次會議審議修例草案。

舉辦周日遊行的民間人權陣線（簡稱「民陣」）宣佈，他們在周三立法會恢復審議草案當天在立法會外舉行集會，但同時網絡上有人呼籲周二（6月11日）晚上開始集會。

民陣表示，政府沒有回應訴求，將在周三早上開始在立法會外集會，民間發起罷工、罷課得到部分大專院校及中小企響應，民陣表示會「樂觀其成，希望發生」。

圖片版權 Reuters Image caption 悉尼的遊行約有3000多人參加，他們從悉尼市中心的州立圖書館遊行到澳洲外交部，要求澳洲政府關注香港的修例建議。

世界各地多個城市都舉行了支援香港的示威，包括倫敦、紐約、波士頓、華盛頓等。其中在倫敦，主辦單位估計約4000人出席遊行，從中國駐倫敦大使館遊行到香港政府駐當地的辦事處。香港媒體引述參加者形容，《逃犯條例》修訂是一個「不必要、不可信」和「不為香港所需要」的議案。中國異議人士兼藝術家艾未未也有出席遊行，但沒有高調發言。

另外，澳大利亞悉尼、布里斯班和墨爾本分別都有示威，支援香港的遊行。其中，悉尼的遊行約有3000多人參加，他們從悉尼市中心的州立圖書館遊行到澳洲外交部，要求澳洲政府關注香港的修例建議，重新審視雙方現時的引渡協議。路透社引述澳洲外交部電郵回應指出，澳洲政府十分關注修例，澳洲駐香港的領事館人員已經與香港政府見面，向對方提出向關注。

圖片版權 AFP Image caption 示威者在中國駐溫哥華使事館外集會，支援香港的遊行。

加拿大城市多倫多、渥太華、卡加利和溫哥華都有示威。溫哥華的示威吸引了數百人參加，示威者同時要求中國釋放早前被捕的前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。

在台北，約400人參加了當地支援香港遊行的集會。早前宣佈移居台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基也到場聲援，他坦言說擔心香港年輕人會不會像他一樣要逃命。

圖片版權 EPA Image caption 倫敦的示威者舉起象徵2014年雨傘運動的黃色雨傘。

法案有沒有可能被立法會否決？

香港立法會目前有69名議員，只要當中超過一半議員贊成，議案就會獲得通過。親北京議員的梁君彥是立法會主席，按傳統只會在贊成和反對的票數相同的時候才會投票，因此如果超過34名議員贊成，這次修例草案就會成為法律。

立法會目前有24名議員不屬於親北京陣營，加上一名獨立議員，全部都已經表態反對修例。

另一邊的親北京陣營中，絶大部份的政黨先後都已經表態支持修例。外界其中一個關注點，是屬商界的自由黨會否轉投反對或棄權票。

香港2003年建議按《基本法》第23條規訂，在香港制定與維護中國國家安全有關的法律，觸發50萬人遊行，原本支持立法的自由黨最後轉變立場反對，令政府收回立法計劃。自由黨榮譽主席田北俊近日接受香港媒體訪問時指出，這次《逃犯條例》修訂與當年23條立法的情況不同，因為自由黨當年有八個議席，掌握著立法成功或失敗的關鍵，但這次自由黨只有四個議席，根本無法改變情況。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受香港媒體訪問時指出，周日的遊行人數十分多是因為「外力因素」，會令北京政府更加警惕，不會讓步，因為事件涉及「國家安全」問題，事件也已經上升至「國家榮譽」的層次，因此預期中國政府不會讓步。