圖片版權 AFP Image caption 好萊塢電影作為文化產品被許多人認為是美國輸出意識形態和價值觀的主要工具。多年來美國一直對中國施壓，還多次向世貿組織投訴，指責中國對好萊塢電影市場開放速度緩慢。

中美貿易戰升級，中國開始把火力對凖好萊塢，不許在影院和電視播放西方電影，而且解僱美國演員。除了失去中國巨大的票房市場，好萊塢影片作為美國輸出價值觀的工具對中國觀眾的影響力也不可避免地要減少。

英國《每日電訊報》報道，中國在明年將超越美國變成世界上最大的票房市場。美國普華永道會計公司發佈報告說，中國影院在2020年總票房達到122.8億美元，而美國目前的票房價值為119.3 億美元。另外，中國已經在售票數量上超過了美國。

近年來好萊塢加大了對中國電影市場的依賴，許多電影劇本創作和使用演員都從吸引中國觀眾著眼。因為美國和中國電影業的滲透程度加深，許多美國演員也以中國為基地謀求就業。

《每日電訊報》的記者尼克·阿倫認為，中國排擠好萊塢電影是對特朗普總統發起的貿易戰的報復。還有分析認為，如果中國禁止好萊塢影片，就違背了2001年中國加入世貿談判中對美國的承諾。

對好萊塢不宣而戰

迪士尼電影《X戰警：暗黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）本周然是中國票房熱門。與此同時好萊塢的《蜘蛛俠》（Spider-Man: Far From Home）最近獲准在6月28日播出。

Image caption 好萊塢電影在貿易戰中失去中國票房市場，中國本土電影發展可能會獲得更大空間

《每日電訊報》報道，說美國影片蜂擁而入中國市場，連許多小型電影公司也在中國獲得票房成功，例如今年3月，美國底成本製作的《綠皮書》（Green Book）在中國賺取了7100萬美元的票房。

但是報道說，中國電影局已對發行商表示將來美國電影不能得到確定的發行日期，除非這些電影部分在中國製作。許多美國大片製作已部分在中國進行。

幫助國外企業進行中國業務的國際律師哈里斯（Dan Harris）對《每日電訊報》說，「好萊塢是美國強勢行業，具有象徵意義。」

「對電影業，中國能夠隨心所欲，予取予奪。我們一直聽說他們現在要這麼做了。只是做到什麼程度，但現在他們加大了力度，而且會繼續升級。突然逆意識到，不再會有西方電影了。」

雖然中國政府沒有發出正式的通知，但是電影界人士表示已經感受到了壓力，這就等於這種政策「事實上」已經有了。

兩周前中國的互聯網巨頭騰訊取消了在中國熱播的《權力的遊戲》（Game of Thrones）最後一集播放。表明中國開始針對美國生產的娛樂節目進行反制。

Image caption 迪士尼的電影《X戰警：暗黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）本周末仍然是中國的票房熱門

報道說，因為美國和中國電影業的依賴性加強，許多美國演員去中國就業。但是他們抱怨說不再會受僱。一名不願意透露姓名的美國演員對記者說，一夜間美國演員失去了得到角色的機會。有的人被解僱，一些試鏡被取消，我們所有的電話都不響了。

美國價值觀

美國總統特朗普5月10日對中國2000億的中國商品的關稅從10%提高到了25%。中國對美國600億美元的商品提高了關稅作為報復，中國的關稅反制從對美國的汽車產品開始，已波及農業，船運，半導體等多個行業，現在似乎輪到了好萊塢。

在洛杉磯的代表美國獨立電影公司的獨立電影和電視聯盟對《每日電訊報》表示，中國的變化是「極大的倒退」。

中國2001年加入世貿談判中承諾要逐步向美國在內的國際資本和商品開放國內市場，其中包括美國電影，及其它音像，圖書等文化商品。好萊塢影片在中國市場被禁將有可能被認為中國違背了加入世貿談判中對美國的承諾。

另外，好萊塢電影作為文化產品被許多人認為是美國輸出意識形態和價值觀的主要工具。多年來中國一直面對美國壓力，美國還多次向世貿組織投訴，指責中國對好萊塢電影市場開放速度緩慢。

中國媒體報道說，2002年中國每年從美國引進20部分賬大片。2012年習近平作為國家副主席訪美還達成了「解決WTO電影相關問題的諒解備忘錄」，把分賬大片配額從20部增加到了34部。美國電影在中國的票房份額也大大增加。

2016年韓國堅持部署有爭議的薩德導彈系統招致中國憤怒的反應和制裁。當時中國也對韓劇進行了制裁，許多風靡全中國的韓劇在中國的電視台被禁播，韓國影視藝人也在中國受到排斥。現在中美貿易戰開打，中國的票房市場可能對好萊塢關上大門。