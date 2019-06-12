圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港多所中學皆有學生在6月12日發起聯署罷課。

香港多所中學有學生6月12日發起聯署罷課，反對《逃犯條例》修訂。百名中學生聚集在愛丁堡廣場並邀請律師、教授舉行戶外公民課，呼籲政府傾聽民意。他們擔憂香港所擁有的司法獨立和言論自由，可能因條例通過而消失。

香港家長聯盟表示支持學生罷課，稱參與集會也是好的教學機會。香港教育局則反對任何罷課主張。另外，中學校長會執委會促請政府暫緩立法，但主席鄧振強表示，校方立場不贊成罷課，亦認為未成年的學生不適宜參與政治活動。

中學生的現場通識課

根據當地媒體報道，香港超過百間學校有學生參與聯署發起罷課，香港可譽中學適逢考試，有至少45名學生罷考，也有學生請假到立法院抗議。學校因應學生要求，安排大熒幕播放新聞直播，了解金鐘現場情況。

距離香港立法院約一公里的愛丁堡廣場，中學生拉起黑色布條寫上「我系中學生」及「撤回送中、罷課明志」的標語，現場聚集近200名中學生進行罷課集會，活動是兩天前由學生組織策劃，並邀請大學教授、執業律師在場講解逃犯條例、罷工運動及進行公民討論，作為另類的通識課。

人群中有名穿著校服，綁著馬尾的女生，在集會中來會走動，不時確認喇叭音量，指揮物資人員並上台主持演講。她是集會統籌之一，今年17歲的中五學生梁皓媛。梁皓媛向BBC中文說，早上先趕去學校考試後，趕緊搭計程車到活動現場。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港中學生梁皓媛擔心修訂《逃犯條例》，未來可能沒有言論自由。

梁皓媛表示，選擇在愛丁堡廣場舉辦罷工集會，是擔心靠近立法院會比較危險。她透露，校方並未反對學生參與校外集會，但很多教職人員皆反對《逃犯條例》修訂。她說，這次的條例對所有香港人都有極大影響，呼籲政府撤回條例。

她表示：「很多人說中學生政治冷感，這並不正確，我們很關心我們的未來。」並擔憂地表示，香港想要直選，爭取很多年未果，現在又有個條例，可能影響我們的言論自由，真的很擔心。

她形容修例比基本法23條立法更可怕，會移交港人到中國接受審訊，而自己並不信任中國的司法制度。梁皓媛透露，父親支持她參與社會運動，不過仍希望以學校課業為優先。她說：「我的家人立場都與我一致，反對逃犯條例。」

問及對於這次抗爭是否能扭轉香港政府的決策，梁皓媛則坦言「沒信心」。她說：「香港6月9日的百萬人遊行，也無法影響政府，政府不理民意，一意孤行。」不過，她強調仍要繼續抗議示威，逼迫政府聽到我們的聲音。

中學生的罷課集會中，還安排兩名受過急救訓練的人員，他們也是中學生。其中一名中六凖畢業生王同學向BBC中文表示，父母反對他參與罷課行動，但他堅持參與，他說：「我今天不站出來，以後還有機會站出來嗎？」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港中學生罷課，並派人擔任急救人員，以防不時之需。

他擔心《逃犯條例》若通過，可能壓縮香港的言論自由，中國可借不同理由，把香港人引渡返內地。他舉例：「未來若在學校說了什麼話，就可能被指散播虛假言論，這是很嚴重的事。」

學界的支持與反對

中學生的罷課集會有多名老師到場支持，香港中文大學社會學系教授敖恆宇表示，中學生的未來與《逃犯條例》息息相關，學生必須意識該條例對他們影響。

他說，這是香港幾十年來最重要的事情，「過去香港和中國有個防火牆，但該法將會打破這道防火牆。」該條例對香港的政治、經濟、司法都有影響，他說可能會使得外資對香港沒信心而撤資，嚴重影響香港經濟。

6月12日，除了中學生外，香港還有7間大專院校學生會呼籲大專生罷課，其中包括中文大學、科技大學、浸會大學、理工大學、城市大學、教育大學和演藝學院的學生會。當晚香港教協宣佈全港大中小學本周將繼續罷課。

香港媒體報道，香港中文大學學生會會長蘇浚鋒指，罷課至少獲7間書院學生會支持，呼籲學生今早到政府總部集會，爭取撤回《逃犯條例》修訂。並強調若行動升級，中大學生會將持續留守，運送物資支援任何抗爭行動。

香港家長聯盟表示支持學生罷課，稱參與集會也是好的教學機會。不過，香港教育局則反對罷課，副局長蔡若蓮6月11日向港媒表示，教育局反對師生罷課，並呼籲學校應以學生安全利益為先，並重申老師應優先考慮學生的學習需要，即使有表達政治己見的意圖，也不應因而影響學校正常運作。