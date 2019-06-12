香港《逃犯條例》之爭 中國指責美國干預內政

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繼周日香港數十萬人走上街頭抗議政府修改法律，允許將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的計劃之後，周三（6月12日）繼續有團體到香港立法會抗議示威，要求香港政府撤回審議中的法案。

對香港持續發生的大規模抗議示威，多個國家表示了關注。

英國美國關注

英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May）周三向議會表示，非常關注香港的《逃犯條例》修訂產生的潛在的影響。她說，香港的罪犯引渡應該遵循《中英聯合聲明》設定的保障人權和自由的原則。

英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt）周三發表聲明說：「香港正在進行的抗議，顯示公眾對提議修改《逃犯條例》的深切關注」，他呼籲所有各方保持冷靜與和平。

亨特還促請香港政府「傾聽民眾的關注，傾聽國際友人的關注，暫停並反思這些引起爭議的措施。」

「當局應該展開有意義的對話，採取措施保護香港的權利、自由和高度自治非常關鍵，因為這些是確保香港國際聲譽的基礎。」

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美國，歐盟、德國、法國、也都對香港擬定修改《逃犯條例》所引起的爭議表示關注。

美國國務院6月10日發表聲明，對香港政府擬定修訂《逃犯條例》深表關切並表示，」修例建議有可能破壞香港的商業環境，並使居住或訪問香港的美國公民受制於中國反覆無常的司法制度。「

此外，美國眾議院議長佩洛西6月11日也通過其官方網站發表聲明，對香港局勢表示關注。 聲明指出，香港政府修改《逃犯條例》會威脅香港的自由社會。

佩洛西還說，《逃犯條例》會威脅美國和香港的關係。如果，《逃犯條例》獲得通過，美國國會將不得不重新評估，香港在」一國兩制「的框架下是否」足夠自治「。

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋裏尼周三（12日）就香港事態發表聲明說，香港政府必須尊重公民權，各方應保持克制。

聲明說，「在過去的幾天裏，香港人民行使了和平集會和言論自由的基本權利。這些權利必須得到尊重。」

莫蓋裏尼還說，「各方都應該保持克制，避免做出暴力和升級的反應。」她指出，「歐盟與香港市民一樣，對政府修改《逃犯條例》深表關注，並向香港政府提出了這些關注。」

莫蓋裏尼表示，這個問題「很敏感， 有可能對香港及其人民，歐盟和外國公民以及香港的商業信心產生深遠影響。」

針對目前的爭議，歐盟建議「開展深入、包容性的公眾諮詢會有助於問題的解決"，並敦促香港政府採取這一選擇。

中國不滿美國干預

對此，中國外交部發言人耿爽11日回應說，中國對美國就香港事務不斷說三道四表示強烈不滿和堅決反對，要求美方停止以任何形式干預香港事務和中國內政。

對香港周日大規模抗議示威活動，中國大陸媒體幾乎沒有報道。不過中共黨報《人民日報》旗下的《環球時報》刊登的社評卻反應了中國政府對香港局勢的高度關注。

《環球時報》的社論標題為「反對派勾結西方撼動不了香港大局」，稱「國際上一些力量近一段時間與香港反對派明顯加強了互動， 指責「香港兩撥反對派人士分別在今年3月和5月訪問美國，重點向美方告特區政府修訂《逃犯條例》的洋狀 」，是香港反對派「挾洋自重」。

社評還認為香港的示威活動與中美貿易戰有關聯，「不能不令人懷疑美國正在把香港作為中美博弈的一個籌碼來運用，甚至以損毀香港的繁榮穩定為手段來遏制中國發展。」

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「有組織的暴動」

周二晚間，香港特區行政長官林鄭月娥發表電視講話，強調在香港立法會附近的抗議是「破壞社會安寧罔顧法紀的暴動行為，是任何文明法治社會都不能容忍的」。

她說，很顯然，這些已不是和平集會，而是公然有組織地發動暴動。

香港警方也發表聲明「採取行動制止暴動」，稱示威人士多次衝擊警方防線，做出危險甚至可以致命的動作，包括放火及使用削尖的鐵枝和磚頭攻擊現場的警務人員。警方經多次發出警告無效後，遂提升武力。

香港民間人權陣線呼籲香港市民罷工、罷課、罷市，繼續和平抗爭。

本次香港因修改《逃犯條例》引發的大規模抗議示威，令外界聯想2014年的」佔中「運動。2014年」佔中「運動，後被香港法院裁定非法，多名發起人被判刑。