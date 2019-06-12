圖片版權 xinhua Image caption 60年前蘇聯發射的第一顆人造衛星對美國產生了心理震撼，許多美國人認為美國在導彈技術上已經落後

1957年10月4日蘇聯把世界第一顆人造衛星「史普尼克」（Sputnik）發射到地球軌道，全球聽到衛星發出的「嗶嗶」聲，似乎是向世界發出權力重心已經轉到了蘇聯的信號。

「史普尼克」成功使世界媒體驚呼"太空時代"已經到來的同時，也引發了美國政治中關於（同蘇聯的）"導彈差距"的爭論。1958年2月美國成立了「國防高級研究計劃局(DARPA)」，旨在重新奪回技術高地，另外美國開始大力強調在學校中的科學和技術教學。

中國電信巨頭華為的5G技術引起美國擔憂也被一些評論說成是「史普尼克時刻」，把美國對被中國趕超的擔憂比作60年前第一顆人造衛星對美國的心理震撼。特朗普政府把華為列入黑名單後，開始切斷華為獲取西方軟件和芯片技術的供應鏈。

圖片版權 xinhua Image caption 中國和美國在1979年卡特擔任總統時建交，結束了長達30年的隔絶對立。

擔心中國趕超美國

最近美國前總統卡特透露，特朗普不久前打電話對他說，他擔心中國超過美國成為超級大國。中美在1979年卡特擔任總統期間建交，結束了長達30年的隔絶對立。

當時中國的經濟規模只有美國的十分之一。40年後作為世界第二大經濟體的中國迅速崛起，正在趕超美國。據香港《南華早報》報道，白宮透露說，特朗普4月首次給卡特打電話表示，他擔心中國成為超級大國。

卡特表示，美國和中國在軍事力量上的不同投入可能對他們各自的經濟增長水平產生影響。在被問及超級大國意味著什麼的時候，卡特說，（超級大國）「不僅是擁有最強大軍力，而是能體現生活中精緻的東西。」

卡特說美國是「世界歷史上最好戰的國家」，因為美國希望把美國價值強加給別的國家，而中國則把資源投入諸如高鐵這樣的基礎設施項目。

卡特說，「自1979年後，你知道中國同任何國家打過多少仗。沒有。而我們一直在打仗。」

圖片版權 xinhua Image caption 中國媒體報道說，中國在經濟迅速發展黨中已經在航空航天，高鐵，移動支付，5G等領域取得了長足技術進展和創新

新的「科技冷戰」

中國和美國的關係影響21世紀的世界走向，但中美交惡以及可能開始的新冷戰被同過去美蘇冷戰相提並論。有分析說，美中兩國即將開始的新科技冷戰可能比20世紀的冷戰更持久。

澳大利亞前國防部常務副部長丹尼斯·理查森警告說，通訊網絡爭奪5G和其他未來領域，導致中國和西方之間的「技術冷戰」。他說，「如果中國經濟持續發展，如果他們繼續按照目前的方式發展，中國可能成為西太平洋的軍事主宰力量。」

出於對國家安全考慮，澳大利亞去年8月決定把華為排除出該國的5G網絡建設。不僅如此，澳大利亞戰略政策研究所執行主任彼得·詹寧斯說，澳大利亞也要嚴肅對待華為參加英國的5G及其對「五眼聯盟」情報分享的影響問題。他希望英國能夠改變允許華為加入英國5G網絡的決定。

曾經做過澳大利亞情報機構負責人和駐美大使的理查森對《澳大利亞人報》說，「在5G和其他技術上，世界正進入兩個不同技術網絡的時代嗎？中國有一套，西方有一套系統？」

理查森擔心技術冷戰導致一邊是美國及其盟國，另外一邊是中國的技術兩極壁壘，對象澳大利亞這樣的國家來說，可能就失去選擇的自由，不能得到最好的技術。

彼得·詹寧斯說，發達的民主國家因為沒有採取必要措施維持中國以外的技術選項，現在已經「陷入了麻煩」。但他說，也不能說中國的技術就一定是最好的。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞前國防部常務副部長丹尼斯·理查森警告說，通訊網絡爭奪5G和其他未來領域，導致中國和西方之間的"技術冷戰"。

中國技術「防火牆」

針對美國採取措施限制中國公司獲取技術和產品供應，中國也在推出保護敏感技術的制度，建立技術經濟安全「防火牆」。官方《人民日報》報道說，中國正建立國家技術安全管理清單制度，為降低國家安全風險提供保障。

報道說，中國在經濟迅速發展過程中已經在航空航天，高鐵，移動支付，5G等領域取得了長足技術進展和創新。為了保護中國的經濟安全，按照國際通行做法，中國也開始建立國家技術安全管理清單制度。

中美關係和互信被破壞的程度已經遠遠超出了關於大豆，半導體和波音飛機的貿易爭端。有評論說，這會進一步刺激中國發展獨立的技術基礎設施和能力。

新冷戰可能會導致世界形成兩極的技術生態環境，這種前景會影響到所有國家和公司。現在已經有許多公司在重新考慮他們的供應鏈和採購政策，還可能轉移製造基地。

美國公司，甚至歐洲和日本公司會尋找新的國家和供應鏈，他們可能也會被阻擋在中國之外。同樣，中國也會發展新市場，減少對美國的依賴。英國著名經濟評論員傑里米·華納認為，中美貿易戰導致全球產業鏈和供應鏈重復建設，首先會喪失效率，其次維繫國家間貿易的重要性也隨之降低。