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香港大批市民星期三（12日）罷工罷課包圍立法會抗議修訂《逃犯條例》，示威者佔領主要幹道，與警方爆發衝突，警方出動催淚彈和橡膠子彈驅散示威者。

香港行政長官林鄭月娥和香港警方形容今次示威已演變成「暴動」，予以強烈譴責。但發起包圍立法會的民間人權陣線（民陣）形容，是林鄭月娥不撤回草案而令局勢升級，批評警方使用過份武力。

香港醫院管理局表示，截至周三晚上10時，72人受傷送院, 2名男子情況嚴重。

立法會原定這天就《逃犯條例》修訂草案恢復二讀，但因為示威情況而要押後。

中國外交部表明支持港府修例，反對損害香港繁榮穩定的行為，外交部否認計劃出動維穩力量到香港。

英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）表達關注，她說，香港的罪犯引渡應該遵循《中英聯合聲明》設定的保障人權和自由的原則。

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事件經過

許多香港市民一早已經罷工罷課，凖備這天的抗議活動。他們早上包圍位於金鐘的政府總部和立法會，佔領主要幹道，2014年佔領行動的畫面重現金鐘。

不少示威者表示，周日一百萬人上街也改變不了政府的想法，行動升級是別無選擇。

香港立法會因為示威情況，推遲原本審議《逃犯條例》的大會。

下午3時許，大批示威者企圖衝入立法會示威區，他們戴上頭盔、眼罩，用雨傘、路障衝向警方防線，期間，示威者不斷向警方投擲雜物、磚頭。

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警方用警棍、胡椒噴霧、催淚彈、布袋彈、橡膠子彈驅散示威者，把示威者由金鐘趕到中環。

示威者大部分是年輕人，他們在現場四處躲避，有些人逃到商場或地鐵站暫避。多條巴士線停駛，金鐘地鐵站傍晚起也關閉，附近多間商店、銀行關門。

多名示威者和警察在這場衝突中受傷，有香港媒體拍到警方清場後，在金鐘海富中心外拍照留念。

網絡上傳播的一條片段顯示，一群警察突然衝前圍毆沒有任何舉動的示威者，引發網民聲討警方做法。香港立法會議員涂謹申表示，警察投訴科和監警應主動調查和跟進。

這場歷時多個小時的衝突，持續至深夜仍未結束。

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氣氛緊張的金鐘地鐵站

BBC中文記者李翰文

記者在金鐘地鐵站下車，嗅到刺鼻的催淚彈氣味。車站內充滿大概是退到車站沒多久的示威者，一些人來來回回，不斷詢問是否有人被催淚彈影響需要清洗眼睛。

離開車站走到金鐘的後街，一邊可以看到布防的警察，一邊可以看到仍然拒絶離開的示威者。警察偶然會向示威者推進，期間不斷用警棍敲打手中的盾牌，製造聲勢。記者觀察所見，每次警察推進，示威者都慢慢向後退，沒有太大的反抗，最多是跟警察理論，但都不獲對方理會。

現場的氣氛十分緊張，一些示威者與警察協議，讓想離開的人進入地鐵車站。現場民眾原本慢慢走進地鐵站，期間一名老太指控警員態度差劣，雙方發生口角，所有人立即停下來與警方互相指罵。

據記者觀察，警方的計劃是把示威者人群分開，然後把他們慢慢推到地鐵站，強行要求他們乘坐地鐵離開。

計劃似乎十分奏效，地鐵站內有許多人與剛剛下班的人乘車離開，但值得注意的是，他們都排隊用現金購票單次車票，而不是用十分普及的公交卡（八達通）乘車，大概是不想留下紀錄，讓警察查看公交卡使用紀錄之後知道他們曾經到過現場。

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各方回應

香港政府無意撤回方案，稱此次示威抗議是「暴動」。

周三傍晚，行政長官林鄭月娥通過電視講話表示，對這天的場面感到心痛，有人多次衝擊警方防線，做出危險、甚至可致命的行為，包括放火、利用削尖的鐵枝，扔磚頭攻擊警察，破壞附近公共設施，她予以強烈譴責。

她說，明白今次修例在社會有強烈的正反意見，但政府已多次積極回應和解釋，指責部分人士挑起中港矛盾。

她於周三早上接受香港無線電視訪問，回應有沒有出賣香港時表示，「說我賣港？我怎樣賣港？我是這兒土生土長，與所有香港人一起成長，我對於這個地方的愛，令我作出不少個人犧牲」 。

她以母子關係比喻自己和年輕示威者的關係，「如果我的兒子都這樣，我每次都只是遷就他，短時間內母子關係好好。但當小朋友成長，因為我縱容他這些任性行為，他有後悔，為何當時媽媽不提醒我？」

香港建制派立法會議員葛佩帆說，年輕一代以為暴力衝擊可以解決問題，反映香港的教育制度有多失敗。

香港示威者的進化

BBC中文記者 林祖偉

星期三反《逃犯條例》引發的示威衝突，比起2014年佔領行動第一天更為激烈，規模也較2016年旺角騷亂更為龐大。

今次示威表面上是由民陣發起，但實際上並沒有明確的示威領袖，站在前線的大多是年輕人，年紀較大的人則在後方支援。

雨傘運動時，民主派陣營多番強調「和平、理性、非暴力」，但今次泛民陣營，對年輕示威者使用武力，並沒有強烈的譴責聲音，他們認為，強大的政權毫不退讓，才是示威升級的原因。

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五年前，示威者主要依靠雨傘、保鮮紙，五年後，他們自覺配備頭盔、眼罩、口罩，除了警察，並不會有很多示威者在現場阻止他們挖起磚頭，拆毀鐵欄桿。

在香港示威者愈來愈熟悉如何街頭抗爭的同時，警方也更毫不留情地使用武器，向示威者不斷發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈，記者、糾察、醫護身份，也不會讓警方有所猶豫。

2014年，79日的佔領都爭取不到政府任何讓步，很多示威者知道這次行動升級也可能徒勞無功，但至少星期三，他們阻止了立法會恢復二讀，之後的抗爭會否繼續升級，有待觀察。

發起包圍立法會的民間人權陣線發表聲明，強烈譴責警方以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等具殺傷力、甚至會致命的武器，「暴力攻擊示威者」，民陣稱示威活動並非「騷亂」，指責衝突是林鄭月娥漠視星期日大批市民上街，激起民憤所致，要負上全責。

教協發聲明，呼籲本周全港大中小學罷課，教育局和親建制的教育評議會表明反對。香港10間大專院校的校長也發出聯合聲明，關注社會不斷升級的對立與緊張局面，呼籲各方冷靜。

運輸及房屋局前副局長邱誠武、食物及衛生局前政助陳智遠和財政司司長前政治助理羅永聰等七名前香港官員發表聯署，促請政府撤回方案。

六位來自不同宗教團體的領袖也發表呼籲，指逃犯條例修訂引發激烈爭議，令社會出現重大分歧。呼籲政府和市民以和平，克制方式尋求解決之道。一向立場保守的香港基督教非牟利機構明光社表示， 「請政府官員懸崖勒馬，立即擱置造成社會嚴重撕裂的逃犯條例修訂，有需要時憑良心辭職。」

選出香港行政長官的選舉委員會200多名委員聯署批評林鄭月娥政府漠視民意，周三警察暴力清場程度比2014年的雨傘運動更高，要求林鄭下台，重新改選新任特首。但是，參加聯署的委員大部份都是民主派。

兩岸及國際反應

中國外交部發言人耿爽表示，中央政府堅定支持特區的修例工作，香港主流民意反對任何損害香港繁榮穩定的行為。被問到中央是否出動維穩力量到香港，耿爽指出，有關言論是假消息，妖言惑眾，製造恐慌，其心可誅。

台灣總統蔡英文在社交網站聲援香港示威民眾，她說，看到香港人對人權保障與民主法治的渴求，批評中國政府宣稱「一國兩制」在香港的實踐取得成功是無比諷刺。

台北市長柯文哲探望在台灣唸書，參與罷課聲援香港的香港學生時說， 「民主與自由不是天上掉下來的。」

宣佈參選台灣國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜表示，台灣完全沒辦法接受港澳地區的一國兩制。另一名國民黨總統參選人，台灣首富、鴻海集團董事長郭台銘則認為「一國兩制」在香港執行失敗。

英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）向英國國會表示，非常關注香港的《逃犯條例》修訂潛在的影響，尤其是考慮到有相當數量的英國公民生活在香港。她說，香港的罪犯引渡應該遵循《中英聯合聲明》設定的保障人權和自由的原則。

美國總統特朗普政治盟友、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）警告，修訂損害香港自由及司法獨立，令香港繁榮獨特的價值。眾議院議長佩洛西指責北京肆無忌憚地踐踏法律，扼殺港人的自由，《逃犯條例》危害美國與香港的緊密關係，若條例通過，國會將在別無選擇下，重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否有足夠的自治。

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