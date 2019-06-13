圖片版權 Tsai Ing-wen Facebook

台灣民進黨總統候選人黨內初選民調結果周四（6月13日）揭曉。現任總統蔡英文擊敗對手、前行政院院長賴清德。

根據民進黨公布的5家民調公司數據，蔡英文民調支持率35.67%，賴清德為27.48%，蔡英文領先8.2個百分點，將代表民進黨參選2020總統大選。

台灣民進黨和國民黨均通過全民民調決定黨內候選人。

各界分析，蔡英文勝出的原因在於現任總統的執政優勢。此外，她強硬表態台灣主權議題，抗拒一國兩制，借此爭取到很多支持者。

有分析稱，如何改善台灣年輕世代的困境並爭取年輕人支持，是蔡英文能否連任總統的決定因素之一。蔡英文獲得黨內提名後於下午3點召開記者會，表示對賴清德的感謝。蔡英文再次回答外媒關於香港逃犯條例爭議的提問，說明台灣與國際社會都很關心香港人民，台灣會盡最大的努力，幫助香港維繫民主以及言論自由。她並呼籲香港特區政府聆聽民意，展現民主風範。

強硬反對一國兩制

民進黨初選中，蔡英文的唯一對手是賴清德，她一開始在各大媒體民調中落後，但後來居上，最終勝出。

圖片版權 CNA Image caption 賴清德賴清德曾經受蔡英文提名行政院長。

蔡英文今年初強勢回應習近平關於「一國兩制台灣方案」的喊話。外界分析，在去年底台灣地方選舉民進黨大敗後，蔡英文以兩岸問題作為主要策略，對兩岸議題持續強硬回應，成為她重新獲得民眾支持的關鍵。而外交與兩岸政策也一向被認為是蔡英文的專長。

今年3月，蔡英文針對習近平提出的一國兩制台灣方案召開國家安全會議，會後提出反制指導綱領，內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣。蔡英文在會中說：北京已將統一台灣的工作納入政治議程，使兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

台灣中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪告訴BBC中文，蔡英文舉辦國安會議是以總統身份在兩岸關係及主權主張議題上爭取話語權，借助反對一國兩制及反中民意幫自己重整戰場。蔡英文的選舉策略接近陳水扁在2004年競選連任時「打統獨牌，刺激兩岸議題」的做法。

今年中國與台灣多次就一國兩制議題交鋒。蔡英文在其中也斬獲頗豐。美國前眾議院議長保羅·萊恩（Paul Ryan）訪台慶賀《台美關係法》40年。美國正式邀請台灣加入美國在亞洲的「印太戰略計劃聯盟」，還通過了F16新型戰機對台軍售方案。

3月底，中國解放軍飛越台灣海峽中線，中國官媒《環球時報》強調此舉是對台灣與美國「不正常的往來」的警告。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國空軍的殲-20戰機（資料照片）

蔡英文近日來不斷在社交媒體上高調聲援香港民眾，批評中國對香港民主的損害。分析指出，蔡英文聲援香港民主，為其在反中的形像上加分。

但台北市長柯文哲則向外界批評蔡英文過於偏袒美國，如此「親美反中」的策略對台灣不利。蔡英文則回應，有必要反覆讓國際社會知道台灣不接受一國兩制的立場。

美國維吉尼亞大學客座副教授林夏如告訴BBC中文，許多人以為民進黨在去年底台灣地方選舉大敗之後，蔡英文辭去黨主席就代表她已經提前出局。「但這個判斷是個錯誤。在台灣與中國的緊張關係下，中國對蔡英文的批評，反而幫助後者提升了支持度。」林夏如補充。

年輕世代困境

根據統計，蔡英文的支持者中，年輕世代的比例遠高於年長族群，這表示蔡英文在同婚以及青年創業上的政策得到了年輕人歡迎。

但外界也認為，蔡英文執政3年，台灣年輕世代面對「低薪」等問題仍然嚴重，這也是蔡英文最大的挑戰之一。林夏如解釋，台灣陷入了所謂「高收入陷阱」，意思指一些富裕經濟體經濟成長飽和，無法再有突破。林夏如說，她的研究看到台灣經濟成長趨緩，工資凍結多年，收入差距嚴重。在高受入陷阱下，受傷最重的往往是年輕人與基層勞工。

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文政府提出同婚專法在立法院通過

「高房價和低收入導致年輕人越來越晚婚，結了婚也不願生小孩。2010年，台灣生育率世界最低，而且人口老化加快，如同日本，很多台灣年輕人正在面對照顧父母的重擔。」林夏如說。

不滿現狀的勞工與年輕族群轉向支持蔡英文的最大對手，高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲。目前看來，這一人群已成為民進黨國民黨總統選戰中的焦點。