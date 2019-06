圖片版權 Reuters Image caption 考古發現木質火壇,內部有被強烈灼燒得痕跡,且放置有數量不等的卵石。

2500年前,大麻在古代新疆地區的宗教祭祀活動中大量使用。這是迄今為止人類使用和吸食大麻的最早證據。

刊發在《科學-進展》(Science Advances)上由中國和德國研究人員合作發表的文章,提供了居住在新疆帕米爾高原上的先民焚燒並吸食大麻的直接證據。

2013年和2014年,中國科學院考古研究所新疆隊在帕米爾高原東部塔什庫爾幹地區發掘了一處距今約2500年的古墓,地表保留有大面積錯落有致的黑白石條遺跡,以及圓形封土堆。

圖片版權 Reuters Image caption 中國考古研究隊在新疆帕米爾高原上發現的古墓中,發現了吸食大麻的證據。

其中出土的木質火壇,內部有被強烈灼燒得痕跡,且放置有數量不等的卵石,卵石表面也有燒灼痕跡。

通過對火壇殘塊及卵石的檢驗,證明這些火壇內普遍焚燒過能導致幻覺的植物——大麻。

考古研究人員尚不能確定該地區先民的宗教信仰,但是從這些證據可以推斷,卵石在火中燒紅之後放入火壇中覆蓋上大麻,釋放出刺激神經的煙霧和味道,「旨在將人們的思想意識引導到某種特殊的環境之中,與超自然溝通與聯繫」。

參與這一研究的德國馬普學會人類歷史科學研究所(Max Planck Institute for the Science of Human History)考古植物學家羅伯特·斯奔格勒(Robert Spengler)博士說:「現代社會對大麻的看法存在著巨大的跨文化差異;但毋庸置疑的是,大麻在醫療、儀式和娛樂等方面的利用已長達數千年。」

這一研究被認為是「迄今發現最早的燃燒大麻並用於精神領域的直接證據」,也與此前的其他一些考古發現結論相吻合。

圖片版權 Reuters Image caption 大麻在古代用於宗教祭祀活動,現在是世界主要的毒品和醫用植物之一。

德國馬普學會人類歷史科學研究所所長妮可·波伊文(Nicole Boivin)說,這些發現都佐證了這樣一種說法,那就是大麻因為有刺激幻覺的作用最先是在中亞地區的山區使用,然後開始向世界其他地區傳播擴散的。

大麻合法化?

大麻在英文中有很多名字和外號,包括Cannabis,Hemp,Pot, Weed,Marijuana等等。

大麻在古代用於宗教祭祀活動,現在是世界主要的毒品和醫用植物之一。近年來,世界各國對大麻的態度似乎日漸開放。

2012年烏拉圭成為第一個讓公眾吸食大麻作治療以外用途的國家。當地政府這樣做,主要是希望切斷大麻貿易與當地犯罪分子的關係,讓政府可以用法律的方式管理大麻。

大麻合法化的浪潮也蔓延至美國和加拿大。加拿大在2018年10月修改法例,把大麻合法化。

許多國家分別都減輕與大麻相關的懲罰,其中在巴西、牙買加和葡萄牙,銷售大麻仍屬違法,而隨身帶著少量大麻就沒有問題。

在西班牙,公眾可以在私人場所合法吸食大麻,許多荷蘭的店鋪都公開出售大麻。另外,許多國家都容許公眾使用大麻用於治療用途。

大麻對人體起作用?

吸食大麻時,大麻會從肺部進入血液,並傳送到身體的每個部分。大麻內的幾種化學物質會進入大腦處理喜悅、記憶、思維、精神集中和時間意識的部位。這些化學物質主要有兩種:

圖片版權 Reuters Image caption 2019年4月,在哥斯達黎加,人們集會要求大麻合法化。

大麻酚(Cannabinoids)-可使人感到輕鬆、愉快、昏昏欲睡,色彩變得更加生動和音樂聽起來更美。

四氫大麻酚(THC)-可使人產生幻覺、焦慮和妄想。

這些感覺通常不會持續很久,但大麻可以留在體內數周,部分的影響可持續數天。長期吸食可使人感到抑鬱和失去動力。

大麻危害?

有種說法認為,大麻是植物,所以是「天然無害的」,但很多國家的醫學界人士一直對大麻的危害提出警告。

英國皇家精神病學院(Royal College of Psychiatrists)提供的網絡信息指出,對部分人而言,大麻可使人放鬆。但研究顯示,部分人吸食大麻後可引致嚴重問題。

每天吸食大麻者患抑鬱症的機率比一般人多5倍。如果在15歲前開始吸食大麻,患上精神分裂症的機率也會高4倍。