Image caption 2019年6月12日，中國駐英國大使劉曉明接受英國廣播公司（BBC）《新聞之夜》欄目主持人馬克·厄本直播專訪。

香港《逃犯條例》修訂風波不斷，6月12日示威抗議更演變成警民衝突，中國駐英國大使劉曉明先後接受英國廣播公司（BBC）《新聞之夜》及《GMT》兩個欄目的專訪，強調中央政府從未指示香港修例，但表示將得到中央政府的全力支持。

《新聞之夜》欄目中，劉曉明針對香港、新疆和華為等問題，闡述了中國政府的立場。就在《新聞之夜》播出後的隔天，劉曉明再次接受BBC另一個欄目《GMT》訪問，聚焦討論修訂《逃犯條例》的影響。主持人當時問及「法案會通過嗎?」劉曉明表示，「我相信該法案將會通過」。

劃清界線

BBC《新聞之夜》欄目主持人馬克·厄本在專訪中提問：「數以萬計的香港人，有說香港人口的十分之一，他們走上街頭，神經被觸動了，他們認為北京不尊重他們選擇體制的權利。」

劉曉明反駁說，「整件事件被扭曲了」。他說：「這麼說是不對的，修訂條例是為了糾正不足、堵塞現行法律體系漏洞。」

當被問及誰在扭曲整件事時，劉曉明表示：「媒體。我認為包括BBC在內。」

你的器材不支持播放多媒體材料 「中央從未指示香港就逃犯條例做出修例，但表示支持」

他說：「你們把香港政府修訂條例描繪成是受中央政府指示的，事實上中央政府從未指示要求修例，這次的修例行為是香港政府自己發起的，起因是在台灣發生的殺人案。」

主持人追問劉曉明，有鑒於修例爭議大，是否會要建議香港放棄修例？劉曉明不以為然，反問：「我們為何要他們放棄？」

針對有香港立法會成員稱，警察把港人打得要離開香港，劉曉明強調，遊行一開始很和平，但之後事情變得「醜陋」。但他堅定地說：「警察被打，他們要自衛，維持秩序，所以不能責備警察，香港總是有來自內部和外部的勢力，想利用此事挑起事端。」

圖片版權 Getty Images Image caption 6月12日，數以萬計的抗議者封鎖了香港中心商業區的主要道路，並有激進人士與警方發生衝突。

主持人強調示威是民眾自發的草根運動，劉曉明則把重點放在抗議人數，並指出：「參與遊行的人數被誇大到100萬人，但事實上警方統計約20萬人。」

中國駐英大使劉曉明批評說：「你們忽視80萬人連署支持修例。」並說，「支持修例、沉默的大多數人，並未被BBC全面報導」。

根據發起6月2日反《逃犯條例》修訂遊行的主辦方香港「民陣」統計，遊行人數為103萬人。而香港警方則稱遊行最高峰有24萬人。

主持人認為，劉曉明是在為他們爭辯，兩人一度爭鋒相對。劉曉明強調：「香港政府就修例徵求民眾意見，收到的4500 份反饋中，3000支持修例，只有1500反對。」

為條例辯護

就在《新聞之夜》播出後的隔天，劉曉明再次接受BBC另一個欄目《GMT》訪問，聚焦討論修訂《逃犯條例》的影響。劉曉明表示，中國中央政府支持香港政府修例。他並表示：「因為港府的努力能彌補現有制度的缺陷。這會令香港避免繼續做『罪犯天堂』，讓香港更加安全，那為何不支持？」

不過主持人提出質疑，表示上街遊行的民眾並不這麼認為，他們擔心修例後，將允許香港把涉政治因素的犯罪嫌疑人送到大陸，包括民運人士、記者、律師、社會工作者等都不安全。

Image caption 2019年6月12日，中國駐英國大使劉曉明接受英國廣播公司（BBC）《新聞之夜》欄目主持人馬克·厄本直播專訪。

Image caption 就在《新聞之夜》播出後的隔天，劉曉明再次接受BBC另一個欄目《GMT》訪問，聚焦討論修訂《逃犯條例》的影響。

主持人並問劉曉明，北京能否承諾這樣的事情不會發生？劉曉明回答說：「條例列出的37條犯罪行為，沒有任何一條跟集會自由、言論自由和出版自由有關，尤其提到，罪行不會跟政治屬性聯繫起來。」他強調，「必須在中國和香港法律體系均被認定為刑事犯罪（才能移交）」。

在主持人的追問下，劉曉明保證修例並不會成為處置異議人士的工具。劉曉明認為，大家曲解了修例目的，並說：「聽到一些外國勢力支持香港示威者，表達所謂的對修例的憂慮。我們有理由擔心這些人背後有其他動機。」

BBC主持人強調，外界關注的是「中國的司法體系充滿深層次的問題，比如酷刑審判、逼供和任意拘留。有人擔心，一旦被引渡到中國大陸，得不到公平審判。」面對這些質疑，劉曉明一再為中國人權和法制辯護，反對這些「指控」，強調中國在人權和法治方面有巨大提升。他還認為，其中一個煽動衝突的背後勢力，不僅僅在妖魔化香港政府，而且在妖魔化中國的司法體系。

主持人問及「法案會通過嗎?」劉曉明表示，「我相信該法案將會通過」。

劉曉明強調，在中國審訊可以得到公平審判。但根據美國獨立機構「世界正義工程」（World Justice Project，WJP）今年三月所發佈2018/19年度的法治指數報告，香港在126個國家地區中排名第16位，中國排第82位。

在專訪中，劉曉明強調會繼續執行「一國兩制」，並稱該制度非常成功，所以過去20年，香港可以繁榮穩定，「如果沒有一國兩制，抗議也不會發生。」

6月12日，在激進的抗議者和警方發生衝突後，美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明稱，如果香港政府讓《逃犯條例》修訂獲得通過的話，美國國會除了重新評估香港是否在「一國兩制」框架下有「足夠自治」，別無選擇。

回應新疆、華為敏感話題

在BBC《新聞之夜》欄目記者專訪中，除了香港議題，劉曉明也談到有關新疆穆斯林的宗教問題。

主持人問：「中國對待新疆維吾爾族少數民族的方式，對香港人有什麼影響？」他指出，據統計，有成千上萬的少數民族穆斯林，被送到再教育營。主持人未說完，劉曉明立刻反駁：「你又在誇大其詞，不知你哪來的成千上萬？」

圖片版權 Getty Images Image caption 聯合國對「百萬維吾爾族人在新疆被拘」的報道感到震驚，並呼籲釋放以反恐「借口」被拘押的人。

不過，主持人強調該數字來自聯合國，劉曉明則說聯合國從來沒有這樣的報告。劉曉明澄清，新疆為了幫助受到極端思想洗腦的群眾回歸社會，獲得謀生技能，設立了職業技能教育培訓中心，提供職業訓練、語言培訓及法律知識教育，使學員能維護自己的權益。

2018年8月，聯合國消除種族歧視委員會稱有「可靠情報」，證明中國在新疆的「反極端主義中心」秘密囚禁百萬維吾爾族人。中國曾回覆：「沒有隨意的監禁，根本不存在『再教育中心』」。

在中國全國人大政協「兩會」期間，新疆自治區主席雪克來提·扎克爾回答媒體體問時，否認新疆存在「集中營」，而稱其為「寄宿制學校」，並強調其學員可以吃清真食品，可以定期回家，也可以隨時請假。

主持人詢問劉曉明，能否到中心了解內部情況，劉曉明表示可以，「我們邀請了記者和外交官去參訪「。針對報道稱，穆斯林信仰得不到尊重，不允許禱告等，劉曉明則駁斥是「一派胡言，歪曲捏造的假新聞」。

面對主持人詢問中心內的穆斯林人數和規模時，劉曉明則避重就輕，指表示人員進進出出，具體數字難以統治。並強調：「已經連續三年沒有發生極端主義事件，這正說明相關措施是成功的。」劉曉明並否認中國要滅絶宗教。

你的器材不支持播放多媒體材料 新疆

總部位於美國的詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）聲稱，新疆建設費用2016至2017年間升幅達213%的費用支出，「幾乎解釋了全部與安保相關的設施建設」。 另有衛星數據顯示，新的安保設施在2017年顯著增加。中國方面稱，這些是培訓中心。

不過，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）在報告中核查的數據顯示，在新疆，職業培訓的支出在2017年實際上下降了7%。 而與此同時，與安保相關的設施建設，則上升了近200億元人民幣（29億美元）。

另外，面對英國政府暫時決定在5G網絡建設中使用部分華為設備一事，劉曉明表示，華為不僅對英國的電信業做出巨大貢獻，僱傭7000多名英籍員工。他說：「從雙贏角度來看，英國選擇與華為合作，前景光明。」

主持人問及，若英國不選擇使用華為會有何後果時，劉曉明說，這將會向華為和其他中國企業釋放一個非常糟糕的信號，也會對英國能否為中國企業提供友善環境，產生質疑。

同時，劉曉明警告說，如果英國未來不使用華為，會對貿易及投資產生負面影響。「如果英國對華為關門，必將向其他中國企業釋放非常糟糕和負面的信息。」