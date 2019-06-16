你的器材不支持播放多媒體材料 逃犯條例遊行紀錄：香港市民在擔心甚麼？

香港修訂《逃犯條例》的爭議持續，批評者形容讓修例通過，等於把中國政府在大陸以外拘捕任何被視為嫌疑犯的人合法化。香港行政長官林鄭月娥周六（15日）表示，會暫緩修例。

香港前保安局局長黎棟國曾經公開表示，香港與中國大陸沒有引渡協議，這讓銅鑼灣書店事件中曾經在大陸被扣查的其中一人林榮基回到香港後，不用害怕北京政府要求香港將他移交給大陸。

林榮基今年3月參加反對《逃犯條例》的遊行時說，如果修訂通過，中國政府就有充份理由引渡他回中國大陸受審，因此他會在修訂通過前離開香港。林榮基後來離開香港並前往台灣，得到當地政府給他發出的長期居留證。

但過去已經有多個中國當局懷疑在境外執法的個案。

桂民海

Image caption 桂民海說是自願回到中國大陸協助調查，不是如外界傳聞般"被強行帶回大陸"。

銅鑼灣書店事件另一人桂民海2015年在泰國失蹤，之後證實因為他涉及一宗2003年的致命車禍，被中國當局扣查。

桂民海是一名瑞典公民，他失蹤的消息傳出後，瑞典警方立即派出探員到當地，協助泰國警方的調查。但英國《衛報》當時形容，泰國警方的調查幾乎沒有取得任何進展。

總部設在香港的鳳凰電視台之後播出桂民海的「認罪」片段，他在片段中說他自願回到中國大陸接受調查，不是如外界傳聞般「被強行帶回大陸」。但外界質疑桂民海在受壓的情況下才拍攝片段，並不是自願認罪。

桂民海的女兒安吉拉·桂（Angela Gui）多年來都要求中國政府釋放她的父親，今年早些時候在前瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）安排下，在斯德哥爾摩與一些中國商人見面。

她說，其中一位商人向她施壓，迫使她接受一項協議。協議說她父親將接受審判，可能判處「幾年時間」監禁。作為回報，她需要停止所有對解決父親拘留所做的游說。

會面最終沒有成果，瑞典當局之後把林戴安召回國。

肖建華

圖片版權 CUHK Image caption 肖建華的家人之後跟香港警察報案，要求調查他的去向，但之後一天主動銷案，指他們已經跟對方取得聯繫。

2017年1月27日清晨，在數名不知名人士的陪同下，中國富商肖建華從他長期居住的香港四季酒店離開。大約12小時後，肖建華一行人在香港和深圳之間的落馬洲檢查站再次出現。他們持有有效證件通關，並於凌晨三點進入深圳後消失。

他的家人之後跟香港警察報案，要求調查肖建華的去向，但之後一天主動銷案，指他們已經跟對方取得聯繫。

香港警察說，他們翻查了酒店的監控視頻，片段顯示肖建華在沒有受壓之下離開酒店，但警方拒絶公開片段。

肖建華之後發出聲明，透露自己正在「國外治療」，又說中國政府是「文明法治的政府」，自己不存在被綁架回內地的情況。

當時有傳媒報道指，肖建華因為金融詐騙等罪名被通緝，但中方沒有具體解釋。

香港《逃犯條例》修訂爭議時序 台灣通緝懷疑在台灣殺人的香港男子 图片版权 BBC 台北地方檢察署正式通緝香港男子陳同佳，指他同年2月在台北殺害一起到當地旅行的女友潘曉穎，但因為香港和台灣沒有引渡協議，無法向香港申請將他引渡返回當地受審。 被害人母親召開記者會 香港立法會議員與台灣殺人案受害者的母親一起召開記者會。受害者母親說她希望香港可以修改法例，堵塞漏洞。 香港政府公開修法建議 图片版权 BBC 香港政府正式宣佈提出修改《逃犯條例》和《刑事互助條例》，當中刪除原有條文訂明引渡法例不適用於中國大陸、澳門和台灣的限制引來外界關注。 台灣發聲 图片版权 CNA 台灣陸委會表示，不同意香港政府以「一個中國」為前提修改引渡法例，以此與台方交涉。 香港大律師公會批評修例建議 香港大律師公會發表聲明，批評政府曾經承諾「不會在沒有詢問公眾」就跟中國大陸商討引渡協議，而政府的修例建議違反這個承諾。 香港政府第一次修改修法建議 图片版权 Getty Images 香港保安局局長李家超宣佈，刪除修訂中九條可引渡罪行，涉及逃稅、 公司法、環保等罪名，中國大陸等司法管轄區不能以這些罪名為由，要求香港引渡嫌疑犯。 首次遊行 图片版权 Reuters 香港公眾首次舉行反對修例建議的遊行，舉辦方表示約1.2萬人參加。銅鑼灣書店原店長林榮基也有參加，他早前被中國政府指控「非法經營罪」，他說修訂如果通過，中國政府就有充份理由引渡他回中國大陸受審，因此他在修訂通過前離開香港。 修例建議開始立法程序 图片版权 Getty Images 香港立法會為修例建議進行首讀和二讀，開始立法過程。立法會依例中止待續（暫停全體會議二讀），先成立法案委員會詳細審議。 英國議會發聲 图片版权 Getty Images 英國議會下議院外交事務委員會發表報告，指出修例等爭議會削弱香港的自治權，令它從「一國兩制」變成「一國一點五制」。 銅鑼灣書店原店長抵達台灣 图片版权 Reuters 林榮基抵達台灣，準備在當地定居，獲臨時簽證一個月，之後獲台灣當局延長。 第二次遊行 图片版权 Getty Images 反對修訂建議的團體舉行第二次遊行，主辦方說有13萬人參加。遊行前數天，香港法院判處數名「佔領中環」運動發起人監禁，遊行發起人認為判決令更多人決定參加示威。 陳同佳洗錢罪成 View on Twitter 台灣殺人案的嫌疑犯陳同佳因為洗錢罪成，被法庭判處監禁29個月，扣除已監禁的時間，預計他將會在2019年10月獲釋。香港對發生在台灣的案件無管轄權，即使陳招認殺人，香港政府都不能控告他謀殺。 美國國會委員會批評修訂建議 图片版权 BBC 美國國會美中經濟與安全審查委員會發表報告，批評修例建議讓北京進一步侵蝕香港的高度自治，損害美國商人在港利益，可能違反《美國—香港政策法》多項條款。 北京駐香港官員召見香港人大代表 图片版权 Getty Images 中國中央政府駐香港聯絡辦公室（香港中聯辦）要求香港的全國人大和政協代表要全力支持香港政府的修例建議。香港媒體引述中聯辦主任王志民說，修例是「大國博奕」，認定美國想藉修訂建議針對中國。 歐盟發出外交照會 图片版权 Getty Images 歐盟駐香港辦公室向香港政府發出外交照會，重申對修例的關注。中國外交部發言人回應，透露中方已經向相關國家提出交涉，要求他們不得干預香港內部事務。 同一天，香港立法會內務委員會接納政府建議，取消「鬧雙胞」的法案委員會，訂於6月12日恢復二讀辯論。 香港政府接納親北京派的修改建議 图片版权 EPA 香港親北京派立法會議員向政府建議，收窄可移交罪行的範圍，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，也規定只能由一個司法管轄區的「中央機構」向香港提出申請，政府在同一天接納建議。民主派議員批評建議只屬「小修小補」，再次要求政府撤回修訂建議。 香港大律師公會批評，規定只有最高刑罰監禁7年或以上的罪行才可移交，會把性罪行、走私武器等嚴重罪行劃到不可移交的範圍。至於只有「中央機構」才可以提出引渡申請的要求，由於香港跟隨北京政府視台灣為中華人民共和國的一部份，台灣哪個機構是「中央機構」成為疑問，香港政府官員無法回答。 英國和加拿大發表聯合聲明 图片版权 Gov.uk 兩國政府在聲明表示，關注修例會對在香港的英國和加拿大公民帶來影響，也會影響香港的商業聲譽，強調修例建議必須經過「最嚴謹」的審議。 香港法律界黑衣遊行 图片版权 Anthony Kwan 香港法律工作者發起遊行，要求香港政府撒回修例。主辦方表示約3000人參加，是香港主權移交以來最大型的類似遊行。 上百萬人遊行反對修例 图片版权 Getty Images 反對修例建議的團體發起第三次遊行，主辦方表示約103萬人參加，香港警察公佈最高峰時有24萬人，兩個數字都是近年遊行人數的新高。遊行結束後有人留守的示威者與警察爆發衝突，19人被捕。全球許多城市同一天都有遊行，支援香港的示威。 香港政府同一天晚上發表聲明，表示尊重市民表達意見的自由，但將會繼續修例工作。親北京的立法會議員回應遊行時指出，一個支持修例的網上聯署收集到約70萬個簽名。 爆發衝突 图片版权 Getty Images 示威者佔領了香港商業區多條主要幹道，與警方爆發衝突，情況與2014年「佔領中環」的情況差不多。警察多次施放催淚彈、橡膠子彈等嘗試驅散示威者。 香港特首林鄭月娥傍晚發聲，形容衝突是「破壞社會安寧、妄願法紀的暴動行為」。 展开阅读

王炳章

王炳章1998年在美國創建中國自由民主黨，尋求結束中國一黨專政。2002年，他前往越南與當地一些華僑工會領袖見面，之後失蹤。

中國警方之後表示，他們在廣西發現王炳章的行蹤。傳媒當時報道他在越南被人帶走，帶到廣西後被正式拘捕。

「人權觀察」（Human Rights Watch ） 組織說，王炳章在越南被人「綁架」，他之後被控恐怖主義和為台灣當間諜罪成，被囚終身。台灣當局否認王炳章是他們的間諜。

王炳章的女兒王天安持加拿大護照，多次嘗試入境中國探望父親。她今年獲發中國簽證，但在杭州機場凖備轉機到廣州時被拒絶入境。

圖片版權 Getty Images Image caption 彭明的女兒（圖左）和王炳章的女兒（圖右）在美國國會一個聽聆會手持她們父親的照片。

彭明

彭明2001年逃到美國成立「中國聯邦臨時委員會」，爭取北京政府結束一黨專政，把中國的行政區分變成類似美國的聯邦制。

他曾經在中國坐兩次牢，2005年，他第二次入獄後，2016年在可疑的情況下去世。人權組織「特赦國際」指出，彭明2004年被誘到緬甸，在當地被綁架，之後帶到中國。他被指偽造貨幣，被判囚終身。

中國當局說，彭明看電視的時候突然跌倒，送到醫院後去世，但他的家人不相信官方說法，說官方從來沒有為他進行驗屍斷定死因。