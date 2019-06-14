南海撞船：菲外長抗議中國 為何爆粗口不讓外力介入

圖片版權 Getty Images Image caption 在菲律賓的獨立日（12日）當天，數百名左派示威者譴責了中國對南海大部分的領土主張。但是反對中國的各種團體對是否應該依靠美國來遏制日益強勢的中國意見不一。

一艘菲律賓漁船在南海被「中國船隻」撞沉後，菲律賓外長洛欽（ Teodoro Locsin）對外來的國際支持置之不理，似乎暗合中國的南海立場：反對外力介入，主張雙邊解決。

之前報道說，中國船隻在南海禮樂灘（Reed Bank）撞擊一艘菲律賓漁船，船上22名船員落水漂浮了一段時間後被附近的越南船隻救起。中國和菲律賓都聲稱對禮樂灘擁有主權。

許多人呼籲爭取國際支持，菲律賓總統杜特爾特的批評者，參議員麗莎·迪夫洛斯(Risa Hontiveros)呼籲政府從中國召回大使和領事以示抗議。

但菲律賓外長洛欽說，這是「自己的抗爭」。後來洛欽在推特上表態爆粗口譴責國際社會，「XXXX國際社會，他們能夠被收買，這是我們自己的抗爭，最終只有靠自己」。

圖片版權 TWITTER/@TEDDYBOYLOCSIN Image caption 菲律賓外長在聲明中稱：「對於疑似中國漁船及其船員將菲國船員棄之不顧，我們要以最嚴厲的措詞譴責這種懦夫行為。」

洛欽周四在推特說，他已經向中國提出了外交抗議。

曾經做過記者的洛欽在2016年因在推特發言中提到「大屠殺」也引起過爭議。當時他說：「我認為毒品威脅很大，需要納粹那樣的『最終解決方案』。我這麼認為，沒必要搞戒毒治療。」

「違反國際凖則」？

香港《南華早報》報道，菲律賓政界人士將撞船事件形容為一起「相撞逃逸」事件。菲律賓漁民海上被困後，菲律賓外長洛欽已經對中國發出外交抗議。

菲律賓總統的發言人薩爾瓦多·帕內洛也對撞船事故發出譴責。他說，「我們不會容忍讓自己受到攻擊，受到恐嚇，不會成為任何方面的野蠻，不文明和胡作非為行動的受害者。」

據菲律賓的ABS新聞報道，帕內洛還說，菲律賓總統對撞船事件感到「憤怒」。

政治與選舉改革研究所常務主任拉蒙·卡賽爾(Ramon Castle)對《南海早報》說，「他們（中國人）不應該把菲律賓船員丟棄不管。」

「世界通行的做法是挽救那些需要幫助的人。他們撞船後卻離開。如果真是這樣，那麼他們就是故意的。"

《紐約時報》引述新加坡的南海問題專家斯托雷(Ian Storey)的話說，如果中國船隻有意撞擊那艘拋錨的菲律賓船隻，那就違反了國際凖則。

不過報道說，中國的學者認為沒有充分證據表明中國漁船對撞沉事故負有責任，而且他還質疑肇事船隻是否屬於中國。

中國外交部發言人表示，中國將同菲律賓直接討論撞船問題。他還說，無論哪方導致撞船，「他們的逃跑都應該受到譴責。」

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓總統的杜特爾特修改了前任的對美和對華政策，開始把中國視為戰略伙伴，同時疏遠了傳統盟友美國。圖為2017年杜特爾特在賓克拉克空軍基地參加中國武器移交儀式。

接受中國的新格局？

南海自然資源豐富，而且是繁忙國際航道。中國，菲律賓，越南，馬來西亞，台灣和文萊在南海的部分地區都聲稱擁有主權。

近年來，中國在南海島嶼進行了規模浩大的填海擴建工程，擴建島嶼上修建了飛機跑道。美國指中國在這些島嶼上建造軍事設施，並指責中國在南海高度軍事化。

菲律賓向國際法庭提出南海仲裁案後，2016年海牙國際法庭在中國抵制的情況下作出支持菲律賓的仲裁，否定了中國依據所謂「九段線」對南海的主權立場。

圖片版權 xinhua Image caption 近年來中國在南海島嶼進行了規模浩大的填海擴建工程，在擴建島嶼上修建了飛機跑道（永暑礁）

同年菲律賓大選，杜特爾特獲勝擔任總統，隨後對前任的對美和對華政策做了重大調整，開始把中國視為戰略伙伴，同時疏遠傳統盟友美國。

杜特爾特擔任總統後多次訪華，並且獲得中國巨額投資和援助的承諾。《紐約時報》報道認為，菲律賓已經接受了中國主宰的新的地區安全格局。

在南海問題上，中國的一貫立場是建立雙邊磋商機制，反對外部勢力介入。菲律賓外長最近就沉船事件向中國抗議，同時反對爭取國際支持也符合中國的立場。

但菲律賓政界的批評者認為，此次撞船事件反映出菲律賓主權受到了侵犯。強烈批評杜特爾特的菲律賓參議員麗莎·迪夫洛斯說，「杜特爾特總統繼續向中國屈服的做法，已支撐不起我國不斷下沉的主權。」