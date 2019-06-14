南海撞船：菲外長抗議中國 為何爆粗口不讓外力介入
一艘菲律賓漁船在南海被「中國船隻」撞沉後，菲律賓外長洛欽（ Teodoro Locsin）對外來的國際支持置之不理，似乎暗合中國的南海立場：反對外力介入，主張雙邊解決。
之前報道說，中國船隻在南海禮樂灘（Reed Bank）撞擊一艘菲律賓漁船，船上22名船員落水漂浮了一段時間後被附近的越南船隻救起。中國和菲律賓都聲稱對禮樂灘擁有主權。
許多人呼籲爭取國際支持，菲律賓總統杜特爾特的批評者，參議員麗莎·迪夫洛斯(Risa Hontiveros)呼籲政府從中國召回大使和領事以示抗議。
但菲律賓外長洛欽說，這是「自己的抗爭」。後來洛欽在推特上表態爆粗口譴責國際社會，「XXXX國際社會，他們能夠被收買，這是我們自己的抗爭，最終只有靠自己」。
洛欽周四在推特說，他已經向中國提出了外交抗議。
曾經做過記者的洛欽在2016年因在推特發言中提到「大屠殺」也引起過爭議。當時他說：「我認為毒品威脅很大，需要納粹那樣的『最終解決方案』。我這麼認為，沒必要搞戒毒治療。」
「違反國際凖則」？
香港《南華早報》報道，菲律賓政界人士將撞船事件形容為一起「相撞逃逸」事件。菲律賓漁民海上被困後，菲律賓外長洛欽已經對中國發出外交抗議。
菲律賓總統的發言人薩爾瓦多·帕內洛也對撞船事故發出譴責。他說，「我們不會容忍讓自己受到攻擊，受到恐嚇，不會成為任何方面的野蠻，不文明和胡作非為行動的受害者。」
據菲律賓的ABS新聞報道，帕內洛還說，菲律賓總統對撞船事件感到「憤怒」。
政治與選舉改革研究所常務主任拉蒙·卡賽爾(Ramon Castle)對《南海早報》說，「他們（中國人）不應該把菲律賓船員丟棄不管。」
「世界通行的做法是挽救那些需要幫助的人。他們撞船後卻離開。如果真是這樣，那麼他們就是故意的。"
《紐約時報》引述新加坡的南海問題專家斯托雷(Ian Storey)的話說，如果中國船隻有意撞擊那艘拋錨的菲律賓船隻，那就違反了國際凖則。
不過報道說，中國的學者認為沒有充分證據表明中國漁船對撞沉事故負有責任，而且他還質疑肇事船隻是否屬於中國。
中國外交部發言人表示，中國將同菲律賓直接討論撞船問題。他還說，無論哪方導致撞船，「他們的逃跑都應該受到譴責。」
接受中國的新格局？
南海自然資源豐富，而且是繁忙國際航道。中國，菲律賓，越南，馬來西亞，台灣和文萊在南海的部分地區都聲稱擁有主權。
近年來，中國在南海島嶼進行了規模浩大的填海擴建工程，擴建島嶼上修建了飛機跑道。美國指中國在這些島嶼上建造軍事設施，並指責中國在南海高度軍事化。
菲律賓向國際法庭提出南海仲裁案後，2016年海牙國際法庭在中國抵制的情況下作出支持菲律賓的仲裁，否定了中國依據所謂「九段線」對南海的主權立場。
同年菲律賓大選，杜特爾特獲勝擔任總統，隨後對前任的對美和對華政策做了重大調整，開始把中國視為戰略伙伴，同時疏遠傳統盟友美國。
杜特爾特擔任總統後多次訪華，並且獲得中國巨額投資和援助的承諾。《紐約時報》報道認為，菲律賓已經接受了中國主宰的新的地區安全格局。
在南海問題上，中國的一貫立場是建立雙邊磋商機制，反對外部勢力介入。菲律賓外長最近就沉船事件向中國抗議，同時反對爭取國際支持也符合中國的立場。
但菲律賓政界的批評者認為，此次撞船事件反映出菲律賓主權受到了侵犯。強烈批評杜特爾特的菲律賓參議員麗莎·迪夫洛斯說，「杜特爾特總統繼續向中國屈服的做法，已支撐不起我國不斷下沉的主權。」