逃犯條例爭議：香港政府宣佈暫緩修訂

圖片版權 Getty Images Image caption 香港行政長官林鄭月娥在星期六（6月15日）下午三點過出席記者發佈會，宣佈暫緩修訂逃犯條例

香港行政長官林鄭月娥在星期六（6月15日）下午三點過在記者發佈會上宣佈，為回應社會要求，讓各方有更多時間討論修訂，宣佈「暫緩」對《逃犯條例》的修訂，但不會撤回法案。

林鄭月娥以在台灣發生的命案為起點，表示修訂逃犯條例是為了彰顯正義，給予死者家屬公正交代。

暫緩修訂，但不撤回

她表示修訂條例期間，與相關官員已經盡最大努力。但她承認與香港社會解說條例不足，許多市民對條例擔心不理解，產生猜忌。

她認為要讓社會盡快回復平靜，讓社會冷靜一下，因此宣佈暫緩條例。香港政府將全力聆聽民意。她對支持她的建制派議員以及市民表達感激，「香港是個民主自由開放的多元社會，」她強調。

她說，她的愛港心不變，香港社會因為此次施政產生矛盾衝擊感到抱歉。她有誠意接受批評，加以改進，她將會以謙卑的心與市民繼續同行。

考慮到這個台灣社會公開表示絶不接受逃犯條例，她表示這個條例在今年通過的迫切性，已經不存在。不趕在這個立法會會期通過。 但林鄭月娥強調，現階段不可能撤回法案。

她回答BBC記者提問時表示，並非誤解條例修訂工作，而是需要多一點時間做開放的溝通。林鄭月娥強調，特區政府與中央政府的關係是遵從《憲法》以及《基本法》施政，不會有任何違法事情。

對於記者詢問她與警方是否需要向示威受傷民眾道歉，林鄭月娥僅表示她為警方執法被抹黑感到難過。並表示警方依法維持秩序是天經地義。

她又強調，暫緩修例並非挽回個人聲譽。

早些時候，林鄭月娥周六上午及中午分別在香港禮賓府會見行會成員及全體建制派議員，解釋最新決定。香港媒體引述消息人士說，共有30多名建制派議員出席。

圖片版權 Reuters Image caption 香港警方指抗議示威人士有危險甚至致命的行動。

香港理工大學助理教授鍾劍華告訴BBC中文，港府的暫緩宣示最大因素來自美國揚言考慮將重新修訂《香港人權與民主法案》。據他判斷，因為在中美貿易戰的背景下，為了修訂逃犯條例而影響到北京與美國的貿易戰略，會是個失誤。

他說，「如果將來香港每年都要被美國檢視人權甚至關稅，是很麻煩的一件事情」。

鍾劍華強調，林鄭月娥以及北京沒有預料美國以及國際的反應如此之大，更低估香港民眾的力量，以為這次可以一意孤行，卻遇到激烈反彈。鍾劍華稱特首此次已經失去民心，未來三年執政將會十分困難，有可能循董建華模式，找理由提前下台。

但也有分析指出，特區政府不會屈服，暫緩只是個拖延戰術，在反對意見無法如上周完全聚焦修法時，特區政府隨時可以再次將條例送交二讀。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英大使劉曉明：中央全力支持香港修訂《逃犯條例》，並稱修例將會通過

林鄭月娥宣佈暫緩修訂逃犯條例的消息，星期六早晨由香港當地媒體傳出，香港無線新聞在九點多的新聞中表示，已掌握消息表示逃犯條例修訂將暫緩。《星島日報》星期六也刊出類似訊息，指《逃犯條例》修訂觸發民眾抗爭，「事件驚動中央高層介入，中央『港澳協調小組』組長韓正已經南下與林鄭月娥會面，在衡量各種因素後，決定推遲修法」。

事實上，在歷經前幾天嚴重的警民衝突後，許多建制派議員也表示暫緩修訂的可行性。立法會議員蔣麗芸說，「修例稍為延遲也不壞，然後政府應檢討，為何無威脅的條例會引致市民如此大反彈。」；經民聯的林健鋒認為，「政府解說確有不足」。

然而，新民黨主席葉劉淑儀則表示，此案雖有爭議性，但政府暫緩修訂將付出更多代價，她並在臉書與網友激辯，認為香港司法制度有極高獨立性，她對香港有法治有信心。

圖片版權 Reuters Image caption 警方出動共百發催淚彈和橡膠子彈驅散示威者，數量是傘運時期的兩倍。

嚴重警民衝突

香港大批市民6月12日罷工罷課包圍立法會抗議修訂《逃犯條例》，示威者佔領主要幹道，與警方爆發衝突，警方使用百發催淚彈和「橡膠子彈」驅散示威者，引起爭議。林鄭月娥和香港警方稱此次示威已演變成有組織的暴動，予以強烈譴責。但發起包圍立法會的「民間人權陣線」（民陣）形容，是林鄭月娥不撤回草案而令局勢升級，批評警方使用過份武力。

香港醫院管理局表示，截至13日晚上，共有81名人士因示威衝突受傷送院，其中7名傷者仍需留醫，情況穩定，其餘人士接受治療後已出院。

逃犯條例爭議

香港政府近月建議修訂法例，容許中國大陸、台灣和澳門以個案形式申請把刑事罪行的嫌疑犯從香港引渡到當地受審，引發外界關注有關修訂會削弱香港在一國兩制下作為獨立司法管轄區的地位。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英大使劉曉明：中央從未指示香港修訂逃犯條例，但會全力支持。

圖片版權 Getty Images Image caption 數千名香港母親6月15日聚集抗議香港警方動用武力。

林鄭月娥稱，修例是為了堵塞現行法律的漏洞，讓司法機構可以處理香港男子陳同佳去年在台灣涉嫌謀殺女友後返回香港的案件。陳同佳案件引起香港和台灣社會高度關注，但由於兩地之間沒有引渡協議，台灣政府無法要求香港代為拘捕陳同佳，把他送回台灣受審。

批評人士普遍認為，疑犯被引渡到中國大陸後不可能獲得公平的審訊，指在中國大陸的港商會更擔心因為觸犯一些營商的「潛規則」而被引渡到中國大陸受審。

香港泛民主派議員涂謹申指出，香港與中國大陸一直都有就達成長期移交協議商討，但至今仍未成事。他認為這是因為「香港與中國大陸的價值、人權的標凖不同，所以是簽不了」。

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逃離香港、目前人在台灣的書商林榮基公開表示，他在中國大陸被控違法經營書籍售賣罪，如果《逃犯條例》修訂獲通過，大陸政府可以理直氣壯要求把他引渡到當地受審；他又留意到中國大陸政府以醉駕之名控告另一名香港書商桂民海，另外又以避稅之名控告中國異見人士兼藝術家艾未未，直言大陸政府會以刑事罪名起訴政治犯。

香港大律師吳靄儀則強調，條例通過後，將摧毀香港法治獨立性，香港與中國在法律上的分界將消失。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港多所中學皆有學生在6月12日發起聯署罷課。

香港前政務司司長陳方安生接受BBC電台訪問稱，《逃犯條例》是觸發香港民怨爆發的「最後一根稻草」，指出特區和中央政府近年已有多項政治舉動引起香港人，特別是年輕世代的不滿。她強調，英國有責任確保全面落實《中英聯合聲明》，在此刻應協助香港人，並說國際社會在香港有不少利益，此次爭議不會只是香港人的事。

建制派議員葉劉淑儀則說，受《逃犯條例》影響的人只有少數罪犯，「如果你不犯罪，沒有什麼好擔憂的」。

國際社會反應

繼美國國務院對香港修訂《逃犯條例》表示嚴重關切，美國總統特朗普和國會都相繼打破沉默。

6月12日，在白宮被記者問到香港的大規模示威時，特朗普表示：「那真的是很大的示威。那真的是一百萬人……那是我見過最大的示威。」在記者的追問下，特朗普始終未具體說明美國的立場。「我希望對中國和香港來說，所有事情都能解決。我相信都會解決的。」

美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明稱，如果香港政府讓《逃犯條例》修訂獲得通過的話，美國「國會除了重新評估香港是否在『一國兩制』框架下有『足夠自治』，別無選擇」。她還表示，國會可能繼續考慮《香港人權與民主法案》，而後者將重新檢視美國和香港的特別關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月12日的示威，年輕一代是主要參與者。

英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May，文翠珊）亦表達關注。她說，香港的罪犯引渡應該遵循《中英聯合聲明》設定的保障人權和自由的原則。

歐盟外務部門則發佈聲明說：「過去幾天，香港人民行使基本權利，集會自由和平表達意見。這些權利必須獲得尊重。」；「此議題相當敏感，對香港及其人民，歐盟和外國公民，以及企業對香港的信心都將有深遠的影響，特區政府需諮詢公眾意見，找尋解決之道。」

你的器材不支持播放多媒體材料 彭定康談逃犯條例修訂

台灣總統蔡英文在13號召開臨時記者會，針對香港《逃犯條例》修訂爭議表示，條例有侵害人權疑慮、同時也侵犯中華民國的主權，台灣不會接受。蔡英文指出，香港的反送中抗爭事件，證明「一國兩制是不可行的」，台灣不會接受一國兩制。

中國外交部表明支持港府修例，反對損害香港繁榮穩定的行為，並否認計劃出動維穩力量到香港。中國駐英國大使劉曉明接受BBC專訪說，中央從未指示香港就逃犯條例做出修例，但表示支持。