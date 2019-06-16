圖片版權 Reuters Image caption 香港警方使用催淚彈和橡皮子彈鎮壓示威者

與五年前「雨傘運動」時相比，國際形勢已天差地別。在中美貿易戰的大背景下，香港的事態發展可能會給中國政經形勢，中美關係帶來深遠的影響。

近日，香港政府被指在北京支持下試圖強行修訂《逃犯條例》，引發香港經年不見的大規模民眾遊行抗議和警察暴力，引起全球關注。

周日（6月16日），香港市民再次舉行大規模「反送中」遊行，要求取消修法，並要求特首林鄭月娥下台。組織者說有200萬人參加。

同日，美國國務卿蓬佩奧在接受福克斯新聞台採訪時說，如果特朗普（川普）總統在月底大阪舉行的G20峰會上與中國領導人習近平會面，將提出香港人權問題。

在中美貿易戰方興未艾的大背景下，美國將對香港事態做出什麼樣的反應，已成為各方關注的焦點。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港市民周日再次舉行大規模示威遊行。

美國政策改變 "取決於中方"

《中英聯合聲明》規定，香港在主權移交後，繼續保持自由港和獨立關稅區的地位。此地位也獲得美國的承認。

1992年，美國國會通過《美國-香港政策法》，允許香港繼續享受貿易優惠，承認香港特區護照，並允許香港採購敏感技術。但政策法規定，如果美國總統認定香港不享有「足夠自治」（sufficient autonomy），總統有權中止這項法案。

周四，一名不具名的美國資深官員向路透社表示，除非香港事態急劇升級，特朗普政府「不太可能」中止《美國-香港政策法》。

這名官員說：「這取決於中方的做法。」如果發生大陸軍警進入香港，對示威者使用暴力等情況，美方將考慮制裁。值得注意的是，這名官員官員還說，中美貿易談判的情況也可能會影響美方對香港事態的反應。

也就是說，美國政府有意將香港地位問題與中美貿易戰結合在一起，進行通盤考慮。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普特立獨行，難以預測

香港地位再成聚焦點

其實，美國政界對香港特殊地位的質疑由來已久。近年來，美國國會跨黨派議員多次提出《香港人權與民主法案》，但提案從未在國會通過。

但是，在港府宣佈將強行推動修訂《逃犯條例》後，美國眾議院議長佩洛西發表聲明稱，如果《逃犯條例》修訂獲得通過，美國國會將不得不重新評估香港是否在「一國兩制」框架下有「足夠自治」。

周四，來自美國國會兩院兩黨的議員再次推出《香港人權與民主法》，要求美國政府每年認證香港的自治程度，從而決定是否維持香港的特殊地位，並將制裁侵犯香港人權的官員。

中美貿易戰使香港的特殊地位受到了更多的關注。

目前，香港被視為有別於中國大陸的經濟體而不受美國對中國實施懲罰性關稅措施的影響。因此，許多中國大陸商家繞道香港出口產品到美國，以躲避關稅。

另外，儘管目前美國允許向香港出口敏感技術，但許多人認為，敏感技術出口到香港，就等於拱手送給了中國大陸。

去年年底，美國國會美中經濟暨安全審查委員會在一份報告中提出，應該重新審視香港獨立關稅區的地位，並限制向香港出售高新科技。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國眾議院議長南希·佩洛西長期支持中國人權。

北京「自找麻煩」

美國加州克萊蒙特·麥肯納學院政府學教授裴敏欣日前在Project Syndicate網站發表文章說，中國政府在香港強推《逃犯條例》，完全是在「自找麻煩」。

裴敏欣說：「除非中國政府打退堂鼓，美國很可能會採取措施，使中國損失慘重。」

只要美國總統確認中國未遵守《中英聯合聲明》，就可以簽署一道行政命令，中止香港的部分或全部特殊待遇。

裴敏欣認為，中國領導人應該知道，中國政府近年來在香港的所作所為，比如綁架五名香港書商至大陸、取消民主派議員資格、關押民主人士，都已嚴重威脅到香港的自治地位。

「對美國來說，通過《逃犯條例》很可能將是最後一根稻草，」他寫道。

裴敏欣說，由於中美貿易戰持續，中國公司在美國融資愈發困難，香港的離岸金融中心地位對中國將更顯重要。

但如果香港失去其特殊地位，中國企業的融資渠道將進一步收縮，在香港上市的中國國企市值將下跌。

任教於美國達特茅斯學院的政治學者萊茲瓦尼(David A. Rezvani)在香港《南華早報》撰文說，一旦《逃犯條例》通過，不僅將使外界對香港失去信心，更會因此而「影響中國的穩定和經濟增長，而這是中央政府維持其權力的重要基礎」。

特朗普手中新武器

特朗普總統特立獨行的行事風格，也使局勢更加難以捉摸。

倫敦《金融時報》記者米切爾(Tom Mitchell)撰文說，特朗普非常難以預測。中國官員應該已經意識到，特朗普在選擇談判籌碼時沒有任何顧忌，可能會像對付華為那樣對付香港。

《經濟學人》則說，《美國-香港政策法》規定，只要總統認為香港自治程度不足，他用行政命令就可以取消其特殊待遇。

「在與中國的貿易戰中，只需一條推文，就會對香港的未來造成巨大的打擊。」