香港兩百萬人示威加深台灣對中國的恐懼與不信任

圖片版權 NurPhoto/GETTY IMAGES Image caption 上千名台灣人及香港人6月16日在台北聲援香港。

香港6月16日主辦方稱有近200萬人（香港警方稱經原定路線有33.8萬人）上街要求撤回《逃犯條例》，同一天台灣也有上千人聚集在台北聲援香港。台灣總統蔡英文等多名政府官員重申反對「一國兩制」。

學者分析，香港抗爭事件使台灣民眾更重視主權，對中國政權的恐懼及不信任度也急劇增加。

對中國政權的不信任

「拒絶一中，反對和平協議！」上千名台灣人及旅居台灣的香港人，6月16日身穿黑衣在台北高呼口號，聲援香港的「反送中」示威遊行，並譴責港府暴力鎮壓，要求港府撤回修訂《逃犯條例》草案，而不只是暫緩。

他們口號所稱的「和平協議」，是台灣國民黨主席吳敦義曾經提過，若國民黨執政，可能與中國可能簽訂的《兩岸和平協議》。台灣大學學生會長吳奕柔向媒體表示，政黨和總統參選人不應該用「一中框架」或「九二共識」，模糊中國侵略台灣的狀況。

另外，針對香港特首林鄭月娥表示，暫緩修例是因為台灣不接受，蔡英文6月16日回應，守護人民的民主跟自由，是任何領導人的重要任務，否則「說什麼都是借口」。6月17日她再次針對香港遊行表示，這是香港人民展示追求自由、人權的決心，全世界都關切，台灣也不例外，同樣會對民主、自由與人權捍衛到底。

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文等多名政府官員，重申反對"一國兩制"。

台灣與香港一海之隔，從6月9日香港「反送中」遊行人數突破百萬人後，台灣各媒體機構就陸續派記者赴香港採訪，而香港的示威遊行人數屢破歷史紀錄，也多次佔據台灣報紙頭版。台灣許多新聞從業人員驚呼香港人民的力量，赴香港採訪的台灣記者對於大批香港人走上街頭也感到驚訝，某台灣電視台黃姓記者向BBC表示：「我很驚訝有那麼多人走上街頭。」

她認為，這突顯出香港人對於港府的失望，或許不僅是《逃犯條例》，還融入高房價及參與「雨傘運動」主要人物遭逮捕等其他因素，讓香港人決定站出來。黃姓記者說：「有很多人對警方暴力鎮壓，有強大譴責。」她透露，感受比台灣更強烈，猜測可能是台灣警察權力沒有擴張到不可忍受的地步，所以才沒有這麼大的反彈。

也有台灣媒體稱讚香港示威民眾的素質，引述網路畫面，指當有救護車經過時，遊行人士井然有序地讓出道路讓救護車通行。

台灣中央研究院社會所副所長陳志柔向BBC中文分析，台灣民眾對修例細節可能不了解，但看到香港人上街反對中國對香港的控制，以及滲透及對香港法治的破壞，會增加台灣人對中國的不信任。

他指出，香港事件讓台灣人對於國家安全、國家主權更有「警覺」，並說：「民眾對北京政府的政治壓力會更敏感、更排斥。」並進一步表示，台灣人對於中國的不信任與香港很像，雖然程度有別，但方向一致。「這種恐懼會演變成排斥，然後會逐漸成了像香港所爆發的憤怒。」

陳志柔說，若北京政府對台灣友善並容許台灣的國際空間，不再打壓台灣，台灣人民對北京政府的惡感就會減輕，甚至會有好感。他說：「但過去五年，北京並不是這個方向，因此會累積台灣對中國的不信任。」他強調，香港人抗爭會讓台灣人更確認這樣的「不信任」。

台灣中研院社會所中國效應研究小組從2013年起，針對台灣民眾對於在兩岸交流協商時，「經濟利益」和「國家主權」何者比較重要的問卷題目，今年3月調查後出現黃金交叉，國家主權更重要的比例，首度突破經濟利益，達到58.3%。

擔任該研究小組召集人的陳志柔表示，今年台灣人對於主權的危機感，比太陽花運動前後還強烈，也慢慢對於經濟比較沒有這麼大的幻想。

同聲向「一國兩制」說不

香港的「反送中」遊行，也使得「一國兩制」在台灣成為焦點。台灣總統蔡英文過去一周，數度在公開場合拒絶「一國兩制」，並強調不是台灣人的選項，台北市長柯文哲稱「一國兩制」在台灣沒有市場，而高雄市長韓國瑜6月15日也在造勢場合多次高喊拒絶「一國兩制」。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港的反送中游行，使"一國兩制"在台灣成為焦點。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）6月17日表示，香港抗爭再次向台灣人民證明，「一國兩制在台灣行不通」，且更強化這件事。

台灣政治大學外交系副教授盧業中向BBC中文表示，香港的狀況會使台灣人的心離中國越來越遠。他觀察，香港「反送中」事件，使台灣人更抗拒「一國兩制」。「說好的50年不變，卻在20幾年間就有如此大的變化。」台灣人看待一國兩制，會宛如「包著糖衣的毒藥」。

不過，台灣也有質疑香港抗爭的聲音。立場親中的政黨新黨，6月13日舉辦記者會宣示「挺香港法治、反民粹暴力」，並質疑抗議民眾是「反送中」還是「反中」。並稱整起事件是太陽花學運在香港復辟，已失控成一場柔性政變，籲台灣各界不應再推波助瀾。

新黨發言人王炳忠指出，國民黨籍前總統馬英九曾痛斥「太陽花學運」把台灣害死，如今「太陽花」在香港翻版上演，質疑國民黨所有總統參選人立場究竟是什麼？他並問，參選人借「反送中」宣稱反「一國兩制」，那究竟是要「一國一制」，還是「兩國」？

台灣陸委會曾在今年3月21日公布一項調查，顯示近8成台灣民眾不贊成中國「一國兩制」主張，8成以上反對中國對台使用武力，更有近9成民眾認為台灣的未來及兩岸關係發展，應該由台灣2300萬人決定。

陳志柔分析，接下來半年是觀察北京如何處理台灣、香港及新疆問題的關鍵。他說：「從共產黨內有無在半年內調整對港治理政策，就能看出端倪。」

他認為，中共會對處理兩岸關係及國家和社會議題，有所警覺，因為從這次香港的示威遊行可以看出，若不讓步、有了死傷，事件將擴大就收不了場。他希望，北京可以重新評估，強大的政權如何面對民主法治根基的公民社會，「由上對下，未必能搞定。」

但他強調，中國中央未必會因此反省，但黨內可能會有人提出質疑，而調整政策。