圖片版權 Getty Images Image caption 電影《八佰》主創人員

近日，上海國際電影節突然取消放映中國抗日戰爭電影《八佰》，引發公眾對中國電影市場尺度再次因政治導向和民間言論左轉而收緊的猜測和擔憂。

撤映前，一些中國解放軍前軍官和民間學者曾公開批評， 稱該片對國民黨抗戰做了嚴重違背歷史事實的美化，作為慶祝中華人民共和國成立70週年的獻禮片「很不適宜」。

中國政府多年來一直執行嚴格的電影審查制度，目前該部電影能否上映仍然是一個未知數。

「因技術原因取消」

中國抗日戰爭電影《八佰》原定於上周六（6月15日）在上海國際電影節放映，但14日晚，電影官方微博突然發佈消息稱，放映「因技術原因取消」。

《八佰》由中國導演管虎執導，講述了中國抗日戰爭淞滬會戰最後一役中，中國國民革命軍守在蘇州河畔四行倉庫，阻擊日軍的故事。

放映取消後，多名業內人士疑似在微博上隱晦地評論此事。編劇史航發了一張電影《八佰》的海報，配文：「有位導演的鬍子，是我們眼看著白的。中國電影的天，也是我們眼看著黑的。」

中國著名電影導演賈樟柯更在微博上發文：「電影事業，不能這麼搞。」 此貼在社交媒體上被廣泛轉發。

《八佰》原定於7月5日在中國上映，但是這次取消放映讓許多網友開始擔心，該片能否如期上檔。

還有許多網友懷疑此事涉及敏感的史實。微博網友「王烈_Eyes」指：「一直在說搞藝術別談政治，雖然很難，但還是在努力規避，可有什麼用呢，你不談政治，政治會自動找上你。」

美化國民黨抗戰？

《八佰》取消上海電影節上映前，曾在中國國內遭到一些批評。

6月9日，中國紅色文化研究會曾舉辦電影創作傾向問題學術研討會。與會人士認為，《八佰》作為慶祝中華人民共和國成立70週年的獻禮片，在國慶節普遍放映，「很不適宜」。

中國紅色文化研究會是2012年經中國宣傳部和民政部批准成立的官方社會團體， 其主管單位是中國社會科學院。參加研討會的有軍事科學院戰略研究部原部長、少將姚有志，解放軍原總參謀部宣傳部領導、大校王立華，也包括在微博上以左派言論著名的民間學者司馬南和空軍原中校郭松民等。

根據紅色文化網上發佈的研討會紀要，與會人士指出，《八佰》用歷史碎片掩蓋歷史的本質真實，對於國民黨的抗戰做了嚴重違背歷史事實的美化，並且將士兵保衛青天白日旗的橋段用現代攝影手法和音樂做了充滿激情的展示。

與會人士認為，慶祝中華人民共和國成立70週年之際，文藝工作者應該揭示五星紅旗的英雄事蹟，不應該熱烈地渲染國民黨青天白日旗的「莊嚴」和「神聖」，「如果我們那樣做，不管是有意還是無意，都會傷害中國人民特別是那些為建立新中國出生入死的老戰士的感情、都是對於中華人民共和國的嚴重褻瀆。」

參加會議的左派和軍方人士還認為， 中國電影界仍然存在一些亂象，「例如，有的醜化人民軍隊，有的為帝國主義的文化侵略張目，有的用正劇、英雄史詩的範式表現國民黨軍的抗戰，用『神劇』、鬧劇的範式表現八路軍、新四軍的抗戰...這些問題的嚴重性已經遠遠超出文藝的範圍。它顛倒歷史、誤導觀眾，如果任其泛濫，必將剝奪中國共產黨執政的全部歷史依據。」

嚴格的電影審查

近年來，中國一些電影疑因涉及敏感的歷史事件而無法在電影節放映或推遲檔期。

今年2月，中國導演張藝謀執導的電影《一秒鐘》同樣因為「技術原因」無法在柏林電影節放映，這部電影講述的是文化大革命期間的故事。

2018年9月，電影《芳華》在上映前撤檔，疑因內容涉及中越戰爭。11月，電影重新定檔，導演馮小剛還在微博上保證沒有刪減影片。

歷史學者、時評人章立凡認為，《八佰》臨時取消放映出於政治原因可能性比較大，出於技術原因的說法不具體也不充分。

圖片版權 Asian Film Awards Image caption 電影《芳華》在中國大陸票房突破14億，在香港收獲約55萬港元。

章立凡表示，由於電影還未上映，無法仔細核實所有細節是否符合史實，但他不認同紅色文化研究會會議與會人士「渲染國民黨青天白日旗」的說法，「青天白日旗在當時就是代表中國，那時候中共自己的五星紅旗也沒有出來，歷史就是這樣」。

取消放映之後，導演管虎還未就此事發聲。2017年，管虎在接受外國媒體採訪時曾稱：「審查不是越來越嚴格，而是越來越寬鬆。」

他指：「很多人把責任推到審查身上，但其實根本問題不是審查，而是才能的問題。」

電影學者郝建曾與管虎合作過，他對BBC中文表示，撤映反映出，審查目前仍是制約中國電影最主要的因素。

「在藝術面前，權力橫行無忌，」他說，「電影成為主旋律的一種宣傳工具，而不是大眾娛樂。」