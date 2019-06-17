逃犯條例：香港特首道歉也無法解決的政治危機

圖片版權 EPA Image caption 周一下午仍然有示威者在立法會大樓外聚集。

香港政局因為《逃犯條例》爭議，經歷峰迴路轉的一星期，前一周的百萬人遊行及警民衝突後，政府沒有完全回應訴求，結果周日再發生大規模遊行，參加人數增到200萬人。

香港政府宣佈暫緩修例和道歉，但反對修例的人形容那只是「緩兵之計」，認為政府必須完全撤回方案，行政長官林鄭月娥須為爭議負責辭職，也要收回以「暴動」定性6月12日的警民衝突。周一（6月17日）下午，仍然有示威者佔據立法會大樓外的道路，警方沒有介入，只是在現場戒備。

分析認為，林鄭月娥是否辭職不是她的決定，決定權在於北京政府，但預計她在剩下兩年多的任期內不會有所作為。

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林鄭月娥「救不了」建制派議員

香港政府在遊行前的周六宣佈暫緩《逃犯條例》，但仍然未能平息香港公眾的不滿。參加周日遊行的示威者不滿林鄭月娥未有全面撤回方案，批評她把6月12日的警民衝突定義為「暴動」，也有人認為她在周六宣佈暫緩修例的記者會態度仍然囂張，要求她為事件負責辭職。

另外，當天一名身穿黃色雨衣的男士在香港市區懸掛反對修例的標語後，墮樓身亡，也是激發市民上街的一個原因。

事件造成林鄭月娥與建制派的分裂。香港《蘋果日報》引述消息人士指，林鄭月娥宣佈暫緩立法前與建制派議員會面，向對方道歉，但仍然被建制派議員猛烈批評她「救不了大家」。

香港時事評論員劉銳紹認為，建制派議員會考慮自己在未來選舉形勢的得與失。他接受BBC中文訪問時指出，當北京政府下令不用再支持修例後，這些議員自然「乘勢與林鄭月娥劃清界線」。

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「暫緩」和「撤回」有什麼分別？

《逃犯條例》的修訂案已經走了部份的過程，包括刊登在香港政府憲報、在立法會首讀和開始二讀等。如果政府只是「暫緩」議案，政府可以在這些基礎上，隨時繼續推動修法。

林鄭月娥在周六（6月15日）的記者會指出，「暫緩」方案後，她會收集意見，之後匯報給立法會一個委員會才進行下一步工作。

如果撤回方案，表示香港政府要再次推動修法，就必須把刊登憲報、首讀等步驟重新再做。

對林鄭月娥能力的「嚴重懷疑」

路透社早前引述消息指，北京政府經過爭議後對林鄭月娥的能力有「嚴重懷疑」。

《逃犯條例》爭議影響林鄭月娥與北京的關係，特別是這項條例觸動了北京在兩岸關係以及中美貿易談判的部署。

美國、台灣等政府先後就爭議發聲。台灣總統蔡英文以及多個台灣政客都表態，「一國兩制不可接受」。

美國有議員提出要重新考慮香港關係法，美國國務卿蓬佩奧表示，總統特朗普6月稍後在日本出席二十國集團峰會時，將會與中國國家主席習近平提出香港人權問題。

修例在北京眼中，已經不再單純是香港或是中港兩地的事。

劉銳紹認為，林鄭月娥的去留不是她能夠決定，而是取決於北京政府。「但是林鄭月娥成為北京的代罪羔羊這個現實，已經是無可置疑。」

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之後發展如何？

香港理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華接受BBC中文訪問時形容，林鄭月娥「已經失去香港人的信任」，市民對她「傲慢」的態度也十分不滿。

「大律師公會約她見面，她拒絶；民主派議員要求跟她商談，她也拒絶見面；外國政府機構提出質疑，她批評對方人云亦云。」

早前，外界預計在親北京派立法會議員和北京駐港官員支持下，雖然面對香港社會巨大反響，修訂案仍會獲得足夠票數通過，鍾劍華認為這是問題所在。

「我覺得一個越是受到政府、中聯辦可以控制的體制，越容易令領導人出錯，因為已經沒有任何事可以制衡他。出現問題的機會也更大。」

他認為，北京未必願意放棄家長式的思維，也不斷有很多人誤導北京政府，同一時間北京政府也樂於利用這些人達到它想要的目的。「香港會被這種做法推進一個不斷向壞處發展的螺旋。」

劉銳紹也認為，香港政府不會從這次事件汲取任何教訓，因為它也沒有在之前的危機學會任何事。「只要它大權在握、駕馭一切這個文化不變，任何具體意見他們都不會聽進去。」