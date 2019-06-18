逃犯條例爭議：香港特首親自道歉但不提撤回

圖片版權 EPA Image caption 林鄭月娥早前已經透過聲明，就修訂《逃犯條例》帶來的爭議致歉，但反對修例的人士要求她親身道歉。

香港行政長官林鄭月娥會見傳媒，向香港市民就修訂《逃犯條例》爭議引起的社會矛盾「誠摯道歉」，但沒有提及正式收回修例建議。

她周二（6月18日）出席記者會時說，她沒有說過6月12日在金鐘參加公眾集會的人士是「暴徒」，她對警務處處長盧偉聰的相關說法也沒有補充。

盧偉聰周一（6月17日）改變日前以「暴動」形容金鐘警民衝突的說法。他指「暴動」的說法是當天有一小部份人的行為懷疑犯了暴動罪，「沒有說整個事件是暴動」，大部份人都是和平示威。

對於台灣殺人案，林鄭月娥沒有直接回應有沒有其他方法可以把嫌疑犯移送到台灣受審，只表示「很遺憾」政府不能以原本修例可以提供的法律基礎處理這個事情。

「完全沒有」重新提出修例時間表

林鄭月娥重申，香港政府已經停止《逃犯條例》的修例工作，如果未能解決社會矛盾，她不會重啟修例工作。她說她將會更加努力，重建市民對她個人和政府的信心。

她沒有直接回應BBC有關她為何不辭職和正式撤回修例建議的問題，強調政府暫緩修例的做法已經回應市民訴求。她說，現屆立法會的任期將於明年7月結束， 如果《逃犯條例》修訂案到那個時候仍然未獲得通過，就會自動失效，政府會接受這個現實。

圖片版權 Reuters Image caption 香港警方指抗議示威人士有危險甚至致命的行動。

有記者問她金鐘警民衝突中是否會有人被控暴動罪，她回應指相關檢控工作會交給警務處等執法機關處理。但她認為最重要的是警務處處長已經澄清，只在6月12日當天衝突現場附近、沒有參加暴力的示威人士不用擔心會否被控暴動。

林鄭月娥表示，她知道年青人希望有一個懂得聆聽的特首，這次事件令她知道要「做得更好」，希望香港盡快修補社會裂痕。

「暫緩」、「撤回」之爭

林鄭月娥上周召開記者會，宣佈「暫緩」方案，而拒絶完全撒回方案，令反對《逃犯條例》修訂的人士不滿。

BBC中文訪問多名參加周日（6月16日）近200萬人遊行的人士，他們大多都說林鄭月娥拒絶完全收回修訂方案，是激發他們再次遊行的其中一個原因。

香港政府當天發出聲明，指林鄭月娥由於政府工作的不足，令香港出現很大的矛盾，為此向市民致歉，這同樣令反對修例的人士不滿，要求她親身道歉。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港行政長官林鄭月娥：暫緩修訂《逃犯條例》

「暫緩」和「撤回」有什麼分別？

《逃犯條例》的修訂案已經走了部份的過程，包括刊登在香港政府憲報、在立法會首讀和開始二讀等。如果政府只是「暫緩」議案，政府可以在這些基礎上，隨時繼續推動修法。

林鄭月娥指出，「暫緩」方案後，她會收集意見，之後匯報給立法會一個委員會才進行下一步工作，但多次強調沒有計劃在什麼時候重推。

如果撤回方案，表示香港政府要再次推動修法，就必須把刊登憲報、首讀等步驟重新再做。

你的器材不支持播放多媒體材料 逃犯條例：示威者講述再度上街原因

「從普羅民眾變成異見者」

香港媒體報道，一些留守在立法會大樓外的示威者收看林鄭月娥記者會直播時，多次發出噓聲。

這次林鄭月娥的記者會仍然沒有回應反對修例人士的一些要求，包括她請辭、和香港政府要把6月12日發生的警民衝突稱為「暴動」的定性收回。林鄭月娥當天晚上發表聲明，形容衝突是「公然、有組織地發動暴動」。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月12日的示威，年輕一代是主要參與者。

香港行政會議召集人陳智思在衝突後一天指出，他相信只有少數示威者「暴動」。

警務處處長盧偉聰透露，警方就金鐘的警民衝突拘捕了32人，其中5人與暴動罪相關。舉行周日遊行的民間人權陣線批評盧偉聰沒有撤回「暴動」的定性，要求對方辭職。

「雨傘運動」領導者之一黃之鋒周一刑滿出獄，隨即加入反對修訂《逃犯條例》的抗議行動。他當天接受BBC訪問時表示，香港警方使用武力攻擊示威者的時候就顯示，政府和政權將一整個世代的市民，「從普羅民眾變成了異見者」。