中國多個城市打擊「洋」地名：文化自信與「崇洋媚外」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國房地產市場化後，西方文化符號成為很多住宅小區銷售的賣點。

當你在中國打開地圖軟件，輸入「香榭麗舍」，數以百計的坐標迅速跳出。但你可能會吃驚，它們幾乎全是中國本地的住宅小區和商店的名字，而巴黎真正的香榭麗舍大道（les Champs-Élysées）卻難尋蹤影。

然而，中國政府似乎正想改變這一切，一場全國範圍內針對住宅小區的改名運動正在展開。很多城市要求當地住宅小區修改他們的名稱，理由是這樣的名字「崇洋媚外」，不夠「文化自信」。

學者對BBC中文表示，此類現象在中國已存在很久，現在重提「崇洋媚外」，甚至直接將其作為處理依據，體現中國當局意識形態的進一步收緊。

「崇洋媚外」

據中國媒體報道，中國多地近期對居民區、大型建築等地名進行清理整治工作。據不完全統計，已有廣東、山西、浙江、四川、福建等多省開展類似行動。

而最新的兩個案例，是海南省和陝西西安。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名建築工作者走過北京一處豪華小區的廣告牌前，廣告牌背景是巴黎凱旋門與紐約的自由女神像。

當地媒體《華商報》報道稱，西安市將在7月起施行《建築物命名管理辦法》。在西安市所轄的未央區，有19處地名需要清理整治，包括「塞納公館」、「保利拉菲公館」、「紫薇苑歐洲世家」以及「英皇之都」小區等，這些小區被指名稱「崇洋媚外」。

另外，一個名為「維蘭德小鎮」的小區被指名字「怪異難懂、故弄玄虛」，而「禦府花園」則被指帶有「封建色彩」。

與西安類似，海南省民政廳也發佈了一份包括84個「不規範地名」的清單，其中，海口市共有26個、三亞市14個。在遭點名的小區中，「崇洋媚外」依然是一條主要原因，包括「凱撒豪庭」、「夏威夷海岸」和「維多利亞花園」等。

在名單中，還列入15家名為維也納國際酒店的分店，理由同樣是「崇洋媚外」。

圖片版權 Getty Images Image caption 甘肅蘭州的一張巨型房地產廣告。

BBC中文發現，中國政府此輪對於「洋名」的打擊，起源於去年12月，中國民政部、公安部和國家市場監管總局等六部門印發的《關於進一步清理整治不規範地名的通知》。該文件要求，各地在2019年3月前需完成「摸底排查」，並確定擬清理整治的不規範地名清單。

文件稱，這些「大、洋、怪、重」等不規範地名，割斷了地名文脈，損害了民族文化，妨礙了人民群眾生產生活活動。

「國家現在要文化自信嘛，中國有幾千年的文化，在中國的領土上叫這些洋地名合適不？這不是傷民族的感情嗎？在外國幹嘛不叫中國的地名啊，」一名海南省民政廳官員面對媒體詢問時回應道。

爭議

改名的消息在中國社交媒體引發熱議，很多網友表示，政府管到小區起名上是濫用權力，要求已經合法註冊的商標改名更違背法律精神。

「（洋名）說白了就是給消費者一個想像空間，有一種虛假對標更『高尚』、更『有品位』生活的幻覺。但為什麼會有這種幻覺？人家確實過得好嘛，而且明顯生活質量更高。其實說白了，所謂自信要靠實力，」時評人@五岳散人 在微博說道。

「阿里巴巴也改個名吧，這不是崇拜阿拉伯文化嗎。當然，最大輸家是Angelababy（中國女明星）」，另一名網友戲謔道。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在90年代啟動"房改"。房地產行業隨後經歷了井噴式發展。

清華大學中文系教授、語言學研究中心主任黃國營對BBC中文表示，語言之間的互相借鑒讓語言保證活力，而非損害。他舉例稱，漢語在漢唐時代，便從西域引進不少新詞語，近代中國轉型期更從日本引進大量漢字新詞。

但他認為，中國當局並未對商標註冊進行管理，此次對小區名稱的治理，是因為小區名雖然是私人的，但也屬於公共地名的範疇。

中國曾大量修改被視為是「西方化」的路名和地名，但這多在中共建政前後。例如，近代上海的貝當路就被修改成了衡山路，霞飛路被修改為淮海中路，而愛多亞路被修改為延安東路。

針對被列入「整改名單」，維也納國際酒店周二（6月18日）發佈聲明稱，「維也納酒店」是在2012年，經中國國家工商行政管理總局商標局註冊的合法品牌名，目前該酒店已向海南省民政廳提出異議。

西洋化

1990年代，中國啟動住房制度改革，結束了計劃經濟時代的「福利分房」制度，讓房地產業全面商品化。

與之相隨，中國的住宅小區也從千篇一律的赫魯曉夫樓（一種盒子式的簡樸公寓樓）迅速多樣化起來。很多小區從名字到建築風格，都開始運用西方的符號，以打造「高檔」形像。

圖片版權 Getty Images Image caption 浙江杭州一處小區的商業廣場。

去年，杭州一個小區便因「山寨了整個巴黎」走紅網絡，從「埃菲爾鐵塔」到「凡爾賽宮」一應俱全，甚至還包括盧浮宮內的名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）。

中國社會學者郭於華對BBC中文說，這種對於西方的推崇，是中國改革開放後，人們看到自身與西方世界落差的自然反應，很多小區確實「不倫不類、名不符實」。

但她表示，這不代表政府可以用行政手段進行處理，尤其是重新以「崇洋媚外」作為名義，是「一種倒退」。她說，在文化大革命時期，當局將「崇洋媚外」作為批鬥的罪行，甚至擁有海外關係，都可以入罪。

「出現這些情況又不是一天兩天了，現在突然打擊，是因為和西方關係不友好情況下，意識形態的進一步收緊，」郭於華說。