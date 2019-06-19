香港人移民台灣升溫： 政治氛圍與高房價壓力下的出走

圖片版權 Getty Images Image caption 今年一到四月則有400香港人移民台灣，比去年同期增加四成。學者分析，移民門檻、政治氛圍、社會動蕩和生活壓力是主因。

港澳居民移民台灣有上升趨勢，僅2018年有1267名港澳居民取得台灣身分證，是10年前的近一倍。今年一到四月則有400香港人移民台灣，比去年同期增加四成。學者分析，移民門檻、政治氛圍、社會動蕩和生活壓力是主因。

港人移民台灣成趨勢

「爆炸性成長！」專門辦理移民台灣的香港公司負責人，如此形容過去兩個月，諮詢移民台灣的人數。

該公司負責人林耀宗向BBC中文表示，2014年下半年雨傘運動期間，有一波移民台灣的熱潮，直到特首林鄭月娥2017年3月當選後才減退。不過，過去兩個月，諮詢熱度又上升，他認為與台港兩地對《逃犯條例》修訂的抗議情緒和示威活動有關。

圖片版權 L&K HOLDINGS Image caption 香港街頭的台灣移民講座海報。

他表示，過去幾周「反送中」示威遊行，促使原本就計劃移民台灣的香港人提早辦理。5月和6月所辦理的移民台灣說明會，報名人數比起4月增加一倍，各有300人參加。

林耀宗分析，台灣地理位置與香港接近，都是華人文化因此生活不會有太大改變，加上物價、房價，移民門檻低等因素，使香港人選擇移民地區時會考量台灣。他透露，有人從沒去過台灣，第一次去就是移民。

香港中文大學今年初的一項調查顯示，有34%的受訪者計劃移民或移居外地，原因是不滿香港政治爭議多、社會撕裂嚴重，以及對居住和生活環境不滿。熱門的移民地點，台灣排名第三，僅次於加拿大和澳洲。

據台灣移民局統計，2018年有1267名港澳居民移民台灣，與2014年的697人相比，增加了將近一倍。而從2016年開始，每年移民台灣的香港人都突破千人，人數保持穩定。

港澳居民移民台灣人數

在台生活多年的香港人、專欄作家溫朗東認為，高房價及生活壓力大仍是香港人近年決定移民的主因，而台灣移民門檻相對其他國家低，房價高和居住空間一直被限縮。他說：「若把香港房子賣掉到台灣置產，對退休族而言是一個好的選擇。」

台灣移民法例規定，港澳人士在台灣投資600萬新台幣（約152萬港元），即可獲得台灣的居留證，在出境不超過30天的前題下，住滿一年則能申請入籍台灣。

政治氛圍影響移民人數

不過溫朗東觀察，政治氛圍也是導致香港人想移民台灣的原因。他向BBC中文表示，比起政治，大部分的香港人比較重視經濟，但是近期大規模的社會運動，人民被迫面對「一國兩制」下，生活更加困難的現實，有部分的人會想離開香港。

他進一步指出，上世紀80年代，香港是華人世界裏最自由開放的地方，但如今只有台灣擁有相對徹底的民主自由環境。 溫朗東說：「香港人在台灣找到過去的香港，可能是種懷舊情懷。」

長期研究人口與生育問題的台灣中央研究院研究員楊文山也指出，社會運動和政治情勢會直接影響人們移民的意願。

楊說，台灣和香港這幾年政治治理上的差異，使香港人偏好台灣的政治氛圍，喜歡台灣的社會氣氛而想住在台灣。他透露，有香港中文大學的教授寧願降薪，也要移民台灣。

圖片版權 Anthony Kwan Image caption 6月9日香港抗議逃犯條例遊行，數以十萬計市民走上街頭。

今年4月25日到台灣的香港銅鑼灣書店前店長林榮基，就希望留在台灣，他曾向媒體表示，離開香港遷居到台，讓他很安心，不用擔心被任意逮捕。由於他仍被大陸警方通緝，他擔心逃犯條例若通過，他會被送回中國審理。

林耀宗觀察，2014年香港爆發雨傘運動後觸發移民熱潮， 如今「反送中」示威再次引發香港人想要移民的慾望，且主要是年輕人。

香港各院校60名學者組成的「學術自由學者聯盟」，委托港大民意研究計劃，就《逃犯條例》修訂做民意調查，六月初公布結果，其中被問到若港人會被引渡到內地受審，若有機會，46%受訪者表示打算移民，46%同意會有更大可能把部分資產轉移海外。

生育率過低和吸引人才的優惠政策

楊文山分析，歐美國家移民政策緊縮也是促使香港人選擇移民台灣的原因之一。澳大利亞、美國和英國也都對移民採取緊縮態度。他指出，台灣、韓國及日本面臨生育率低問題，因此不得敞開國門，吸引專業人才和有意移民人士。台灣對於香港而言，文化、飲食、語言相近，當然會成為首選。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港（圖右）與台灣（圖左）的往來一向密切。

台灣移民署曾在去年底表示，港澳居民投資移民來台方式以及相關居留、定居部分，相較其他國家寬鬆，並曾分析台灣吸引香港人移民的主因為居住空間寬敞，物價低廉，交通便利生活飲食習慣相近；另外，醫療水凖、教育體制健全及能享有健康保險等也增加吸引力。

台灣媒體曾報導，過去30年裏，香港有三波移民海外潮：1989年大陸天安門事件後五年，約有30萬名香港人移民海外，第二波是1997年香港回歸前，當時首選目的地是英國和加拿大，第三波則是2010年之後。

不過其實香港人移民海外人數正逐年減少，根據香港保安局統計，2017年香港居民移民外國人數為6500人，比2016年少了1100人。但因為香港居民離境時，不需向政府申報出國目的，所以香港政府並未有香港人移民外國的直接統計數字。只能根據香港人申請無犯罪紀錄證明書的數字和其他相關資料，估算港人移民外國的人數。