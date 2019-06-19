中美貿易戰：美國智庫輿論出現「反戰」聲音

圖片版權 Getty Images Image caption 美國前國防部副部長羅伯特·沃克認為中國人民解放軍正在追趕美國軍隊，二十年後美軍可能會落後

1990年代初蘇聯解體後，中美蘇三角戰略關係失去平衡，但是美中貿易和投資迅猛發展令雙方領導人認識到避免衝突的共同利益。數十年來美國和中國兩國的經濟聯繫成為雙邊關係的重要組成，被中國專家形容為中美關係的「壓艙石」。

貿易戰的爆發似乎已經動搖了這一維繫美中關係長期平衡的壓艙石。

美國《國家利益》雜誌報道說，特朗普上台後改變了美中關係中經濟關係部分的走向。特朗普表示，要通過經濟戰鼓勵中國放棄不公平的貿易政策，創造公平競爭的條件。特朗普的說辭甚至爭取到了國內自由貿易支持者的認同，他們被說服關稅戰是短期陣痛。許多人希望最後能迫使北京讓步，恢復國際商貿秩序。

不過，隨著貿易戰的不斷升級，以及美中關係開始從一些基本層面徹底脫鉤的跡象顯現，這些希望能迅速看到貿易戰勝利的人們似乎感到失望，對特朗普必勝的信念也似乎有所動搖。因為他們開始意識到，一旦美中關係徹底破裂或脫鉤可能帶來的對世界秩序的巨大衝擊波。

全球衰退的懸崖危言

特朗普說，大阪峰會後就額外關稅作出最後決定。特朗普何去何從將可能對中美關係產生深遠影響。

特朗普威脅要對所有中國產品施加25%關稅。這不但意味著來自中國的進口將更昂貴，更意味著美中關係轉變可能已經不可逆轉臨界點，潛在後果遠超消費價格。

有評論把目前的中美貿易戰形容為特朗普和習近平在懸崖上相爭不下，加上其他因素，中美貿易戰有導致全球在2020進入經濟衰退的危險。

圖片版權 xinhua Image caption 美國國防研究報告說，中國對美國採取了美國在舊冷戰中對付蘇聯的手段，以其人之道還治其人之身。（紅場閲兵）

美國經濟學者魯比尼（Nouriel Roubini）6月18日在《澳洲金融評論》撰文列出10個能夠引發2020年美國和全球經濟衰退的潛在因素，其中很多因素涉及美國，美國同中國，美國和其他國家的貿易戰，還有限制移民，外國直接投資，技術轉讓等因素也可能影響到全球供應鏈，從而加劇了滯脹威脅（慢增長伴隨著通脹）。

魯比尼認為，特朗普和習近平都清楚，避免全球經濟危機符合兩國的利益，所以他們有盡快找到解決辦法的動力。

然而，雙方目前仍在國內鼓勵民族主義輿論，採取針鋒相對措施。似乎兩人都認為，如果在新冷戰中誰先"眨眼"退讓，就會損害各自國家長期經濟利益和國家安全。

魯比尼認為，即使他們同意重新開始談判，要達成全面協議能夠解決雙方的多點爭議，仍然需要很長時間。

《國家利益》雜誌報道說，特朗普應同中國達成協議，否則就來不及了。把北京當作靶子，描繪成怪物，這樣的結果就是美國人會變得更貧窮和更加不安全。

分析認為，問題是如果他們都相信對方會先退讓，那麼發生災難性衝突的風險就很高。

美國輿論反戰聲音

美國政治學者哈里斯（Peter Harris）在《國家利益》雜誌撰文說，同中國打新冷戰時錯誤的，現在從邊緣退回，恢復破裂的雙邊關係還為時不晚。太平洋兩岸的領導人都希望和平共處，經濟合作這種努力的基石。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普和習近平決定在20國峰會期間見面，但分析認為，即使他們同意重新開始談判，要達成一個全面協議能夠解決雙方的多點爭議，仍然需要很長時間。

隨著貿易戰繼續，華盛頓反中國言論愈演愈烈，北京的強硬派也提高對美國的指責聲浪，說美國意在遏制中國的崛起。新華社評論說，美國揮舞關稅大棒大棒是醉翁之意不在酒，在於遏制中國，在於攪亂中國的發展。

《國家利益》報道說，隨著對抗繼續，華盛頓就越難讓北京相信這不是冷戰式的對抗，美國沒有「遏制」中國的意圖。畢竟美國在軍事領域已經越來越明確地表示要遏制中國崛起。

早在奧巴馬擔任總統的時候，美國就表明了重心向亞太傾斜，在亞太地區部署軍力的意圖。只不過當時的"再平衡"戰略和國防部的"抵消戰略"都沒有得到奧巴馬政府應有的支持。

美國前國防部副部長沃克（Robert Work）認為中國人民解放軍正在追趕美國軍隊，二十年後美軍可能會落後。他認為奧巴馬政府沒有足夠重視針對中國崛起的軍事戰略。《華盛頓郵報》報道引述他的話說「我們正努力傳達更多的緊迫感，我們不能在無所作為。我們正在一天天地落後。」

最近在沃克主持了一個防務研究並公布了報告。認為，中國對美國採取了在舊冷戰中美國對付蘇聯的手段，以其人之道還治其人之身。研究認為，中國比美國在冷戰中的對手蘇聯更可怕，中國軍隊到2049年能取得主宰能力。

美國百年未遇的對手

在舊冷戰中，美國通過經濟力量和技術發展抵消蘇聯的常規軍事能力。報告認為，過去的蘇聯從來沒有能夠同美國的技術優勢一爭高下的能力，但現在中國就未必就沒有這樣的能力。

Image caption 北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）呼籲美國和歐洲對中國採取更強硬立場，並共同找到對付中國的最好辦法。

中國企圖在軍事和技術上追趕，並且最終超越美國。中國執行「蓄意，耐心，而且有強大資源為後盾的抵消（美國）軍事技術的策略」可能戰勝美國。新研究報告說，北京有意志力和能力採取美國當初對蘇聯的手段對付美國，如果美國希望保持競爭力，必須要調整策略。

中國是美國百年未遇的對手，因為在過去一百多年的歷史中，沒有哪個美國的對手獲得過中國的經濟體量，從來沒有一個對手有過接近美國GDP一半的經濟規模。

中國被認為在今後10年左右時間內可能超越美國成為世界最大的經濟體。在目前的中美貿易戰中，華盛頓指責中國採用不公平手段發展經濟，並且開始採取措施限制中國的技術崛起，許多分析認為新的科技冷戰呼之欲出，還有觀點認為美中會進入全面冷戰。

警惕中國崛起和威脅的輿論一直被中國斥為「冷戰思維」。中國媒體評論說，美國「贏」了過去的冷戰，令美國決策者很難放棄冷戰思維，現在美國在國家競爭中感到力不從心，加強了決策者的"零和"和對抗性的思維。

《澳洲人》6 月19日刊登了北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）的文章說，西方"七國集團"應該在8月舉行的峰會上討論對中國的政策，達成協議。拉斯穆森呼籲美國和歐洲對中國採取更強硬立場，並共同找到對付中國的最好辦法。