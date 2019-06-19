圖片版權 Xinhua Image caption 2019年1月，金正恩第四次訪問中國，與習近平會面。2月，他經過中國到越南與美國總統特朗普第二次高峰會。

中美貿易戰日趨升級擴大背景下，20國集團峰會即將在日本召開之前，中國突然宣佈最高領導人習近平將在6月20日至21日訪問朝鮮。

這是習近平上任以來第一次，也是中國黨政最高領導人14年來首次走訪朝鮮。中共黨報《人民日報》的微博帳號俠客島，似乎也認同這一訪問的不同尋常，稱這是「特殊的時間節點」。

本次習近平訪問朝鮮，官方目的之一是紀念兩國關係70年。然而在過去70年中，這段被稱為「獻血凝成的友誼」曾有相當長的冷淡不合。

中朝密集互訪創紀錄

圖片版權 Getty Images Image caption 中朝友誼橋，又名鴨綠江大橋，是連接中國和朝鮮的重要通道。

中國官方在宣傳習近平此次訪問朝鮮的消息時，一再強調在2018年3月到2019年1月短短10個月之間金正恩的四次中國之行，同時也希望讓外界知道，金正恩的這四次中國行與美國的關係。

的確，金正恩如此密集地到中國訪問，在朝鮮祖孫三代領導人歷史上是史無前例的。而每一次他到中國，都發生在他重大國際亮相的前後。

2018年3月25-28 日，金正恩訪問北京會晤習近平；2018年4月27日金正恩在板門店會晤韓國總統文在寅，簽署《板門店宣言》；

2018年5月7-8日，金正恩飛抵大連，會晤習近平；2018年6月12日金正恩乘搭中國一架專機去新加坡與美國總統特朗普舉行歷史性的峰會；

2018年6月19日-20日，金正恩第三次前往北京再次會晤習近平；三個月內三次訪華，被習近平稱為是中朝關係發展新篇章。

2019年1月7日-10日，金正恩第四次訪問北京。2019年2月27-28日，金正恩乘搭火車穿越大半個中國抵達越南與美國總統特朗普第二次高峰會，結果峰會提前結束沒有達成任何協議。

對於金正恩2018年3月第一次訪華，習近平曾如此表述：這是雙方基於歷史和現實，立足於國際地區格局和中朝關係大局，作出的戰略選擇，也是唯一正確選擇，不應也不會因一時一事而變化。

而此前，金正恩與韓國和美國曾緊密互動，中國一度被認為在朝鮮半島問題上「邊緣化」、失去了話語權。

朝鮮核危機

圖片版權 Getty Images Image caption 2006年，金正日訪問北京與胡錦濤握手。

中國方面沒有具體透露金正恩的戰略選擇是放棄核計劃還是與中國重修舊好，或者兩者都有，但金正恩訪問中國之後，4月與韓國總統文在寅簽署的《板門店宣言》，承諾「通過完全棄核實現半島無核化」。6月，金正恩與特朗普舉行第一次峰會之後，再次重申對「朝鮮半島完全無核化」的承諾。

朝鮮果真全面棄核，的確是金正恩對祖孫三代人共同努力奮鬥目標的放棄。核問題，也是造成朝鮮與中國在過去14年間關係日益冷漠的重要原因。

2005年，中國時任最高領導人胡錦濤訪問朝鮮。這是習近平之前的中國領導人最後一次出訪朝鮮。

2006年10月，金正恩父親金正日當政時期，朝鮮宣佈成功進行了一次地下核試驗。

為了解決朝鮮核危機，中國曾積極促成包括美國、俄羅斯、日本、韓國以及中國和朝鮮參加的六方會談，然而這一會談架構自2003年開始經過六輪會談，朝鮮在2009年退出，以失敗告終。

朝鮮的核計劃，招致聯合國安理會一而再再而三的制裁。而中國作為有一票否決權的聯合國常任理事國，對朝鮮的態度也越來越強硬。

中國官員們在媒體上公開承認，2006年、2009年中國在聯合國對朝鮮制裁決議問題上，雖然也投了贊成票，但總是「通過中國的努力，已經把決議中的牙齒基本上給拔掉了」。因此，國際社會長期批評中國包庇朝鮮，也並非言過其實。

2016年3月，中國贊成聯合國安理會通過了20年來最嚴厲的對朝鮮制裁措施，中國方面解釋說，這是為了顯示中國作為聯合國安理會常任理事國的身份以及營造負責任的大國形像。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮首都平壤， 第一代領導人金日成和第二代領導人金正日的銅像。

此後，中國和朝鮮官方媒體開始隔空論戰，罕見地刊登批評對方的文章，將彼此之間的矛盾公開化。

中共黨報《環球時報》發表文章說，擁核的朝鮮「陷入了一種非理性思維」，「平壤沒有理解中國外交大格局下'國家利益'的含義，也不理解中國東北三省對污染風險的關切程度」。

朝鮮中央通訊社的評論強調朝鮮在過去70多年一直站在反美鬥爭的第一線，「保障了中國內陸的和平和安全，中國應坦率承認朝鮮的貢獻，對朝鮮說聲謝謝」，同時警告說，「動搖中朝關係基礎的魯莽行動將導致嚴重後果，中國對此要深思熟慮。」

中朝官方媒體上的唇槍舌劍以及中國社交媒體上網民對朝鮮的不滿情緒，到2017年堪稱鼎沸之勢。

而這一切，至金正恩2018年3月訪問中國後煙消雲散。

中韓建交冰凍與重修舊好

但這其實並不是朝鮮與中國之間第一次重修舊好。上一次中朝關係冰凍期，出現在1992年前後，當時中國決定與朝鮮的敵對方韓國建交。

自從1950年代朝鮮戰爭結束後，中韓在長達幾十年的時間裏，一直處於敵對狀態。中國領導人曾經多次在公開場合表示，不會和韓國建立任何關係。

然而，中韓之間的不相往來，從1980年代初開始鬆動，中國甚至在1988年派遣體育代表團參加在首爾舉行的奧運會。1991年，作為聯合國安理會常任理事國的中國，支持朝鮮和韓國同時加入聯合國，為1992年中國與韓國正式建交奠定了基礎。

1992年中韓建交後，中朝關係轉入冷淡期。這段時間，中朝之間關係相當疏遠，直到2001年9月，中共領導人江澤民訪問朝鮮，雙方關係才算恢復正常。而江澤民的這次對朝鮮訪問，距離他1990年的第一次訪問已經相隔了11年。

在中朝關係的這個冷淡期，朝鮮最高領導人金正日對中國的訪問也僅兩次，一次在2000年5月，另一次在2001年1月，都是秘而不宣的非正式訪問。

這與金正恩的祖父，朝鮮第一代最高領導人金日成在位期間對中國的頻繁訪問相比，兩國關係轉入平淡顯而易見。

本次習近平在出訪朝鮮之前發表署名文章，承諾「中方願意和朝鮮同志攜手努力，共謀實現地區長治久安的大計。」

習近平本次訪問朝鮮之後，將到日本大阪出席20國集團峰會，其間將與美國總統特朗普舉行會談。而特朗普在20國集團峰會之後，將訪問韓國。

中國與美國最高領導人相繼訪問朝鮮半島，在中美貿易戰日益擴大和升級的背景下，難免讓外界的分析人士得出結論：中國與美國的貿易戰、朝鮮與美國的廢核分歧，讓中國與朝鮮又一次摒棄前嫌，繼續「唇齒相依」。