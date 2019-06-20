習近平訪問朝鮮 與金正恩要談什麼？

圖片版權 AFP Image caption 這是習近平與金正恩之間第五次舉行會談。在過去不到一年的時間裏，二人在中國進行過四次會見，但此次為二人首次在朝鮮舉行領導人會談。

當地時間6月20日上午11時40分許，習近平抵達朝鮮首都平壤，第一次以中國最高領導人身份對朝鮮進行國事訪問。

這也是2005年胡錦濤訪問朝鮮以來，首次有中國最高領導人到訪朝鮮。今年正值中朝兩國建交70週年，在中美貿易戰與朝美會談雙雙陷入僵局之際，這次訪問尤其引人關注。

習近平會在朝鮮做什麼？

與其前任胡錦濤與江澤民的訪問相比，習近平這次行程稍顯短促，為時兩天。

官方新華社報道稱，金正恩與夫人李雪主在平壤順安機場迎接習近平一行到來。同時在場的還有數萬名朝鮮群眾，他們排列整齊，揮動花束，高喊口號。

可以預見的是，習近平此次在朝鮮會受到最高禮遇接待。新華社稱，習近平在平壤與金正恩同乘敞篷車前往錦繡山太陽宮廣場，與夫人彭麗媛在金正恩及李雪主的陪同下接受朝鮮黨政領導幹部及平壤市民代表致敬。這是外國領導人首次在錦繡山太陽宮廣場接受歡迎。新華社表示，這充分體現了「東道主的熱情和敬意」。

中國中共中央對外聯絡部此前表示，習近平將在訪問期間與金正恩舉行會見會談，並參加參觀中朝友誼塔等活動。韓聯社報道稱，今日會談後朝鮮將為習近平舉行歡迎晚宴，之後兩國領導人將觀看團體操表演。

習金會要談什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平此次在朝鮮會受到最高禮遇接待。圖為6月19日平壤街頭的中朝國旗裝飾。

中國央視表示，當地時間20日下午，習近平與金正恩舉行會談。這是習近平與金正恩之間第五次舉行會談。在過去不到一年的時間裏，二人在中國進行過四次會見。

中聯部部長宋濤此前表示，這次習金會談會涉及朝鮮半島形勢及各自國內發展情況，二人將「回顧總結過去70年兩國關係發展進程，就新時代中朝關係發展深入交換意見，引領兩國關係未來方向」。

朝鮮去核進程及朝美領導人河內峰會的破裂將是二人無法迴避的話題，不少專家認為，習近平可能希望了解河內峰會內幕，以及是否有新辦法可以推動談判繼續。

此次習近平隨訪官員包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部部長王毅以及發改委主任何立峰。韓國《朝鮮日報》稱，何立峰的加入可能意味二人會談會涉及今後中朝經濟合作方案。

此次行前習近平在朝鮮黨報《勞動新聞》發表署名文章表示，中國「堅定支持」金正恩帶領朝鮮黨和人民集中精力發展經濟的新戰略路線，且高興看到半島「和平對話的大勢已經形成」，將與朝鮮加強溝通與合作。

中朝相互需要

下周28-29日期間，習近平將出席在日本舉行的G20峰會，並與美國總統特朗普舉行會談，而特朗普也將在下周訪問韓國。分析人士認為，習近平在這個時機訪問朝鮮的象徵意義大於實質內容，雙方可能像4月金正恩與普京會談一樣，不發表聯合公報。

清華-卡內基全球政策中心朝鮮專家趙通表示，鑒於中朝之間沒有足夠的相互信任，此次會談或許不會有任何實質性討論。

G20峰會上，習近平與特朗普預計將就中美貿易協定展開會談，此時習近平訪問朝鮮，是中國向美國展示其在朝鮮半島影響力的一次重要機會，無疑會為中國增加談判砝碼。而對於朝鮮來說，習近平的訪問對打破朝美僵局十分重要。法新社援引韓國慶南大學教授林乙出表示，這次習金會可以向美國展示朝鮮有中國做後盾，向美國傳遞停止極限施壓的信息。

在習近平訪朝前夕，中俄兩國於18日共同擱置美國在聯合國安理會上要求各國停止對朝鮮出口成品油的提議。聯合國對朝制裁議案要求，各國每年對朝成品油出口上限為50萬桶，上周美國表示，朝鮮今年從海上進口石油已超配額，要求安理會發佈「立即禁止」決議。19日中國外交部發言人陸慷表示，執行制裁是安理會決議的要求，推動政治解決也是安理會決議的要求，二者不可偏廢，不可相互替代，不可只選其一。