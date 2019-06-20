華為在英國命運仍未卜 美國再祭間諜指稱強力施壓

圖片版權 Huawei Image caption 英國首相特雷莎梅力主允許中國電信巨頭華為幫助建設英國5G網絡的"非核心"部分，不過最後的決定要有特雷莎梅的繼任者來做。

英媒報道說，中國電訊巨頭華為在英國減價推出P20 Pro智能手機，去年列入世界最好手機的P20 Pro單機售價只有499英鎊，消費者節省了300英鎊。

自從美國將華為列入黑名單以來，華為受到諸如谷歌等美國公司的斷供。這意味著華衛手機可能不久就不能更新使用的安卓系統，甚至將完全不能使用安卓系統。

儘管初期市場跡象顯示，華為在英國的手機銷量已經驟減，美國官方對華為的追打仍未放鬆。

英國《每日電訊報》報道說，美國主管網絡安全和國際通訊政策的助理副國務卿斯特雷耶（Robert Strayer）在倫敦警告說，中國可能把華為當作「竊取個人信息或知識產權，從事間諜活動」的大門。

圖片版權 Reuters Image caption 助理副國務卿斯特雷耶警告：中國可能把華為當作"竊取個人信息或知識產權，從事間諜活動"的大門。

華為：竊取情報的大門？

由英國新保守派智庫亨利·傑克遜協會（Henry Jackson Society）在議會中組織的會議上，斯特雷耶說，「我認為在倫敦市的所有手機用戶，如果他們都是用華為（網絡），就值得擔憂，那樣我們所有的手機通話都能被監聽。」

外交事務委員會的保守黨議員希利（Bob Seely）說，「這些電話可能被不該聽的人聽到。」

斯特雷耶也提到隱私問題，他說這是能夠獲取海量數據的途徑。他還說「世界廣為流傳著腐敗和賄賂消息」，這都涉及華為。

華為公司的發言人說，「我們反對美國今天在倫敦所作的最新一輪的毫無根據的指稱。華為詩歌獨立的私營公司，在30年的運營中從未涉及任何一起嚴重的網絡安全事故。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國官員說：「我認為在倫敦市的所有手機用戶，如果他們都是用華為（網絡），就值得擔憂，那樣我們所有的手機通話都能被監聽。"

華為公司說，「美國助理副國務卿斯特雷耶在沒有給出任何證據的情況下，僅憑人云亦云就說要終止華為公司在英國長達18年的業務活動。我們不會偏離我們的目標，會集中精力為歐洲各地的運營商開發世界領先的5G產品。」

英國政商界多次被警告

英國首相特蕾莎·梅力主允許華為幫助建設英國5G網絡的「非核心」部分，不過最後的決定要有她的繼任者來做。

梅首相職務不久將由黨內產生的繼任者接替。此前特雷莎梅主持的國家安全委員會會議作出允許華為有限參與英國5G網絡建設的決定。

儘管美國官員一直提醒英國政府和電訊公司，強調華為公司的安全威脅，反對英國在5G網絡中使用華為的設備，但當時梅首相並沒有完全聽從美國的建議。

4月份，美國助理副國務卿斯特雷耶就召集沃達豐、英國電訊（BT）和西班牙電話公司下屬的O2等公司去美國使館參加閉門會議，對這些運營公司表達了美國的看法，即認為中國利用華為設備搜集情報。

當時斯特雷耶說，如果英國允許中國華為技術進入5G網絡，那美國會重新評估同英國的情報分享合作。