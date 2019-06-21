圖片版權 Xinhua Image caption 6月20日晚，習近平與金正恩在平壤觀看大型團體操和藝術演出。

在平壤接受金正恩及朝鮮人民獻上的極高禮遇之後，習近平兩天的訪問行程在6月21日畫上了句號。

21日習近平在參謁中朝友誼塔後啟程返回中國。為期兩天的行程中，他接受了數十萬朝鮮民眾的夾道歡迎，與金正恩進行會談，還觀看了朝鮮特意為他創作的大型集體演出。韓國媒體稱，朝鮮為習近平凖備的是「最高禮遇」。

習近平稱，自己此次訪朝是為「鞏固中朝友誼，推動朝鮮半島問題政治解決進程」。有專家向BBC中文表示，在中朝兩國都面臨與美國對話陷入僵局的背景下，這場訪問雖象徵意義大於實質內容，但也是兩國各取所需的選擇。

圖片版權 AFP Image caption 習近平稱，中國願為朝鮮自身合理關切提供幫助，金正恩表示願意與中國加強溝通協調，同時朝鮮願意保持耐心。圖為習近平夫婦與金正恩夫婦出席歡迎晚宴。

金正恩稱願「保持耐心」

據官方新華社消息，習近平與金正恩6月20日在平壤錦繡山迎賓館舉行會談。二人談及的話題涉及鞏固中朝關係與朝鮮半島形勢。

會談中習近平表示，堅信中朝友誼是雙方從長遠大局出發作出的戰略選擇，不會因國際風雲變幻動搖。

這是14年來中國最高領導人首次訪問朝鮮。2006年朝鮮進行首次核試驗，後又退出中方倡議的六方會談，兩國關係一度愈加緊張。去年首次朝美領導人會談前，金正恩旋風訪問中國，帶動兩國關係急速升溫。

習近平就於朝核問題表態稱，中國願為朝鮮自身合理關切提供幫助，而金正恩則說，過去一年多朝鮮為半島局勢採取許多積極舉措，但未能得到「有關方」的積極回應，朝鮮對此並不樂見。金正恩表示，願意為此與中國加強溝通協調，同時朝鮮願意「保持耐心」，希望有關方面與朝鮮相向而行。

在今年舉行的朝美「河內峰會」上，金正恩與特朗普談判破裂，導致雙方無功而返，朝美之間關於朝鮮去核與放鬆對朝制裁的談判也隨之停滯。而在中美貿易戰升溫之時，習近平將在下周G20峰會期間與特朗普舉行會談，面對美國強硬態度與香港問題等棘手話題，朝鮮問題給了習近平一個緩衝的機會。

清華-卡內基全球政策中心朝鮮問題專家趙通認為，中國希望通過這次訪問推動中美關係更加平穩發展。他告訴BBC中文，在美韓都無法與朝鮮重啟有效對話的時候，中國能與朝鮮進行如此高規格、親密的溝通，這種地位和影響力是其他國家無法取代的。「通過展示這種影響力，中國希望讓美國認識到，未來美國如果要解決自己關切的重大地區和國際問題，美國需要來自中國的配合，以此說服美國對中國盡量採取合作性而非對抗性的方式，」他說。

而中國也給朝鮮帶來了打破僵局的突破口。韓國統一研究院專家洪珉向法新社表示，朝鮮多次喊話美國在談判中採取新的「計算方法」，現在習近平的訪問正好給了金正恩在政治和外交上重啟與美國對話的機會。

圖片版權 Xinhua

象徵性訪問

另一方面，習近平在平壤享受到了規格極高的禮遇。一下飛機他和夫人彭麗媛便在機場受到金正恩與李雪主夫婦的接待，同時機場還有近萬名朝鮮民眾手持花束歡迎。

之後他在21輛禮賓摩托車的護衛下前往錦繡山太陽宮廣場，沿途及廣場上均有數十萬民眾夾道歡迎。會談結束後當晚，習近平一行還在平壤的體育場觀看朝鮮專為他凖備的大型演出。朝鮮三大樂團首次同台表演，演員在現場打出「習爺爺，見到您很高興」等標語，還獻唱《沒有共產黨就沒有新中國》等中文歌曲。

與及其隆重的歡迎活動相比，分析人士普遍認為這次訪問實質性成果較少，象徵意義更強。趙通認為，這次訪問時間很短，充滿空洞的慶祝活動與日程安排，雙方不太可能就重大問題進行深入討論。

他還表示，中國在涉及朝鮮的實質性問題上並無根本影響力，幫助雙方溝通是中國可以起到的最主要作用。「最終朝鮮在棄核問題上願意做哪種程度的妥協，還是取決於朝美雙邊的妥協和交易。」

而特朗普目前則一直對習近平訪朝保持沉默。他曾於18日在推特上表示，與習近平進行了「非常好的通話」，但對於習近平訪問朝鮮隻字不提。韓聯社報道稱，這或許是對G20習特會前中國將朝鮮作為砝碼表示不滿。