Image caption 殲10戰鬥機是中國上世紀80年代末開始研製的單發第四代戰鬥機，2004年開始投入使用。

美國CNN得到衛星圖片顯示，在南海永興島上的機場上有4架殲10戰機，據認為這是2017年後中國首次在那裏部署戰機。

由以色列情報公司"國際衛星圖像"提供的圖片顯示停在機場上的4架殲10戰鬥機。報道說，這些殲10戰機至少已經在那裏部署了十多天。

中國近年來一直在南海島礁填海擴建，並修築了軍事設施。中國在永興島上建設了機場，有20多個機庫。

中國在南海的主權立場一直受到美國的挑戰。美國經常派遣艦隊去南海進行所謂的「自由航行」。

英國《每日快報》報道引述澳大利亞格里菲斯大學亞洲研究所的研究人員，前澳洲空軍軍官雷頓（Peter Layton）的話說，中國希望讓別國看到他們在那裏部署的戰機，否則他們會把戰機停在機庫裏面。

戰機覆蓋南海

去年中國軍隊派轟炸機在南海爭議島礁起降也曾引起外交關注。當時美國智庫「亞洲海事透明倡議」認為中國轟炸機在永興島上作了起降訓練。

「亞洲海事透明倡議」稱，中國在南沙群島的三個主要島礁基地永暑礁，美濟礁和渚碧礁也建造了機場和機庫，可容納中國的轟-6K戰機，還能滿足加油等需求。

圖片版權 GOOGLE/DIGITAL GLOBE Image caption 永興島屬於西沙群島，是中國海南三沙市的行政中心。中國在永興島上建設了機場，有20多個機庫。

資料顯示，轟6K系列戰機加油後作戰半徑可超過4000公里。以永興島為基地的轟-6K可以在整個南海地區，整個東南亞地區和西太平洋深處巡航。

2017年中國曾派殲-11重型戰鬥機在永興島上降落。當時中國媒體報道了殲11戰機在永興島部署，並說島上機庫實現了恆溫控制，令戰機免受島上的濕度與高溫影響。

「武力宣誓主權」

永興島屬於西沙群島，是中國海南三沙市的行政中心，也是西沙群島的交通中心。原來該島面積為2.13平方公里，但中國通過填海造陸把該島面積擴大到2.6平方公里

1946年中華民國政府的軍艦「永興」號去接收西沙群島，該島因此而得名以示紀念。1974年中國海軍同南越海軍交戰，奪回了對永興島的控制。台灣一直聲稱對永興島擁有主權，越南也認為永興島屬於越南。

對於此次永興島上出現中國的殲-10戰機，前澳洲空軍軍官雷頓說，「他們（中國）希望你從中得到什麼信息呢？」

美國太平洋司令部聯合情報中心前運營主管舒斯特（Carl Schuster）在接受CNN採訪時說，北京的意圖是要"展示那裏是他們的領土，他們能隨意選擇時機在那裏部署軍機。"