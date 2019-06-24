圖片版權 xinhua Image caption 2017年澳大利亞和美國舉行代號為「護身軍刀」的聯合軍事演習。

澳大利亞計劃在北部海岸建深水港供美國海軍陸戰隊使用。澳大利亞廣播公司周一（24日）報道說，美軍在那裏部署旨在對付中國在亞太地區不斷增加影響力。

澳廣引述多名國防消息人士和政府官員的話說，港口設施位於北領地的首府達爾文市約40公里處。2015年達爾文市年向中國出租港口曾經引起過爭議。

達爾文港有軍事設施，也接待過美國軍艦。但是澳廣說，新港口不太繁忙更有利於大型兩棲戰艦停靠和隱蔽行動。作為美澳軍事合作的一部分，美國海軍陸戰隊2000人的部隊定期使用達爾文港。

澳廣報道說，澳大利亞在格萊德角（Glyde Point）建設的新港口，除了軍事設施外，還有商業和工業設施。

報道說，港口建設計劃將在幾周後宣佈，那時正好是7月中旬，那時會舉行兩年一次的「護身軍刀」美澳聯合軍事演習。

在悉尼的美國領事館拒絶對澳廣的報道作評論，澳大利亞國防部也沒有對記者要求作出任何評論。

澳大利亞和美國在西太平洋地區建立軍事基地，對付中國，中國一直在加強對西太平洋這個戰略地位重要的地區增加影響力，例如中國在南海有爭議地區加強軍事存在。

美澳軍事同盟

美澳防務合作的一部分，華盛頓和堪培拉最近宣佈在巴布新幾內亞的馬努斯島（Manus）設立聯合軍事基地的計劃。該島位於澳大利亞的東北部。

早在去年美國和中國開始貿易戰之前，澳大利亞總理莫里森之前就表示，要加強同太平洋島國合作。

美國副總統彭斯在亞太經合會上講話中對太平洋島國發出警告，要他們不要接受中國的資金援助。他說基建貸款有不透明條款，會危及小國的主權。

目前澳大利亞，日本和美國都在設法遏制中國不斷增加的影響力。

至今澳大利亞和美國仍然受到冷戰時簽訂的《澳新美安全條約》約束，兩國國防部長和軍隊高級指揮官定期舉行磋商。為滿足條約規定的方位義務，美澳兩國要共同舉行軍事演習，並且努力使兩國軍隊裝備和條例標凖化。

儘管有國內爭議，澳大利亞積極參加美國在中東的反恐戰爭，堅守軍事同盟義務。另外，澳大利亞也積極支持美國在亞太地區建立導彈防禦系統。