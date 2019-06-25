圖片版權 Getty Images Image caption 為對付中國的影響力擴大，美澳加強在西太平洋的軍力部署

台灣在太平洋上的邦交國所羅門群島將派代表團去考察鄰國接受北京援助的情況，並正在考慮同北京建立外交關係。

所羅門群島總理成立專門小組研究同台灣的關係。小組還要訪問瓦努阿圖，斐濟，薩摩亞，湯加和巴布新幾內亞等同北京有外交關係的鄰國。

所羅門群島1983年同台灣建交。如果轉向北京，無疑對正在謀求擴大在太平洋影響的中國是個巨大收獲。

小組負責人富桂（John Moffat Fugui）對記者說，代表團本周開始訪問，目的地還包括北京和台北。

圖片版權 AUSAID Image caption 所羅門群島的總理成立了專門小組研究同台灣的外交關係。所羅門群島成了海峽兩岸的外交爭奪焦點。

富桂是所羅門群島的立法委員，他在所羅門群島首都霍尼亞拉通過電話對記者說，要考察這些國家，看看他們的發展關係，得到的援助，及其附帶的條件。

他說應該謹慎對待此事，並且說在8月底會形成報告，可能會建議採取中間路線。他說「不是這樣或那樣的選擇，而是都要有」，但他沒有進一步對此作出說明。

太平洋的外交爭奪

台灣目前有17個邦交國，所羅門群島是其中之一。雖然同台灣保持外交關係給所羅門群島帶來許多資金援助，但是所羅門群島2/3的出口的目的地是中國大陸，因此該國現在考慮在海峽兩岸作取捨。

台灣外交部發言人周二在台北對記者說，所有的雙邊項目都在「平穩」進行，同所羅門群島的溝通渠道也「十分順暢」。

中國在太平洋的影響力不斷增加，太平洋島國從北京的貸款高達13億美元，西方有人擔心太平洋島國會因此被北京左右。

雖然中國大陸和台灣從太平洋島國能夠得到的經濟回報很少，但是在諸如聯合國等國際論壇中能夠得到這些小國的支持對海峽兩岸都很重要。也是這個原因，所羅門群島成了海峽兩岸爭奪的焦點。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在南海和西太平洋的影響力擴大引起美國和盟國的警覺

中國在太平洋的影響

澳大利亞總理斯科特·約翰·莫里森本月訪問所羅門群島，成立十多年來訪問那裏的第一個澳洲總理。早在去年美國和中國開始貿易戰之前，澳大利亞總理莫里森之前就表示，要加強同太平洋島國合作。

美國也敦促太平洋島國加強同台灣的關係。去年美國副總統彭斯在亞太經合會上講話中對太平洋島國發出警告，要他們不要接受中國的資金援助。他說基建貸款有不透明條款，會危及小國的主權。

最近華盛頓和堪培拉最近宣佈在位於澳大利亞的東北部的巴布新幾內亞的馬努斯島（Manus）設立聯合軍事基地的計劃。

俄羅斯衛星網報道說，美澳加強在西太平洋的軍力部署。另外美軍今年也增加了在南海「自由航行行動」的頻率，並和日本軍艦一起在南海巡航。

澳大利亞國立大學的安全專家麥德卡夫教授對澳洲媒體說，顯然美國並沒有退出印太，而且美國希望強化他們的存在，加強同中國的戰略競爭。