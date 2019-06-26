圖片版權 AFP Image caption 曾蔭權在終審判決前已服刑完畢。

香港終審法院推翻前行政長官曾蔭權瀆職控罪，撤銷刑罰，並頒令無須重審。他一度成為香港歷來被判囚之最高級官員。

現年74歲的曾蔭權於2012年行將卸任之際，被媒體揭發以低廉價格租用廣東深圳一大型住宅單元，但並未向行政會議申報其業主黃楚標正向港府申請香港數碼廣播執照。

曾蔭權被香港廉政公署起訴，其一直否認控罪，2017年被裁定其中一項「公職人員行為失當罪」有罪，經上訴二審判囚12個月，2019年初刑滿出獄。終審法院合議庭五名法官星期三（6月26日）一致裁定其三審勝訴。

曾蔭權卸任時因訴訟纏身，並未跟隨首任特首董建華晉身中國人民政治協商會議。曾蔭權當時稱其「主動放棄」加入全國政協。他當時曾發表聲明稱：「我期望有關調查結案後，可以還有機會繼續貢獻國家、為香港服務。」

終審法院星期三以頒布判決書方式宣判。據香港媒體報道，曾蔭權與夫人鮑笑薇正與親朋外遊，並未到法院領取判決書。

判決書說，原審的時候曾經爭議曾蔭權是否明知故犯。合議庭認為，若曾蔭權沒有忽視披露責任，只是不知道或不認為在有關情況下，有責任披露利益，其不披露利益決定，就不算明知故犯。

曾蔭權當年為何被控？

2012年，香港媒體密集報道曾蔭權私生活，包括其卸任特首後之住宿安排。曾蔭權計劃退休後遷居深圳，向深圳富豪黃楚標租住其名為東海花園的一個多層複式單元。

香港檢察官其後在庭審中指出，該單元樓高三層，面積超過6000平方英尺（557平方米），裝修費達300萬港元（38.42萬美元；265萬元人民幣）。黃楚標與曾蔭權協議簽訂三年租約，租金一年80萬元人民幣（11.6萬美元）。黃楚標也同意承擔大宅的裝修費。

當時，黃楚標與香港東亞銀行主席李國寶正合資投資雄濤廣播公司，競標香港數碼廣播電台執照。公訴方指出，依據銀行記錄，2010年7月16日，李國寶的賬戶被提出35萬港元。曾蔭權太太鮑笑薇將這筆現金分36次兌換成人民幣。

同年11月5日，鮑笑薇把80萬元人民幣轉賬至一個人賬戶，同天特區政府宣佈雄濤廣播「原則上」獲發廣播執照。三天後，她把80萬元轉賬至黃楚標的東海聯合（集團）有限公司戶口，控方指這80萬正是曾蔭權為東海花園大宅付的租金。

曾蔭權原本被廉政公署起訴兩項「公職人員行為失當」罪與一項行政長官收受利益罪，最終只有一項「公職人員行為失當」罪被判有罪。「行政長官收受利益罪」因陪審團兩度無法作出有效裁決，以法庭將控罪存檔作結。