圖片版權 Getty Images Image caption 電腦模擬的俄羅斯的高超音速彈頭。

北大西洋公約組織即將制定第一個太空戰略，對付來自中國和俄羅斯等潛在敵手的威脅。

北大西洋公約組織成立於1949年，是美國與西歐北美等國建立的同前蘇聯為首的東歐集團抗衡的軍事集團組織。

外交官說，北約部長可能在12月倫敦舉行的北約峰會上將簽署一個政策框架協議，使太空和陸地，海洋，空中和網絡一樣也成為北約聯盟的活動領域。 與此同時，對於太空軍事化的擔憂有增無減。另外，地球軌道上的碎片也引起人們的擔憂。

北約秘書長斯托爾滕貝格說，「衛星能夠被干擾，受到黑客攻擊，被當作武器。反衛星武器能夠中斷通訊，所以我們保持警惕和防範很重要。」

目前地球軌道上約有2000顆左右正在運行的衛星，還有50萬個碎片，其中三萬到四萬碎片能夠損壞衛星。

俄羅斯太空部隊

北約官員說，雖然到目前為止還不知道是否存在部署在太空軌道的武器，但是中國和俄羅斯「更加富有侵略性的行為」引起越來越多的擔憂。

圖片版權 CNSA Image caption 今年初「嫦娥四號」探測器進行人類歷史上首次月球背面軟著陸，當時西方輿論表示了中國太空能力迅猛發展的擔憂。

和美國一樣，俄羅斯和中國都有能力從地面發射導彈進入太空摧毀敵國衛星，或者通過軌道撞擊摧毀衛星。美國，俄羅斯和中國還可能發展能夠致盲或破壞衛星的激光技術。

2017年10月，俄羅斯一顆衛星在軌道上靠近一顆法國-意大利衛星，後來巴黎指責俄羅斯衛星進行間諜活動。美國，中國的衛星也展示了相同的能力。

美國專家去年曾指俄羅斯在2017年10月部署的一顆衛星"舉止反常"，引發對莫斯科開發太空武器意圖的擔心。美國就這個繞地衛星軌道的「反常行為」向俄羅斯提出質詢。

美國總統特朗普去年公布了建立太空部隊計劃，即在2020年前，在美國軍隊建立「第六個軍種」。2018年3月，俄羅斯普京宣佈俄羅斯的太空部隊已經裝備了機動激光系統。

中國反衛星能力

中國領導人習近平早在2013年中國發射神州十號載人飛船時就表示要加大太空探索步驟，實現「中華民族的航天夢」。中國計劃在明年建造自己的載人太空站，還表示要在2030年趕上俄羅斯和美國成為主要的太空強國。

今年初中國"嫦娥四號"登陸月球背面後，英國媒體報道說，雖然中國說其太空計劃是和平性質，但是美國國防部指責中國在努力實現在危機發生時能阻止其他國家利用太空設備的能力。

圖片版權 usaf Image caption 美國空軍秘密測試 X-37B太空飛船

在2013年中國發射導彈摧毀了一枚35000多公里上空的衛星，展示了打擊高軌衛星的能力。英國媒體報道說，人們曾認為如此高度的衛星不可能受到攻擊。

美中經濟與安全審查委員會(USCC)曾發佈報告指出，中國軍方正在尋求開發攻擊美國太空系統的能力。美國出於安全考慮，已經禁止美國航天局同中國航天部門進行雙邊合作。

北約維持太空優勢

北約有6-7個成員國具有太空能力，北約通過制定新太空戰略協調成員國的太空資源。新戰略還能讓成員國討論相關問題及對策，保持北約在太空的優勢。

北約官員說，北約不會購買或運行自己的衛星，北約的原則是依賴盟國提供的太空服務。

根據北約的長期計劃，北約會形成某種歐洲太空系統，例如在北約目前的空中警戒與控制系統監視系統在2030年代淡出後，形成可以取代它的新系統。

如果太空成為北約的行動領域，北約決策者就能為不同盟國制定目標，讓他們提供各種太空服務，諸如衛星通訊時間，還有情報圖像方面的數據量等等。

另外一個重要問題就是北約條約第五款關於集體防務的規定是否應有於太空的問題，第五款規定，對北約一個成員的攻擊就是對所有成員國的攻擊。但是北約秘書長說，現在討論第五款是否適用於太空還為時過早。

俄羅斯軍事專家一直指責美國在搞"太空軍事化"，試圖復活里根總統時期的"星球大戰"計劃。俄羅斯媒體曾引述俄羅斯軍事專家的分析說，美國計劃在太空部署新的彈道導彈防禦系統（PRO），其中有專門用來探測俄羅斯和中國導彈發射的傳感系統。

俄羅斯軍事專家穆拉霍夫斯基說，美國已經在太空部署了能夠探測導彈發射的紅外線系統。美國軍方要加強這種探測系統，部署所謂的"彈道導彈防禦探測層"，構成了太空軍事化的威脅。