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成千上萬的香港市民周三晚（26日）穿著黑衣出席民間人權陣線（民陣）號召的集會，再次表達反對《逃犯條例》修訂的立場。他們要求香港警方及政府收回以「暴動」定性6月12日發射催淚彈的警民衝突，以及爭取二十國集團（G20）峰會期間外國領袖關注香港問題。主辦單位表示，沒有統計人數。香港警方表示，最高峰時期有1萬人。

香港6月爆發多次大規模示威活動抗議《逃犯條例》修訂，雖然香港行政長官林鄭月娥宣佈「暫緩」修訂，但仍然觸發上百萬人上街遊行，促請香港政府完全「撤回」方案。但林鄭月娥和一眾香港官員除了向公眾道歉外，並沒有回應示威者訴求。

香港亦有示威者親自到日本大阪，計劃在G20峰會舉行期間發起抗議活動。

香港行政長官林鄭月娥18日（周二）公開道歉後，並沒有公開露面，香港政府派出多名官員輪流道歉，但沒有回應示威者任何訴求。香港多名建制派人士表示，《逃犯條例》修訂已經「胎死腹中」，示威者不應該繼續要求政府進一步讓步，而應該讓香港社會「休養生息」。

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香港示威者堅持抗爭

大批示威者周三晚間響應民陣號召前往中環愛丁堡廣場集會，由於集會人數眾多，部分示威者甚至要站在駐港解放軍總部附近地段。

民陣表示，他們的五大訴求包括：完全撤回《逃犯條例》修訂、追究警方開槍鎮壓、不檢控和釋放示威者、撤銷以暴動定性6月12日的集會，以及要求林鄭月娥問責下台。

民陣在集會上以多種語言宣讀聲明，稱香港政府在近日只有「口頭上的道歉」，但實際上無視市民的訴求，他們認為中國當年在《中英聯合聲明》中向世界承諾香港享有「一國兩制」和「高度自治」，但中國「出爾反爾」，違背承諾，促請各國領袖在G20峰會為香港發聲。

香港眾志秘書長黃之鋒對BBC中文表示，G20峰會主線的確是討論經貿為主，但若《逃犯條例》通過的話，會「嚴重打擊香港的經濟自由」。香港作為金融中心，如果營商環境受到條例修訂所衝擊，對全球營商運作，是「百害而無一利」。

26歲、任職科技界的陳先生對BBC中文表示，在6月連續出席多次集會和遊行，但香港政府毫不讓步，令他愈來愈憤怒，強調會繼續發聲。

「我們都很擔心香港終有一天會失去言論自由，變成和大陸一樣的普通城市，我們現在的議會已經不能表達我們的聲音，我們剩下的就只有繼續示威，用自己的腳步表態，」陳先生說。

他表示，林鄭月娥不可能在餘下任期推動《逃犯條例》修訂，但他仍然關心被捕的年輕人，希望可以為他們平反。

55歲的家庭主婦黃太出席集會時對BBC中文表示，對政府讓步抱悲觀態度，「林鄭（月娥）下台與否，其實也解決不了任何問題，我們沒有普選，換另一個人做也不會代表港人發聲。」

「但現在我出來是為年輕人打氣，他們正在努力為自己的未來抗爭。正如有人所說，我們要當啦啦隊，在背後支持他們。」

除了民陣集會以外，約1500名示威者周三早上響應網上號召，前往中國以外的19個國家的G20駐港領事館請願。除前印尼、印度和俄羅斯外，英國、美國、加拿大等16個國家均有派人出來接收請願信，這是香港第一次有這種針對多間使領館的遊行。

亦有網民發起眾籌活動，籌得數以百萬計的港元，計劃在英國《金融時報》、美國《紐約時報》等國際媒體登廣告，表達示威者的立場。

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國際反應

美國早前透露總統特朗普可能會在與中國國家主席習近平會面時提到香港的人權問題。

路透社引述匿名西方高級外交官稱，雖然香港並非G20峰會主要議程，但預料多個國家會提到香港，因為「香港對國際社會很重要，有些問題需要關注」。

英國外相享特（Jeremy Hunt，侯俊偉）表明，英國政府關注香港情況，促請港府就近期衝突場面展開獨立調查，調查結果將影響英國未來是否向香港警方出口裝備。他表示，直至香港人權和基本自由情況的關注得到全面回應，否則將暫停批准出口群眾控制裝備。英國外交部發言人強調，《中英聯合聲明》是中英之間具法律效力的條約，至今仍然生效，英國會繼續捍衛自己的立場。

中國外交部發言人耿爽重申，香港事務屬中國內部事務，G20峰會應該是國際經濟合作論壇，討論經濟、貿易和金融領域等問題，中方絶不會同意討論香港問題，堅決反對任何外國政府、組織和個人干預香港事務和中國內政。

路透社分析認為，在中美貿易戰期間，如果峰會提及香港《逃犯條例》爭議，會令習近平蒙羞，在有報道指北京對林鄭月娥能力存疑時，對林鄭月娥來說是有進一步的壓力。