圖片版權 2001 Studio Ghibli - NDDTM Image caption 日本動畫電影《千與千尋》在中國大陸上映，領跑同檔期票房

日本動畫電影《千與千尋》在中國大陸上映第一周，領跑同檔期票房，數字超過迪士尼新片《玩具總動員4》票房的兩倍。

根據中國最大電影票務應有程序貓眼電影的數據，《千與千尋》在華公映首周末為吉卜力工作室帶來2770萬美元（2180萬英鎊）的票房收入，而《玩具總動員4》上映首周末的票房為9100元 （1380萬美元）。

《千與千尋》於2001年在日本上映，直至18年後才首次登上中國內地大熒幕。

然而，這部電影伴隨了許多中國觀眾的成長，他們過去都是通過DVD影碟或者盜版下載觀看這部經典。

著名導演宮崎駿（Hayao Miyazaki）創作的《千與千尋》講述了一個年輕女孩與父母進入一處廢棄的主題公園，誤闖神靈世界的故事。

電影一經上映就吸引大批追隨者，至今仍然是吉卜力工作室（Studio Ghibli）有史以來票房最高的電影。

它也是第一部獲得奧斯卡金像獎的非英語動畫電影。

圖片版權 2001 Studio Ghibli - NDDTM Image caption 10歲的千尋是電影的主人公

吉卜力工作室的另一部作品《龍貓》，距離首發30年後，於2018年在中國大陸上映。這也是吉卜力工作室在華公映的首部動畫電影。

中國對外國電影的引進數量有嚴格限制。

一位分析師去年向BBC透露，部分日本電影發行已久，直至最近才在中國上映，中日之間緊張的政治局勢也許是箇中原因。

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中日關係的緊張可以追溯到久遠的年代。1931年，日本佔領了中國北方的滿洲裏；大規模戰爭於1937年爆發；到1945年日本投降時，數以百萬計的中國人死於戰禍。第二次世界大戰造成的創傷在許多中國人心裏難以癒合。

中國和日本1970年代恢復正常邦交，長期以來，中日關係起起伏伏。

南加州大學東亞研究中心主任駱思典（Stanley Rosen）說：「當下兩國關係有很大改善，於是就有很多中日合作的舉措，包括動畫片。」

據中國官方媒體CGTN報道，《千與千尋》的首周末票房表現就已超過了《龍貓》去年2730萬美元的票房收入。

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