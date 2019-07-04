圖片版權 Reuters Image caption 多家香港和外國媒體都在網絡上即時報道示威的發展。

香港社會有關《逃犯條例》修訂的爭議仍然未平息，示威者繼續在街上集會，早前更有示威者闖入立法會大樓破壞。但除了街頭的抗爭，社交網絡也在上演一場真假新聞之爭，目標是吸引更多關注目光。

傳統和網絡媒體多天來都透過WhatsApp、臉書等平台向讀者發放有關示威活動的消息，但除了這些報道，還有一些被刪改的圖片、短片和文字，發佈著具誤導性、甚至完全虛假的消息，搶奪讀者眼球。

有分析香港新聞多年的觀察員留意到，這些「假新聞」都是一些不屬於任何傳媒的社交網站平台發佈的消息，加上許多網友都沒有分辨資料是否屬實便轉發，結果大量不實的消息大幅度散播，「破壞力驚人」。

圖片版權 EPA Image caption 示威者上月兩次包圍香港警察總部。

電視台打假

香港作家王迪詩早前曾經親身經歷過這種「假新聞」的力量。

她當時與朋友午餐完畢，乘坐地鐵離開，就剛好在車廂看到兩名大叔在手機上看一條關於6月21日示威者包圍香港警察總部的片段。這條片段的旁白被刪改，變成包含了「我覺得非常不幸，為什麼香港新一代人會可能這樣」等字句，畫面仍然顯示有線新聞的台徽。

有線新聞之後發出聲明，批評這種做法是擅自取用它的新聞片段，使觀眾誤以為那是該電視台的報道。

兩名大叔並不知道片段被刪改，一邊觀看一邊批評包圍警察總部的示威者阻撓救護人員進入警察總部大樓，形容示威者的行為「野蠻」。

王迪詩接受BBC中文訪問時說，她當時估計兩名大叔是講道理的人，就希望盡量向對方解釋那個片段是一個「假新聞」，並不是有線新聞的報道。「他當時十分震驚，跟我說：『不是吧，片段有有線新聞的標記，怎麼會是假的？』」

其中一名大叔又說，那條被刪改的新聞片段是自己一名認識多年的朋友傳送給他的，對方不可能騙他。

圖片版權 Getty Images Image caption 周一有示威者闖進立法會大樓破壞，但有溫和民主派人士憂慮示威者的激進行動會適得其反。

她之後打開有線新聞的社交網站專頁，給對方看官方的澄清聲明。這名大叔沒有吵吵鬧鬧地反駁她，但她估計對方得悉新聞片段是虛假報道後十分震驚。王迪詩再在手機搜尋其他新聞媒體相關的報道，對方十分專心地觀看，沒有發聲。

王迪詩說，她在餘下的車程再沒有跟對方交流，但從對方的反應估計，他「之後應該不會像之前一樣，完全相信別人給他手機發送的東西」。

真相之爭

圖片版權 xu xi Image caption "非洲豬瘟"是台灣網上傳播最盛的消息之一，「美玉姨」引用媒體報道進行了證實。

去年在台灣，為了打擊虛假消息，當地一名工程師徐曦推出了一個稱為「美玉姨」的程式，使用者可以邀請這個程式加入通訊軟件群組，之後它就會偵測群組內的訊息有沒有包含虛假的消息，自動發出評估結果。

香港目前沒有類以「美玉姨」的電腦程式，但近年在社交網絡、通訊軟件等開始出現一些驗證新聞的頻道，在資訊爆炸的環境下嘗試驗證各種消息是否真有其事。

其中一個個案來自一個名為「求驗傳媒」的專頁。香港網絡周一（7月1 日）流傳一張now新聞台的截圖，內容是泛民主派立法會議員毛孟靜與衝擊立法會示威者對話，配上字幕顯示毛孟靜向對方勸說，如果真的衝進立法會大樓會被視為暴動，最高可以被判坐十年牢，對方回應已經預料到有這個後果，又說早前在修例爭議期間已經有三人墮樓身亡。

無內容

但now新聞台之後發出聲明，指截圖內的字幕被刪改，示威者回應毛孟靜時其實是說衝進立法會「不是值得與否的問題」，而是毛孟靜的隊友出賣了他們。

這種誤導性消息不止是爭議其中一方發出。香港示威者在6月26日再度包圍警察總部，之後網絡流傳一幅插圖，指一名警員假扮示威者煽動其他人衝擊警察總部，用鋤頭嘗試強行打開警察總部的閘門。但「求驗傳媒」翻看在場媒體的相關新聞片段後，發現他沒有帶上鋤頭，也沒有嘗試打開閘門。

香港政府曾經主動澄清一些謠言，例如周二（7月2日）香港網絡媒體《852郵報》曾經發表視頻指出，林鄭月娥希望出動解放軍平息示威。政府新聞處當天晚上發表聲明，形容報道「失實」，特首沒有曾經要求解放軍協助處理示威。

另外，網絡曾經有消息指香港警方到一個公共屋邨搜捕一些人，懷疑與多天的示威活動有關，但泛民主派立法會議員區諾軒到場了解後證實消息錯誤，警察到現場只是為了處理一宗與示威無關的案件。

「求驗傳媒」專頁管理員接受BBC中文訪問時指出，他們觀察發現有許多社交網站專頁在這次《逃犯條例》爭議期間「不負責任地散播謠言」，發放許多符合它們政治理念的消息。

「求驗傳媒」管理員又認為，智能手機的性能提升，讓更多人可以拍攝照片或片段，再按圖片或短片內容編造故事而不理會這些描述是否凖確，是令這次爭議中出現大量「大量假新聞或誤導性訊息流傳的原因」。

讀者的選擇

香港嶺南大學社會學及社會政策系副教授陳效能指出，一般讀者消費的新聞資料漸漸不再限於文字報道，而是越來越多的多媒體報道。

她接受BBC中文訪問時指出，這些多媒體報道的特色是讀者不需要每個字去看，它可能會有一幅十分吸引目光的照片、或是很誇張的表達方式，看上去就很容易有先入為主的感覺。「這與看一篇社評不同，看社評你必須從頭到尾看一遍，然後才慢慢在腦海組織這到底是怎麼一回事。」

圖片版權 Getty Images Image caption 智機手機在香港的示威者手中除了用來通訊，還是拍攝照片和短片的工具。

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峰早前接受當地媒體報道時也形容，一場社會運動有這種假訊息很正常，很可能是因為某些人或團體想宣揚自己的立場而發出。

陳效能認為，要辨別一宗新聞的真實性，最基本的做法是先了解發出這宗消息媒體的背景，也要嘗試多看不同媒體相關的報道，不應只看屬於同一陣營的媒體。

現今社交網絡普遍，許多時候讀者為合乎自己立場的資料「讚好」後，這些社交網站就會開始只顯示立場差不多的內容，令他們只能接觸與自己立場一致的內容，無法看到另一方的想法，這種現象通常稱作活在自己的「同溫層」內。

陳效能認為，如果想多了解事情的先因後果和複雜性，讀者「必須迫自己跳出『同溫層』，嘗試看一些會令自己不舒服的事情，然後自行加以判斷」。

「當然這是一個十分高的要求，畢竟不是每個人都有這麼多時間，因此才出現今天的局面。」

圖片版權 Reuters Image caption 陳效能認為，讀者應嘗試多看不同媒體相關的報道，判斷一宗新聞的真確性。

香港作家王迪詩回想起她在地鐵相遇的兩名大叔，形容對方「斯文、講道理」，但仍然相信那條被刪改的有線電視新聞片段。

「那就是說，現在製造假新聞的手段已改變為攏挌這些講道理、理性的人。」

「我認為，這就是事情可怕之處。」