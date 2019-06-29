習近平特朗普同意重啟貿易談判，「歷史性」談判成果有待檢驗

圖片版權 Reuters

6月29日，中美貿易戰後第二次「習特會」在日本大阪上演。

中國國家主席習近平和美國總統特朗普先後到達會場。美方參會的包括美國財長姆努欽、貿易代表萊特希澤、國務卿蓬佩奧以及白宮高級顧問伊萬卡和白宮高級顧問庫什納；中方參會的有副總理劉鶴、外交部長王毅等。

會晤開始時，習近平表示：「48年前，也就是1971年，就在離這裏100多公里的名古屋，參加第三十一屆世界乒乓球錦標賽的中美乒乓球運動員進行了友好互動，這就是後來人們說的'乒乓外交'的開啟。」

習近平還稱，中美合則兩利、斗則俱傷，願意同特朗普就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵。

特朗普向習近平表示，「我們已經是朋友。我與家人訪華是我生命中最為不可思議的一次經歷。」特朗普還稱，與習近平關係非常緊密，但後來一些事情，使關係稍微滑落，但現在更接近達成貿易協議了，如果能達成公平的貿易協議，將是歷史性的。

新華社稱，雙方最終同意在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。

圖片版權 Reuters Image caption 第二次「習特會」會場

「紀念碑式」的成果有待時間檢驗

BBC中文記者川江 發自大阪

日本當地時間周六11：50，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在日本大阪會面，從形式上講，這場80分鐘的會面只是G20領導人峰會期間眾多雙邊會見的其中一場。

在大阪國際展覽會場（INTEX Osaka）媒體中心的核心位置，播放習特會面消息的電視屏幕被在場的記者包圍，一個小時內我至少目睹了五組操著不同語言的記者以此為背景進行直播。峰會期間，我從來沒有看到哪一場雙邊會見能有如此廣泛和強烈的關注度。

習近平的開場白並未具體提及貿易，而是表示會就「中美關係發展的根本性問題交換意見，為下階段兩國關係定向把舵」。他強調中方的目的是「推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係」。

特朗普則顯得更直接。他表示，最近我們的關係下滑了一點，但正在重新走近。

「我們會有一場富有成效的會談。我認為我們能取得紀念碑式的成果，」他說，雙方如果達成貿易協議，那將是「歷史性的」。

從布宜諾斯艾利斯到大阪，這份中美雙方從未達成的貿易協定一直備受關注，每一次細微的變化，比如暫停提高關稅、中美首腦的通話等，都會在全球引發強烈反應。

但必須看到，中美之間關於這份貿易協議的分歧依然巨大，雙方談判團隊的十餘次會面並未達成任何協議。美國已經在談判期間對價值超過2500億美元的中國商品加徵了25%的關稅，中國進行了關稅報復。

就在習近平和特朗普抵達大阪當天，《華爾街日報》引述匿名中國官員的話稱，習近平計劃向特朗普提出一系列先決條件，只有美國滿足這些條件，中國才打算去解決這場貿易衝突。據稱習的條件包括，美國取消對華為的制裁，並取消針對中國商品的所有懲罰性關稅。

另一方面，中美貿易已經不僅僅是孤立的環節。G20峰會前，美國不斷喊話，習近平則迅速對俄羅斯和朝鮮進行了國事訪問。技術問題、朝鮮問題、台灣問題、印太戰略，都明顯和這場貿易戰掛上了鉤，甚至連中美兩國的盟友也被牽涉其中，不得不小心表態。

一份「紀念碑式的」、「歷史性的」協議可能意味著談判桌上的某一方作出巨大妥協，而且這種妥協可能不完全體現於貿易領域。由於有了布宜諾斯艾利斯峰會的教訓，我們有理由對這種樂觀的詞匯保持謹慎。

雙邊會談前的喊話

特朗普周五表態，他在G20峰會的首要之務是提振美國經濟的貿易協議。

與此同時，習近平在G20大阪峰會間隙的金磚國家領袖會議上表示，這些情況正在損害全球貿易秩序，也影響金磚國家共同利益，不利全球的和平及穩定。

中美雙邊會談前，特朗普在與印度總理的會談中，也刻意討論美國對中國電信設備生產商華為的疑慮。「我們實際上賣給華為很多零部件」，特朗普在會晤莫迪時表示。「所以我們將討論這個問題及印度的立場。我們會討論華為的問題。」

G20會議期間，多位領導人都表示貿易摩擦升溫正對全球經濟成長構成威脅。歐盟執委會主席容克在記者會上表示，中國和美國之間的貿易關係很嚴峻，這加劇了全球經濟放緩。

你的器材不支持播放多媒體材料 在大阪鬧市示威的香港青年：「求助特朗普是最好辦法」

香港問題

中國早已表明G20峰會不容許討論香港議題，再三強調香港事務是中國內政。但中國國家主席抵達日本與首相安倍晉三會面時，安倍已先拔頭籌，直接說「一國兩制對香港自由開放繁榮十分重要」，以及提到新疆維吾爾族等人權問題。

嚴格來說，當時峰會尚未開始，日本沒有完全違反中國的要求。香港特首林鄭月娥4月訪問東京與安倍見面時，安倍也表達相似立場。

此前特朗普曾打破沉默表示，「那真的是很大的示威。那真的是一百萬人……那是我見過最大的示威。」他反覆說，他相信參與人數是超過百萬人。在記者的追問下，特朗普始終未具體說明美國的立場。「我希望對中國和香港來說，所有事情都能解決。我相信都會解決的。」

分析：香港示威者爭取國際支持真的有用嗎？

BBC中文 林祖偉

香港反《逃犯條例》示威者在G20峰會前已努力爭取國際眼球，眾籌幾百萬港元在美國《紐約時報》、英國《衛報》等國際媒體登廣告表達立場，民間人權陣線早前亦發起萬人集會，促請國際領袖向中國國家主席習近平施壓。示威者認為，《逃犯條例》或影響香港營商環境，西方國家有需要表達關注。

一批主張香港獨立的示威者，包括被香港政府以國家安全為由取締的香港「民族黨」召集人陳浩天，前往日本大阪參與示威活動，與會者包括提出長期流亡海外的維吾爾族活動人士熱比婭。中國政府一直非常敏感這種連結不同獨派力量的作法。

分析認為，國際領袖如果能口頭上提及香港問題，無疑是鼓舞香港示威者的士氣，但實質作用有待觀察，要視乎各國會否採取輿論以外的具體行動。

這種尋求外國施壓的方式，一方面會令中國領導人習近平蒙羞，另一方面加強了中國更有理由去批評示威有「外國勢力」介入。

香港理工大學學者李峻嶸對BBC中文說，美國總統特朗普在人權等問題上甚具爭議，如果香港示威者尋找特朗普支持，在國際上未必能建立正面的形像。

目前，英國外相亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）表示，會暫停批准向香港警方出口人群控制裝備，直至香港人權和基本自由情況的關注得到全面回應。美國國會對華立場強硬的議員重提《香港人權和民主法案》。