圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥強調，港府會汲取教訓。

周一是香港主權移交22週年，香港政府此次以氣候不佳為理由，讓參加紀念活動的特首和政要首次在室內通過屏幕觀看升旗儀式。特首林鄭月娥與其前任董建華，梁振英等出席酒會，她再次承諾會以更包容態度施政。她發言表示政府已經反省施政，並說「縱使有良好意願，也必須開放包容；縱使政府雖重視行政效率，也必須耐心聆聽。」

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥強調將來施政會更貼近民意。

林鄭月娥強調，港府會汲取教訓，確保將來施政會更貼近「民生、民情和民意。」林鄭發言時，民主黨議員黃碧雲在會場內高喊「撤回惡法」、「林鄭下台」等口號，被保安人員帶出會場。

數周來，香港大大小小抗議不斷，反對政府的逃犯條例修正案。 此修正案下，犯罪嫌疑人面臨由香港引渡大中國大陸受審的可能，引起廣泛擔憂，抗議遊行中警民衝突不斷。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港立法會外的警民衝突

警民衝突再起

香港警方還以安全理由，將附近的金鐘、灣仔地鐵站關閉。根據BBC中文記者在現場的報導，至今已經有約千民眾聚集在會場附近，並與警察發生零星衝突。衝突是否會繼續升溫，值得觀察。

圖片版權 Getty Images Image caption 警民衝突再起

此外，支持警方的群眾昨日也在現場集會，估計有數萬人參加。他們認為警方維護香港秩序和平卻被群眾抹黑，故站上街頭支持港警。他們並要求香港政府擔任警方的後盾，給予香港警方全部的支持。參與支持警方的還有香港資深藝人譚詠麟，梁家輝以及鍾鎮濤等。其中譚詠麟稱香港不能再淪落，家和萬事興。並表示他是「撐正義不撐政治」。

Image caption 金鐘地鐵站關閉

鍾鎮濤則批評香港有些年輕人，沒有倫理，不懂奉公守法。他與家人在雨傘運動時也批評傘運妨礙民生交通。