圖片版權 AFP Image caption 香港示威者闖入立法會，塗污區徽。

香港主權移交22週年，《逃犯條例》爭議持續數周後，再次爆發大規模街頭抗議活動。示威者7月1日（周一）下午衝擊立法會，破壞玻璃幕牆後闖入大樓，示威者晚上近9點完全佔據立法會，破壞一些設施，並掛起殖民時期的旗幟。

立法會被佔領幾個小時後，香港警方在深夜約12時開始清場，大量防暴警察使用警棍和催淚彈驅散示威者。

香港政府、警方及建制派議員譴責示威者的暴力行為；民主派議員一度在示威現場勸喻示威者勿衝擊立法會，但不成功，民主派表示是政府的麻木不仁令年輕人感絶望引發的衝突。

同日下午，數十萬香港市民響應民間人權陣線（民陣）的號召上街抗議，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，收回以「暴動」定性警民衝突以及促請行政長官林鄭月娥下台。主辦單位稱，有55萬人參與遊行。

警方表示約19萬人按原定路線參加遊行。

累計三名示威者過去數周在香港墜樓身亡，也是激發多人上街的原因。

林鄭月娥七月一日上午露面，表示政府已經反省施政。但港府當晚發表的聲明，只重申已經停止《逃犯條例》所有工作，未具體回對示威者的訴求做出回應，並譴責衝擊立法會大樓的示威者是「極端暴力」。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者進駐立法會大樓。

示威衝突升級

七月一日晨，香港政府舉辦慶祝主權移交22週年的升旗儀式和酒會，但政府稱因天氣關係，所有嘉賓採取雨天方案，在室內觀賞升旗儀式。

香港行政長官林鄭月娥在儀式上發言，稱政府已經反省施政，並說「縱使有良好意願，也必須開放包容；縱使政府雖重視行政效率，也必須耐心聆聽。」 林鄭月娥強調，港府會汲取教訓，確保將來施政會更貼近「民生、民情和民意」。

場內官員、前官員、建制派與商界中人互相祝酒和平的景象，與會場外的示威形成強烈對比。

圖片版權 CNS Image caption 香港政府慶祝主權移交22年的儀式大致如常舉行，只是嘉賓在室內觀賞升旗儀式。

圖片版權 Getty Images Image caption 有示威者把立法會外的中國旗拆下，換成黑色香港區旗。

圖片版權 AFP Image caption 警民衝突由早上開始一直到晚上。

香港警方此前已在舉辦升旗儀式的場地會議展覽中心外布防，重重路障令示威者無法進入阻止升旗儀式。大批戴上頭盔、口罩的示威者佔領附近道路，與警方發生衝突。

警方用警棍和胡椒噴霧驅散示威者，有示威者被打到頭破血流。

下午1時許開始，警方和示威者的對抗轉移到金鐘立法會大樓外。大批示威者多次動用鐵籠車、金屬柱等物品撞破大樓玻璃幕牆。多名民主派議員到場阻止，有人甚至跪求示威者勿衝擊立法會，但不被理會。

圖片版權 Reuters Image caption 示威者用鐵籠車衝擊立法會大樓。

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圖片版權 Reuters Image caption 警民衝突畫面再現。

警方試圖用胡椒噴霧驅散示威者，但不成功，多名示威者闖入大樓範圍，與防暴警察隔著鐵閘門對峙。立法會秘書處發出紅色警示，要求所有人撤離立法會，警方警告示威者，一旦進入立法會範圍將會作出拘捕行動。

晚上9時，示威者砸碎玻璃闖入閘門，佔領立法會大樓，警方當時並無阻止，少數示威者破壞大樓內的設施，損毀多名歷任及現任立法會主席的肖像噴上大量塗鴉，塗污原本掛在會議廳的香港區徽，又在牆上寫上「反送中」、「真普選」、「釋放義士」、「太陽花」、「取消功能組別」等字句。有示威者掛上香港殖民時代的旗幟。

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這是香港自主權移交以來，首次有示威者闖入立法會。據香港媒體報道，部分前線示威者是經過商討後而採取衝擊立法會的行動。他們表示因用盡方法也得不到港府回應，別無選擇下使用更激烈的行動。

佔領立法會的示威者晚上在會議廳發表五點要求，包括撤回《逃犯條例》修訂、釋放被捕示威者，承諾不會起訴他們、成立獨立調查委員會調查警民衝突，取消以暴動定性6月12日的警民衝突，盡快實行「雙普選」，即是以普選形式選出全數立法會議員和行政長官。這些訴求與此前要求類似，但示威者把要求林鄭月娥下台的要求改成希望實行普選。

圖片版權 EPA Image caption 示威者破壞立法會現任及歷任主席的肖像。

香港政府發聲明，譴責示威者以暴力手法衝擊立法會；41名建制派議員形容，這些是「極端激進暴力分子」。警方指責此場警民衝突中，示威者向警方投擲不明液體及有傷害性的粉末。之後香港警務督察協會亦稱，所用的液體具腐蝕性。香港消防處表示有關物質是有毒物質苯二胺，長時間接觸會引起皮膚紅腫和呼吸困難，如大量吸入會引致皮膚及呼吸道嚴重燒傷。

民主派政黨沒有譴責示威者，24名民主派議員及民陣晚上發表聯合聲明，表示林鄭月娥至今沒有任何回應和溝通的誠意，拒絶面對社會，無視市民的訴求，將年輕人推進絶望。民主派要求林鄭親自面對民意，解決由她一手造成的政治危機。

圖片版權 AFP Image caption 警方在深夜開始清場。

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前港督彭定康接受BBC節目訪問時表示，對香港出現暴力場面感到極度傷心，形容此種做法不明智，他說這種暴力抗爭手法不是6月和平遊行人士的願望。但他同時指出，如果港府不與公眾對話，示威者無可避免使用較暴力的方式。

訪問中，他批評英國政府只顧著談與中國關係的「黃金時代」，甚至中方表示《中英聯合聲明》已經無效後，也並未發聲表達態度。

彭定康說：「我們有道義責任捍衛香港的自由，那些是我們承諾多年的自由。」

七一遊行

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另一方面，由民陣組織的每年一度的七一遊行，原定遊行終點是金鐘政府總部，但由於附近的立法會外發生衝突，終點改為中環遮打道。

遊行隊伍在下午3時如期從維多利亞公園出發，不少民眾在33度高溫下參與遊行。

40歲的香港人劉小姐對BBC中文表示，「我相信純粹靠遊行，政府是不會有任何改變的，可能要從經濟和面子上給他們壓力。」

「政府臉皮很厚，他們連誠懇的道歉也不肯給，只是不停重覆一些說話。」

圖片版權 BBC chinese

對於有示威者衝入立法會，她說不是很同意這些「暴力」行為，「我也不是很明白他們衝進去，打爛了玻璃之後有甚麼用？」

另一名剛從大學畢業的香港市民陳先生對BBC中文表示，他與女朋友再次參加遊行是因為過去幾次遊行，政府也沒有回應他們的訴求。

「一開始說一國兩制，維持50年，但香港不同層面已經被共產黨侵入，侵犯我們人權，」他說，雖然覺得政府不會因為遊行而有任何改變，但如果不走出來，未來就可能沒有機會，「每次都當作是最後一次。」

民陣發起的遊行大致和平有序進行，較之此前兩次上百萬人的遊行，明顯規模減小。有人選擇到金鐘現場聲援衝擊立法會大樓的示威者，金鐘多條道路再次被示威者佔領，交通受阻。

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國際回應

英國外交大臣傑里米‧亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）表示，英國對香港及其自由的支持「不動搖」，強調任何暴力都不可接受，但香港人一定要有和平示威的權利。亨特周日表示，《中英聯合聲明》仍有法律約束力，而最近多起針對《逃犯條例》的示威讓英國重申堅決維護這一文件的承諾更加重要。

中國外交部發言人耿爽針對英國外相亨特（Jeremy Hunt，侯俊偉）的說話作出回應，耿爽批評英國對香港事務指手畫腳，中方強烈不滿和反對，敦促英方停止以任何方式干預香港事務。

美國駐香港總領事唐偉康接受香港媒體訪問，說自己作為外交官有職責代表在香港生活、投資的美國人和公司，代表他們反映對香港政府修訂《逃犯條例》的意見。唐偉康說這不是為了破壞香港的秩序，也不是政治干預。"香港問題不是我們的責任，但這不代表我們不關心。"

林鄭月娥早前已經宣佈「暫緩」修例，但仍然有聲音要求她正式「撤回」。唐偉康認為「暫緩」和「撤回」已經沒有分別，希望香港社會盡快重回正軌，不要讓政治事件影響到其他事務的正常進行。

歐盟外交政策與安全事務高級代表費德麗卡 · 莫蓋裏尼（Federica Mogherini）通過發言人表示：「鑒於最近這些事件，重要的是要採取克制、避免反應升級，以展開對話和諮詢尋求前進道路。」

她還表示，周一香港有「少數人」試圖強行進入立法會大樓的行動，「不代表在一系列抗議當中保持和平的大部分示威者」。

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