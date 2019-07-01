Image caption 特朗普曾在G20會晤前放話說，一切取決於同習近平會談的結果，他可以對中國施加更多關稅。

特朗普和習近平在近日大阪20國峰會期間雖然有過會晤，並表示願意重啟貿易談判，但是雙方的立場似乎並沒有明顯軟化跡象。美中媒體在分別分析特習會意義時，有的認為大阪特習會是華盛頓尋求為貿易戰降溫；也有專家指出，其實或許美國意識到中方仍然握有反制美國的「殺手鐧」。

特朗普在會晤前放話說，一切取決於同習近平會談的結果，他可以對中國施加更多關稅。中國領導人習近平則指出，貿易戰會兩敗俱傷。

圖片版權 EPA Image caption 作為對美國的反制手段，北京可以在諸如朝鮮和伊朗的一些棘手國際問題上，減少同美國的合作。北京還可以在南海和台灣海峽加強軍事姿態。

中國暗示稀土斷供

自美中貿易談判五月中斷以來，貿易戰升級，雙方向對方產品增加關稅，特朗普還宣佈中國電訊設備公司華為對美國國家安全構成威脅，並對華為實施了制裁。

中國知名國際問題專家金燦榮曾列舉過美中貿易戰中方手中的三張「王牌」：限制稀土供應，拋售美國國債和限制美國公司享有的中國市場。

近日，路透社的分析報道也羅列了中國對美國的反制手段。除上述三點外，還提到關稅反制和人民幣貶值等手段。

習近平五月在江西視察了稀土公司，引發對中國可能切斷稀土原料出口的猜測。稀土是高科技電子消費產品和軍工產品的關鍵原料，美國80%的稀土進口來自中國，因此稀土被認為有可能成為中國在對美貿易戰中的關鍵反制手段。

提高對美關稅

中國可以對價值約100億美元的美國產品增收關稅，但還沒有實施。北京在去年12月減少了對美國汽車進口的關稅，現在可以重新恢復這些關稅。

中國也可以對諸如大豆等農產品增收關稅。在美中貿易戰開始前，中國一直是美國大豆的主要進口國。如果中國對美國農產品增加關稅，可以把巴西和其他國家作為替代大豆供應渠道。中國在2018年這樣做過，影響到了美國農民。這種針對性的關稅，針對特朗普的票倉，美國農民。

Image caption 中國也可以對美國銀行，連鎖餐飲企業諸如星巴克，FedEx這類快遞公司展開稅務調查，不給他們發放許可或採取其他官僚手段制裁這些公司。

不過關稅反擊在有些方面難以實行，諸如半導體製造設備和芯片這類高科技產品，中國很難找到替代供應。

另外中國也沒有對波音客機增加關稅，儘管這是單項價格最高的美國進口產品。因為中國航空公司正經歷迅猛擴張，限制波音飛機進口將影響中國國內航空業發展。

當然中國可以從法國空客購買更多客機替代波音，可以在本土商業客機COMAC C919投入運營前依賴歐洲飛機製造商。

美國國債 人民幣貶值

另外，中國目前握有約1.12萬億美國財政部債券，是美國政府債券最大持有國。美國債券成為中國巨大的外匯儲備的避風港。

中國拋售美國債券會傷害到美國市場，使美國利率上升，抬高借貸成本。當然美聯儲可以降低基凖利率，或購回債券抵消中國拋售。

不過，許多中國專家表示北京不可能大量拋售美債，因為那樣也會令中國外匯儲備貶值。中國找到可替代的而且有良好回報的投資渠道也不容易。

有分析人討論讓人民幣一次性貶值，讓中國出口更有競爭力。但這樣會令國內外投資者擔憂，為美國提供更多理由，使美國可以對所謂的貨幣操縱國進行制裁。

圖片版權 xinhua Image caption 美中貿易戰升級後，習近平5月20日視察江西省贛州的一家稀土磁鐵公司。中國媒體說"中國在認真考慮限制稀土出口"。

彼得森國際經濟研究所貿易專家赫夫鮑爾說，中國如果進行貨幣貶值，那就不僅僅是報復的問題，而是貿易戰升級的問題。

在美國當局開始對中國產品徵收第一批關稅時，中國的貨幣自2018年7月起已經貶值3%。人民幣貶值部分抵消了一部分中國出口商受到美國增收關稅的衝擊。

中國市場籌碼

中國商務部已表示要建立一個所謂的「不可靠實體清單」制度，列入那些不遵守市場規則，背離契約，出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業，機構或個人。

中國也可以針對蘋果這種美國知名公司進行制裁，不過這樣做也會影響到大批就業依賴蘋果公司的中國人。按照高盛集團的評估，中國禁止蘋果產品會把蘋果手機製造商的利潤降低三分之一。

中國消費者也可能會「抵制」外國公司。此前，當首爾不顧北京反對部署美國反導系統時，韓國公司就曾受到中國用戶抵制。

另外，中國也可以對美國銀行，連鎖餐飲企業諸如星巴克，FedEx這類快遞公司展開稅務調查，不給他們發放許可或採取其他官僚手段制裁這些公司。

不過，據路透社的報道分析認為，美國大公司一般都在華盛頓參加游說，讓政府對中國採取更溫和的政策，避免北京對美國公司採取報復行動。許多美國品牌在中國都有合資企業和中國的合作伙伴，華盛頓對中國施壓會波及這些美國公司。

除市場和經濟手段之外，路透社分析認為，中國還有非經濟手段，即外交對抗和軍事姿態調整。北京可以在一些棘手的國際問題上，諸如朝鮮和伊朗問題上，減少同美國的合作。北京還可以在南海和台灣海峽加強軍事姿態。